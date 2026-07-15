Il primo gruppo K-Pop al Rock in Roma: gli ATEEZ infiammano l’Ippodromo delle Capannelle

Foto di Alessia Belotti

Roma, 8 luglio 2026. Dopo il sold out dello scorso gennaio 2025 all’Unipol Forum di Milano, gli ATEEZ sono tornati per la terza volta in Italia sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle in occasione del Rock in Roma 2026. Un concerto indimenticabile che ha segnato la storia del k-pop nella capitale italiana.

ATEEZ in concerto al Rock in Roma 2026 foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

Chi sono gli ATEEZ?

Gli ATEEZ sono una boyband sudcoreana che ha debuttato nel 2018 sotto l’agenzia KQ Entertainment, i membri sono Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung e Jongho, tutti tra i 28 e i 26 anni. Spesso considerati i “Global Performance Idols” dai media coreani, hanno venduto più di undici milioni di album nel mondo e hanno ricevuto prestigiosi premi musicali in Corea e in Asia. Solo qualche giorno fa il loro ultimo album, Golden Hour: Part.5, ha conquistato il primo posto della Billboard 200. Si tratta del loro terzo album in otto anni di carriera a segnare questo traguardo, segno che il successo internazionale degli ATEEZ è ormai innegabile.

Il dj set di KPop Italia e l’indie felice dei can’t be blue – un’apertura da rockstar

Dopo l’apertura dei cancelli e le corse per accaparrarsi i posti in prima fila, ci ha pensato KPop Italia a intrattenere gli Atiny (nome ufficiale del fandom degli ATEEZ) con un DJ set interamente k-pop curato dal DJ Yeongdee e accompagnato da un corpo di ballo energico e pronto a ballare tutte le coreografie più iconiche degli ultimi anni.

Un’ora e mezzo prima della performance degli ATEEZ, sono poi saliti sul palco i can’t be blue, una band indie sudcoreana composta da Kwon Dahyun, Lee Hwuiwon, Kim Chaehyun, Kim Daehun, and Lee Dohun. Come dice il nome della band, il loro obiettivo è quello di fare “musica felice senza essere depressi”, e direi che con la performance di oggi l’hanno dimostrato. Tra qualche dito medio, qualche birra e una corsa tra la folla del frontman Dohun, i can’t be blue sono stati delle vere e proprie rockstar degne del Rock in Roma, sarà per questo che ci hanno anche presentato in anteprima il loro prossimo singolo “Fxxkin’ Rockstar”?

can’t be blue in concerto al Rock in Roma 2026 foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

Gli ATEEZ e la loro anima rock – un set breve ma intenso

Come già anticipato dal gruppo ai fan nelle scorse settimane, gli ATEEZ hanno deciso di preparare esclusivamente per il Rock in Roma una performance rock. Diverse sono state le ipotesi su quali potessero essere le canzoni in scaletta, visto che gli ATEEZ incorporano spesso elementi rock e punk nelle loro canzoni, come Guerrilla, Rocky o Wonderland. Non si può certo dire che abbiano deluso le aspettative degli Atiny: gli ATEEZ hanno aperto proprio con Guerrilla, che ha fatto perdere a tutti la voce già all’inizio del set. La band live che li ha accompagnati ha aggiunto un tocco rock a tutte le canzoni in scaletta, insieme ai loro outfit pieni di pelle e borchie.

ATEEZ in concerto al Rock in Roma 2026 foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

Nella setlist ormai immancabili sono alcuni dei loro pezzi più famosi come Say My Name, Work e The Real, ma c’è stato spazio anche per la nuovissima uscita Bad e per l’inaspettatissima Turbulence, arrivata come sempre dritta al cuore dei fan. È sulle note di Bouncy che il set volge poi al termine: nessun bis, grandi assenti nella scaletta, poco meno di un’ora di performance. Un set brevissimo ma pieno di energia e di performance vocali impeccabili, come ci si aspetta dagli ATEEZ. E gli Atiny hanno risposto con altrettanta energia, nella speranza di far capire a Roma e all’Italia che il k-pop è qui per restare, e che aspettiamo già con ansia un altro concerto degli ATEEZ in Italia.

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ATEEZ: la scaletta del concerto di Roma

Guerrilla Fireworks (I’m The One) Say My Name NASA Crazy Form Bad Work The Real Shaboom Turbulence Now This House Ain’t a Home Adrenaline Bouncy

can’t be blue: la scaletta del concerto di Roma