Il mio primo concerto K-pop (케이팝): gli ATEEZ all’Unipol Forum

Articolo di Philip Grasselli | Foto e testimonianze di Alessia Belotti

Dunque… da dove vogliamo iniziare? Sì. Forse dalla corsa in metropolitana, da questa specie di impellente curiosità che cresce in maniera direttamente proporzionale al nervoso per la lentezza della linea M2 della metropolitana di Milano, da piazzale Loreto all’Unipol Forum di Assago. Sì, sto ammettendo proprio che il concerto degli Ateez sia il mio battesimo nel magico mondo del K-pop.

Non sono nemmeno solo, ho avuto degli spiriti guida (un grazie enorme ad Alessia Belotti che, oltre alle foto che vedrete, ha contribuito con un bel messaggione vocale raccontando il suo punto di vista e anche a Nori Golács, che mi ha fatto fare il ripassone qualche ora prima del live) che mi hanno aiutato ad ambientarmi nel concetto di un live alla sudcoreana, con un affollamento clamoroso sulle pedane, tanta scenografia e la quasi totale assenza di musicisti sul palco.

L’atmosfera al Forum di Assago

Inusuale l’orario di “convocazione” degli Atiny (così si chiamano i supporter) al Forum, ovvero 19:30 – che magari potrebbe sembrare il classico orario di convocazione con mezz’oretta accademica allegata –, è anche un invito, che sto sentendo sempre più spesso bazzicando qua e là, ad anticipare sempre di più l’orario di inizio ufficiale del concerto.

Non sono nuovi su Milano, ma pensate che l’ultima volta fu nel 2019… ai Magazzini Generali. Una venue quasi dieci volte più capiente per un ritorno quasi sei anni dopo.

In ogni caso, l’atmosfera è estremamente calda, con un target di pubblico molto chiaro, un palco molto ampio e che punta, a tutti gli effetti, ad abbracciare chiunque. Infatti, è strutturato come una H ruotata di novanta gradi rispetto ai settori laterali, con una torre molto alta al centro della parte posteriore, che funge da filo conduttore che attraversa i periodi da “Treasure” a “The World”. Il grande ledwall centrale e i due laterali sono obbligatori perché la performance sia completa, puntando molto sulle visual, ma anche sulle inquadrature in diretta.

Il live degli Ateez, in grandi soldoni

È davvero difficile trovare un concerto simile a quello degli Ateez, tutto così curato, che segue una storia che è coerente dall’inizio alla fine. È davvero difficile staccare gli occhi dal palco. Alessia Belotti

Sul piatto di questo live gli Ateez hanno condensato i loro undici EP e i quattro album in qualcosa che rispecchia proprio i vari periodi, con vere e proprie ere che si aprono e si chiudono. Partendo da “Crazy Form” dall’ultimo capitolo del ciclo “The World”, subito l’attenzione viene polarizzata verso il periodo “Treasure”, con “Say My Name” e “Win”. La particolarità della musica della boyband coreana è anche la contaminazione piuttosto inusuale di elementi molto latineggianti, come in “Guerrilla”, ma anche della EDM, come in “Cyberpunk”, entrambi brani di punta del primo episodio di “The World”.

Infine, i testi sono, come in tutta la loro discografia, parte in coreano e parte in inglese.

I video e le inquadrature

In più, spesso e volentieri, ogni circa tre brani, c’è il cambio palco, dove tutti e gli otto membri degli Ateez si spostano da una parte all’altra e, nel mentre, vengono proiettati dei video che fungono da collante: sono sempre protagonisti alcuni di loro, mentre scherzano nella vita quotidiana o si ritrovano in mondi completamente distopici.

Durante le varie performance, davvero notevoli, una cosa mi ha colpito particolarmente: come ogni singolo membro degli Ateez sappia guardare la telecamera giusta nel momento giusto. Ovviamente sguardo caliente, pubblico che grida fortissimo e ormoni che volano a fiotti. Chevvelodicoaffà.

Ci sono ancora barriere linguistiche tra K-pop e il mondo occidentale?

Ci tengono molto a interagire con il pubblico, tra il passare per la gente, salutarla ripetutamente, mandare baci, leggere i cartelloni. Ma soprattutto anche il parlare con i fan solamente in inglese: non era scontato, sono decisamente migliorati con l’inglese nel corso di questi anni. Alessia Belotti

È vero. Gli Ateez hanno fortunatamente parlato solo in inglese, nonostante un buon 80% dei testi sia in coreano, anche rappato. E la prima cosa che viene in mente è proprio questo distacco, che è ulteriormente ampliato dalla scrittura con gli hangeul, gli ideogrammi coreani: tuttavia, è proprio negli ultimi anni che l’interesse per la musica asiatica è cresciuta esponenzialmente.

Basti pensare solamente al singolo di The Weeknd, “Out of Time”, che campiona per intero “Midnight Pretenders” di Tomoko Aran, capolavoro del j-pop dell’inizio degli anni ’80. Ma sul city pop giapponese ne riparleremo in qualche altra occasione, perché merita davvero un capitolo tutto suo.

Il discorso finale

Il finale, prima di “Utopia”, è caratterizzato da un lungo discorso di ringraziamento che mi è parso quasi come fossero i titoli di coda di una sitcom. Inquadratura su ogni singolo membro degli Ateez, urla a 114 dB (i tappi sono stati davvero salvavita), poi piccolo e umile discorso di ringraziamento, anche con qualche parola in italiano. Mingi, Jongho, Wooyoung, Hongjoong, Yeosang, San, Seonghwa, Yunho, uno dopo l’altro. Bravissimi cantanti, ma soprattutto eccezionali ballerini: il concerto, alla fine, è stato davvero confezionato alla perfezione, con grande scupolosità e dedizione, senza interruzioni o imprevisti. Bravoni, che dire?

ATEEZ – La scaletta del concerto all’Unipol Forum di Assago

Crazy Form

Say My Name

Win

This World

Wake Up

Guerrilla

Cyberpunk

Halazia

It’s You

Youth

Everything

Silver Light

Wave

Dancing Like Butterfly Wings

Matz

Ice on My Teeth

Arriba

Django

Bouncy (K-Hot Chilli Peppers)

Wonderland

Encore

Eternal Sunshine/Fireworks (I’m the One)/The Real

Work

Dreamy Day

Utopia