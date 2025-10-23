THE OFFSPRING + A Day To Remember in concerto il 9 giugno 2026 a Rock in Roma

Per il gruppo californiano si tratta di una nuova data in Italia dopo il tutto esaurito dello scorso settembre, quando suonarono a Milano all’Unipol Forum davanti a quasi 12.000 spettatori entusiasti. Con la data milanese gli Offspring si sono confermati tra i principali portavoce di quel suond “punk-cal” che li ha resi delle vere e proprie celebrità durante la loro trentennale carriera.

La potenza degli Offspring sta proprio nel loro approccio onstage e il concerto di Roma vedrà tantissimi momenti elettrizzanti e particolari per uno spettacolo unico nel suo genere.

La formazione in questi ultimi anni si è rinnovata: assieme al frontman e cantante Dexter Holland e al chitarrista Noodles, troviamo al basso Todd Morse (ex H2O e Juliette and the Licks), alla batteria Brandon Pertzborn (ex Marilyn Manson, Limp Bizkit, Suicidal Tendencies) e dal polistrumentista Jonah Nimoy.

Durante lo show al Rock in Roma verranno presentati anche i brani del loro ultimo album “SUPERCHARGED” (Universal Music): “Il titolo dell ‘album sembra riassumere come al giorno d’oggi tutti si sentano eccitati nella vita reale e sui social media” – afferma Dexter Holland, cantante, chitarrista e compositore fondatore degli Offspring – “ma si riferisce anche al sound di alcuni dei miei dischi preferiti, dagli AC/DC agli Operation Ivy. Che sia musicalmente o culturalmente, quella parola ti colpisce in modo molto viscerale“.

The Offspring sono decisamente importanti per la musica attuale, una band capace di tenere vivo il loro fuoco, di gestire la propria attività (si sono presi una pausa di quasi 10 anni dallo studio di registrazione in modo che Holland potesse conseguire il dottorato in biologia molecolare alla University South California con una tesi di ricerca sull’HIV) e di continuare ad essere importanti per vecchie e nuove generazioni di punk rocker.

Insomma sono a tutti gli effetti delle leggende e degli innovatori nella scena punk rock mondiale: vecchie e nuove generazioni di fan che da oltre trent’anni continuano a intonare i ritornelli dei loro pezzi storici, ora potranno rivederli dal vivo, all’aperto, al Rock in Roma.

Prima di loro, altra band tra le preferite dai fans italiani, recentemente vista all’opera a Slam Dunk 25: A Day To Remember!

La band capitanata da Jeremy McKinnon è uno dei gruppi più influenti nel panorama metalcore/pop punk; durante la loro lunga carriera hanno venduto oltre un milione di dischi, ottenuto più di 800 milioni di stream su Spotify, 500 milioni di visualizzazioni su YouTube, vinto dischi d’oro e conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo.

Tornano in Italia per la data al Rock in Roma presentando il loro ultimo disco ‘You’re Welcome’ insieme alle hit del passato come ‘The Downfall Of Us All’, ‘All I Want’ e ‘If It Means A Lot To You’.

Di seguito i dettagli dello show:

THE OFFSPRING

SPECIAL GUEST: A DAY TO REMEMBER

9 giugno 2026 – ROMA

Rock In Roma – Ippodromo delle Capannelle, Roma

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4nmb8oF

o su > https://ticketmasteritalia.46uy.net/gOYeLv

Biglietti disponibili a partire dalle ore 12.00 di venerdì 24 ottobre