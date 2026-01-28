Il PARCO DELLA MUSICA di MILANO torna da giugno a settembre 2026 con una ricca lineup

Torna per il secondo anno PARCO DELLA MUSICA DI MILANO, la nuova area spettacoli a Segrate progettata da Unipol Arena, che questa estate ospita una rassegna ancora più ricca!

Da giugno a settembre 2026 l’ampia area di 70mila mq immersa nel verde nei pressi di Linate (via Enzo Jannacci – 20054 Segrate, MI) si animerà con concerti sui due palchi “Arena” e “Garden”, abbracciando molteplici generi e rivolgendosi a tutte le generazioni.

Tanti artisti internazionali hanno scelto Parco della Musica di Milano per la loro unica data italiana nell’estate 2026, grazie al successo della location che lo scorso anno, alla sua prima edizione, ha chiuso una stagione estiva con ottimi risultati e concerti indimenticabili come quelli di Massive Attack e Smashing Pumpkins.

PARCO DELLA MUSICA Milano 2026

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/49NifmA

15 giugno TLC – Unica data italiana

16 giugno Bad Omens con special guest BILMURI – Unica data italiana

17 giugno The Flaming Lips

24 giugno Halsey – Unica data italiana

29 giugno Gloria Gaynor – Unica data italiana

30 giugno Mac DeMarco

9 luglio Boy George & Culture Club – Unica data italiana

12 luglio Belle and Sebastian

13 luglio Vulfpeck – Unica data italiana

14 luglio Pixies – Unica data italiana

15 luglio Caparezza

23 luglio Lorde – Unica data italiana

1 settembre Hollywood Vampires

7 settembre Gemitaiz

8 settembre Negramaro

11 settembre Mannarino

Tra questi i Pixies che festeggiano i 40 anni dalla loro fondazione con Pixies P40 e Gloria Gaynor che torna in Italia con una band di dieci elementi. Oggi sono stati annunciati due nuovi grandi nomi: le TLC e HALSEY.

Le TLC, uno dei gruppi R&B più influenti di sempre, arrivano per la prima volta in Italia il 15 giugno! L’iconica band nata ad Atlanta all’inizio degli anni ’90, ha ridefinito l’immaginario dell’R&B e del pop mondiale, diventando un punto di riferimento per intere generazioni grazie a brani come “Waterfalls”, “No Scrubs” e “Creep” e inaugurando una nuova era di rappresentazione femminile fatta indipendenza, autodeterminazione e rifiuto degli stereotipi.

Anche la popstar americana HALSEY arriva in Italia per una sola e incredibile data, il 24 giugno, dopo 6 anni dal suo album “Manic” contenente la hit mondiale “Without Me”.

Dal pop al rock, dall’elettronica all’hip-hop, il cartellone trasversale parla a tutte le generazioni, offrendo un’esperienza unica dove natura, spettacolo e intrattenimento si fondono.

The Who in concerto al Parco della Musica di Milano 2025 | foto di Andrea Ripamonti

I 2 palchi sono modulabili, con posti a sedere e in piedi. Nell’area ci sono vari punti ristoro e beverage, alcuni accessibili anche a chi non ha il biglietto per il concerto, per permettere ad accompagnatori e avventurieri di godere Parco della Musica anche senza assistere al live. Sono presenti 6 food truck in varie zone del parco. Anche gli store del merchandising sono presenti sia all’interno dell’area concerto che all’entrata.

L’evento adotta sistemi di pagamento cashless e casse automatiche.

Sono a disposizione 3000 parcheggi, acquistabili online, per diminuire l’inquinamento delle code, o in loco.

Il rispetto per l’ambiente è al centro della filosofia del PMM che si è impegnato nella promozione di mezzi di trasporto sostenibili come biciclette (25 minuti in bicicletta da piazza Cinque Giornate) e trasporti pubblici (M4 Linate, Autobus 973, Autobus 923).