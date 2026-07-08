MUMFOD & SONS + CAAMP: le foto e la scaletta del concerto all’Ippodromo delle Capannelle di Roma

Foto di Mirko Pizzichini

Sul palco di Rock in Roma sono saliti i Mumford & Sons per la loro unica, imperdibile ed esclusiva data italiana dell’anno, regalando una performance monumentale sospesa tra la viscerale energia acustica degli esordi e le nuove sfumature del loro presente artistico.

Ad aprire la serata e a preparare perfettamente l’atmosfera ci ha pensato il folk genuino dei Caamp, eccellenti special guest che hanno scaldato i cuori del pubblico romano sotto il tramonto della capitale.

A pochi mesi dal successo di Rushmere, la band ha presentato dal vivo i brani del nuovissimo sesto album in studio, “Prizefighter”.

Scritto in appena dieci giorni di isolamento creativo e co-prodotto insieme ad Aaron Dessner dei The National nei mitici Long Pond Studio di New York, il disco ha svelato sul palco la sua natura più pura: un lavoro istintivo, intimo, dove i testi di Marcus Mumford sulla resilienza e la determinazione umana arrivano dritti al petto con una forza espressiva totalmente rinnovata.

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MUMFOD & SONS: la scaletta del concerto di ROMA

Begin Again Little Lion Man White Blank Page Rubber Band Man Awake My Soul Lover of the Light Hopeless Wanderer Prizefighter Badlands Believe Truth Ditmas The Cave Here (con Taylor Meier) Stay Delta (short version) The Wolf

B-STAGE

I’ll Tell You Everything Ghosts That We Knew The Boxer (Simon & Garfunkel cover)

BIS