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DELIA incanta Roma: il “Sicilia Bedda Tour” conquista l’Auditorium Parco della Musica

DELIA: guarda le foto del concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma

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Delia in concerto all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma Marzo 2026
Delia in concerto all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma foto di Mirko Pizzichini per www.rockon.it

Foto di Mirko Pizzichini

Il viaggio emotivo di DELIA ha toccato ieri sera, domenica 29 marzo 2026, una delle sue tappe più significative. Nella cornice solenne della Sala Santa Cecilia presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, la cantautrice siciliana ha dato prova di come il talento puro possa trasformare un successo televisivo in un autentico fenomeno culturale.

Dopo l’exploit a X-Factor 2025, Delia è tornata dove tutto ha avuto origine: davanti a un pianoforte, con la sua voce e le radici della sua terra al centro della scena. Il concerto di ieri è stato il coronamento di una doppietta romana necessaria per rispondere a una richiesta di biglietti fuori dal comune, che ha costretto l’organizzazione a raddoppiare gli appuntamenti nella capitale.

Prossimi appuntamenti:
21 giugno 2026 – PALERMO @ Teatro di Verdura
3 luglio 2026 – PESCARA @ Porto Turistico
10 luglio 2026 – TAORMINA @ Teatro Antico
31 luglio 2026 – PORTO RECANATI @ Arena Beniamino Gigli
7 agosto 2026 – TERMOLI @ Teatro Verde
9 agosto 2026 – SABAUDIA @ Arena del Mare BCC Roma

Sfoglia la gallery qui sotto o clicca qui per vedere le foto di DELIA in concerto a Roma

Delia
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