Connect with us

Ciao cosa stai cercando?

Reportage Live

DEVENDRA BANHART: le foto del concerto al Parco di Casa del Jazz di Roma

Devendra Banhart in concerto al Parco di Casa del Jazz di Roma. Guarda le foto del live show.

Published

Devendra Banhart in concerto al Parco di Casa del Jazz di Roma
Devendra Banhart in concerto al Parco di Casa del Jazz di Roma foto di Emanuela Vh. Bonetti per www.rockon.it

Foto di Emanuela Vh. Bonetti

Devendra Banhart – musicista di fama internazionale e considerato tra i pionieri del “freak folk” e  del “New Weird America” – è tornato in Italia in occasione del suo Solo Summer Tour 2026 alla Casa del Jazz di Roma martedì 30 giugno 2026 per il Roma Summer Fest.

Devendra Banhart è nato a Houston, Texas e vive a Los Angeles. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti come Vashti Bunyan, Yoko Ono, Os Mutantes, Swans, ANOHNI, Caetano Veloso e Beck. Banhart è emerso nel 2002 con la sua prima raccolta su CD Oh Me Oh My…The Way the Day Goes By the Sun Is Setting Dogs Are Dreaming Lovesongs of the Christmas Spirit. Dopo il diploma pensò di intraprendere una carriera nelle arti visive e si iscrisse al San Francisco Art Institute, ma abbandonò presto gli studi per dedicarsi alla musica. Tuttavia ha mantenuto con successo una carriera parallela come artista visivo: i suoi disegni distintivi, minuziosamente tracciati a inchiostro e spesso enigmatici, sono stati esposti in gallerie di tutto il mondo, tra cui Art Basel a Miami, il San Francisco Museum of Modern Art, il Palais des Beaux-Arts di Bruxelles e il Museum of Contemporary Art di Los Angeles, oltre alla Nicodim Gallery. San Francisco ha avuto un’influenza indelebile su Banhart: il suo stile eccentrico e flamboyant, che ha affascinato anche il mondo della moda è stato in parte ispirato dalla cultura del cross-dressing sovversivo della leggendaria troupe performativa The Cockettes. Banhart ha abbracciato una gamma sorprendentemente ampia di idee musicali, dal folk al blues fino all’avanguardia. Tra le sue influenze c’è Arthur Russell, artista eclettico difficile da classificare, e ha contribuito a riportare alla ribalta figure dimenticate come Vashti Bunyan, di cui ha sostenuto il folk psichedelico.

Clicca qui per vedere le foto di Devendra Banhart a Roma o sfoglia la gallery qui sotto

Devendra Banhart
In this article:, ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Delia in concerto all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma Marzo 2026 Delia in concerto all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma Marzo 2026

Reportage Live

DELIA incanta Roma: il “Sicilia Bedda Tour” conquista l’Auditorium Parco della Musica

DELIA: guarda le foto del concerto all'Auditorium Parco della Musica di Roma

30/03/2026
Calibro 35 in concerto allo Spazio Polaresco di Bergamo 2021 | foto di Andrea Ripamonti Calibro 35 in concerto allo Spazio Polaresco di Bergamo 2021 | foto di Andrea Ripamonti

Reportage Live

I CALIBRO 35 fanno rivivere Piero Umiliani al “Roma Film Music Festival”

100 anni e non sentirli, la musica di Umiliani risplende in tutta la sua attualità durante il concerto del 18 marzo di

19/03/2026
Achille Lauro in concerto al Palazzo dello Sport di Roma Marzo 26 Achille Lauro in concerto al Palazzo dello Sport di Roma Marzo 26

Reportage Live

ACHLLE LAURO: le foto e la scaletta del concerto al Palazzo dello Sport di Roma

Achille Lauro in concerto al Palazzo dello Sport di Roma. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

07/03/2026
SI! BOOM! VOILÀ! in concerto al Druso di Bergamo foto di Andrea Ripamonti SI! BOOM! VOILÀ! in concerto al Druso di Bergamo foto di Andrea Ripamonti

Reportage Live

Cinque identità, un’unica ferita: il trionfo dei SI! BOOM! VOILÀ! a Roma

SI! BOOM! VOILÀ! in concerto al Largo Venue di Roma, leggi il reportage del live.

23/02/2026