ARCHITECTS + President in concerto il 10 Luglio all’AMA Music Festival 2026

Gli ARCHITECTS sono la nuova conferma di AMA Music Festival, kermesse che si svolge annualmente nella splendida cornice del Parco di Villa negri a Romano D’Ezzelino (VI).

La band guidata dalla voce di Sam Carter sarà headliner della giornata che si terrà venerdì 10 luglio 2026, e che vedrà in line-up anche gli enigmatici PRESIDENT. Altre band saranno annunciate prossimamente.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4c4ot2I

ARCHITECTS sono una band inglese realtà assoluta del metalcore contemporaneo, capace di incidere album che hanno raggiunto la vetta delle classifiche britanniche e di essere protagonista nei maggiori festival internazionali.

Il weekend che si terrà tra il 10 e il 12 luglio quindi, si preannuncia all’insegna del metal moderno e dell’hard rock di qualità, vista la presenza di SCORPIONS e SAXON sabato 11 luglio, e di ALICE COOPER e THE DAMNED domenica 12 luglio.

AMA Music Festival 2026

Parco di Villa Negri Romano D’Ezzelino (VI)

ARCHITECTS

+ President

+ more tba

venerdì 10 luglio 2026



SCORPIONS

+ Saxon

+ more tba

sabato 11 luglio 2026



ALICE COOPER

+ The Damned

+ more tba

domenica 12 luglio 2026

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4c4ot2I

Dopo il grande successo delle ultime edizioni, AMA Music Festival annuncia ufficialmente il suo ritorno nell’estate 2026, nella ormai consolidata location del Parco di Villa Negri a Romano d’Ezzelino (VI). L’annuncio del 2026 arriva sulla scia di una edizione 2025 particolarmente significativa, che ha ulteriormente affermato AMA Music Festival come uno degli appuntamenti musicali più rilevanti dell’estate italiana.

L’edizione 2025 ha registrato oltre 57.000 presenze complessive, confermando una partecipazione straordinaria nonostante le condizioni meteo instabili, segno di una community fedele e appassionata. Sul palco si sono alternati alcuni tra i più importanti nomi della scena internazionale, tra cui The Black Keys, Queens of the Stone Age, The Prodigy, Gipsy Kings, Electric Callboy, I Prevail insieme a molti altri artisti italiani come Afterhours, Planet Funk, Anna Pepe, Sfera Ebbasta e Capo Plaza che hanno contribuito a rendere il cartellone vario e di altissimo livello.

A supporto dell’accoglienza del pubblico, AMA si avvale anche del portale hotel.amamusicfestival.com, realizzato in collaborazione con Ravenn, già attivo anche per l’edizione 2026 e pensato per facilitare la prenotazione delle strutture ricettive convenzionate con il festival.

Un risultato frutto di una visione chiara, di una produzione sempre più strutturata e del lavoro congiunto di staff, istituzioni e partner, che hanno permesso al festival di crescere mantenendo una forte identità e un legame profondo con il territorio.

Molti altri annunci sono previsti nelle prossime settimane, sia per luglio sia per agosto 2026, a completare una programmazione ampia, ambiziosa e pensata per pubblici diversi. AMA Music Festival è pronto a tornare. Più forte, più consapevole, più rock che mai. Il volume si alza. Il viaggio ricomincia!