ALTER BRIDGE + Daughtry + Sevendust: le foto e la scaletta del concerto alla ChorusLife Arena di Bergamo

Foto di Andrea Ripamonti

Il grande rock internazionale ha fatto tappa ieri sera a Bergamo, dove la ChorusLife Arena è stata teatro di una serata memorabile. Gli ALTER BRIDGE, pilastri del modern hard rock, hanno regalato una performance magistrale, supportati da due pesi massimi come Daughtry e Sevendust, per un evento che ha ribadito la centralità della band nel panorama mondiale dopo oltre vent’anni di carriera.

Il concerto arriva a meno di un mese dall’uscita dell’ottavo album in studio della band, l’omonimo “Alter Bridge”, pubblicato il 9 gennaio scorso su Napalm Records. Il disco è stato accolto con entusiasmo da critica e pubblico, confermando che, dopo oltre vent’anni di carriera, il quartetto composto da Myles Kennedy, Mark Tremonti, Brian Marshall e Scott Phillips non ha perso un grammo della sua potenza.

Il live: una scaletta perfetta tra novità e classici

La serata alla ChorusLife Arena ha visto una band in stato di grazia. L’apertura è stata affidata alla trascinante “Silent Divide”, primo singolo del nuovo disco che ha già superato gli 8 milioni di visualizzazioni. La scaletta ha poi alternato magistralmente i nuovi brani, come la devastante “Tested and Able”, ai grandi inni del passato come “Cry of Achilles” e “Metalingus”.

Il finale è stato, come da tradizione, da brividi: un bis affidato all’epica “Blackbird” e alla carica di “Isolation”, che hanno lasciato il pubblico di Bergamo in estasi.

ALTER BRIDGE: la scaletta del concerto di Bergamo

Silent Divide Addicted to Pain Cry of Achilles Sin After Sin Fortress Burn It Down What Lies Within Open Your Eyes Tested and Able Broken Wings Wonderful Life Watch Over You Silver Tongue Rise Today Metalingus

BIS