Connect with us

Ciao cosa stai cercando?

Reportage Live

PATTI SMITH QUARTET: le foto e la scaletta del concerto al Circo Massimo di Roma

Patti Smith Quarte in concerto al Circo Massimo di Roma. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

Published

Patti Smith Quartet concerto Circo Massimo Roma del 27 luglio 2026
Patti Smith Quartet in concerto al Circo Massimo di Roma foto di Emanuela Vh. Bonetti per www.rockon.it

Foto di Emanuela Vh. Bonetti

Patti Smith, dopo il successo del tour mondiale dello scorso anno per celebrare Horses, che ha registrato il tutto esaurito -anche in Italia a sole poche ore dall’apertura delle vendite-, è tornata nel nostro Paese per un altro evento speciale: festeggiare insieme al pubblico italiano il suo 80esimo compleanno. Questa “festa di compleanno” ha avuto il luogo ieri 27 luglio 2026, in una delle location più suggestive di Roma, il Circo Massimo.
Il concerto è stato organizzato dal Teatro dell’Opera in collaborazione con Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, produzione IMARTS-International Music and Arts. Accompagnata dal Patti Smith Quartet, la cantautrice sarà affiancata dal tastierista e bassista Tony Shanahan, suo collaboratore da oltre trent’anni, e dal chitarrista Jackson Smith, figlio di Patti e da Seb Rochford alla batteria.
Una scaletta con tutte le canzoni-manifesto che hanno definito il panorama musicale mondiale con l’inconfondibile voce di Patti e quei versi poetici che richiamano alla mente figure chiave come Arthur Rimbaud e Baudelaire, così significativi per lei fin dall’esordio.
Patti Smith ha il dono di evocare suggestioni ancestrali contaminate da una viscerale energia che si sprigiona sul palco ed è proprio grazie a questa intensità che racconta l’amore per il rock, la libertà d’espressione, la scrittura e la  poesia in un unico vortice di emozioni. Tra i pezzi più celebri che verranno eseguiti non mancheranno HorsesEasterDancing BarefootPeople Have the Power e Because the Night. E proprio come canta nel celebre testo di Dancing Barefoot, Patti Smith continua a muoversi con energia e passione sui palchi di tutto il mondo.

Clicca qui per vedere le foto di Patti Smith Quartet a Roma o sfoglia la gallery qui sotto

Patti Smith Quartet

PATTI SMITH: la scaletta che sta portando in tour (potrebbe aver subito delle variazioni)

  1. Dancing Barefoot (Patti Smith Group song)
  2. Ghost Dance (Patti Smith Group song)
  3. Revenge (Patti Smith Group song)
  4. Redondo Beach
  5. The Crystal Ship (The Doors cover)
  6. Break It Up
  7. Nine
  8. Isn’t It a Pity (George Harrison cover)
  9. Summer Cannibals
  10. Fireflies
  11. Beneath the Southern Cross
  12. Peaceable Kingdom
  13. Because the Night (Patti Smith Group song)
  14. People Have the Power
In this article:, , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

ATEEZ in concerto al Rock in Roma 2026 foto di Alessia Belotti per www.rockon.it ATEEZ in concerto al Rock in Roma 2026 foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

Reportage Live

Il primo gruppo K-Pop al Rock in Roma: gli ATEEZ infiammano l’Ippodromo delle Capannelle

ATEEZ + Can’t Be Blue in concerto al Rock in Roma 2026, guarda le foto e scopri la scaletta.

15/07/2026
Mumford & Sons in concerto all'Ippodromo delle Capannelle di Roma Mumford & Sons in concerto all'Ippodromo delle Capannelle di Roma

Reportage Live

MUMFOD & SONS + CAAMP: le foto e la scaletta del concerto all’Ippodromo delle Capannelle di Roma

Mumford & Sons in concerto all'Ippodromo delle Capannelle di Roma. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

08/07/2026
Devendra Banhart in concerto al Parco di Casa del Jazz di Roma Devendra Banhart in concerto al Parco di Casa del Jazz di Roma

Reportage Live

DEVENDRA BANHART: le foto del concerto al Parco di Casa del Jazz di Roma

Devendra Banhart in concerto al Parco di Casa del Jazz di Roma. Guarda le foto del live show.

01/07/2026
Delia in concerto all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma Marzo 2026 Delia in concerto all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma Marzo 2026

Reportage Live

DELIA incanta Roma: il “Sicilia Bedda Tour” conquista l’Auditorium Parco della Musica

DELIA: guarda le foto del concerto all'Auditorium Parco della Musica di Roma

30/03/2026