PATTI SMITH QUARTET: le foto e la scaletta del concerto al Circo Massimo di Roma

Foto di Emanuela Vh. Bonetti

Patti Smith, dopo il successo del tour mondiale dello scorso anno per celebrare Horses, che ha registrato il tutto esaurito -anche in Italia a sole poche ore dall’apertura delle vendite-, è tornata nel nostro Paese per un altro evento speciale: festeggiare insieme al pubblico italiano il suo 80esimo compleanno. Questa “festa di compleanno” ha avuto il luogo ieri 27 luglio 2026, in una delle location più suggestive di Roma, il Circo Massimo.

Il concerto è stato organizzato dal Teatro dell’Opera in collaborazione con Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, produzione IMARTS-International Music and Arts. Accompagnata dal Patti Smith Quartet, la cantautrice sarà affiancata dal tastierista e bassista Tony Shanahan, suo collaboratore da oltre trent’anni, e dal chitarrista Jackson Smith, figlio di Patti e da Seb Rochford alla batteria.

Una scaletta con tutte le canzoni-manifesto che hanno definito il panorama musicale mondiale con l’inconfondibile voce di Patti e quei versi poetici che richiamano alla mente figure chiave come Arthur Rimbaud e Baudelaire, così significativi per lei fin dall’esordio.

Patti Smith ha il dono di evocare suggestioni ancestrali contaminate da una viscerale energia che si sprigiona sul palco ed è proprio grazie a questa intensità che racconta l’amore per il rock, la libertà d’espressione, la scrittura e la poesia in un unico vortice di emozioni. Tra i pezzi più celebri che verranno eseguiti non mancheranno Horses, Easter, Dancing Barefoot, People Have the Power e Because the Night. E proprio come canta nel celebre testo di Dancing Barefoot, Patti Smith continua a muoversi con energia e passione sui palchi di tutto il mondo.

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PATTI SMITH: la scaletta che sta portando in tour (potrebbe aver subito delle variazioni)