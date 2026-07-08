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MUMFOD & SONS + CAAMP: le foto e la scaletta del concerto all’Ippodromo delle Capannelle di Roma

Mumford & Sons in concerto all’Ippodromo delle Capannelle di Roma. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

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Mumford & Sons in concerto all'Ippodromo delle Capannelle di Roma
Mumford & Sons in concerto all'Ippodromo delle Capannelle di Roma foto di Mirko Pizzichini per www.rockon.it

Foto di Mirko Pizzichini

Sul palco di Rock in Roma sono saliti i Mumford & Sons per la loro unica, imperdibile ed esclusiva data italiana dell’anno, regalando una performance monumentale sospesa tra la viscerale energia acustica degli esordi e le nuove sfumature del loro presente artistico.

Ad aprire la serata e a preparare perfettamente l’atmosfera ci ha pensato il folk genuino dei Caamp, eccellenti special guest che hanno scaldato i cuori del pubblico romano sotto il tramonto della capitale.

A pochi mesi dal successo di Rushmere, la band ha presentato dal vivo i brani del nuovissimo sesto album in studio, “Prizefighter”.

Scritto in appena dieci giorni di isolamento creativo e co-prodotto insieme ad Aaron Dessner dei The National nei mitici Long Pond Studio di New York, il disco ha svelato sul palco la sua natura più pura: un lavoro istintivo, intimo, dove i testi di Marcus Mumford sulla resilienza e la determinazione umana arrivano dritti al petto con una forza espressiva totalmente rinnovata.

Clicca qui per vedere le foto dei Mumford & Sons a Roma o sfoglia la gallery qui sotto

Mumford & Sons

MUMFOD & SONS: la scaletta del concerto di ROMA

  1. Begin Again
  2. Little Lion Man
  3. White Blank Page
  4. Rubber Band Man
  5. Awake My Soul
  6. Lover of the Light
  7. Hopeless Wanderer
  8. Prizefighter
  9. Badlands
  10. Believe
  11. Truth
  12. Ditmas
  13. The Cave
  14. Here (con Taylor Meier)
  15. Stay
  16. Delta (short version)
  17. The Wolf

B-STAGE

  1. I’ll Tell You Everything
  2. Ghosts That We Knew
  3. The Boxer (Simon & Garfunkel cover)

BIS

  1. Rushmere
  2. The Banjo Song
  3. I Will Wait
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