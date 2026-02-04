ALTER BRIDGE + Daughtry + Sevendust: le foto e la scaletta del concerto alla ChorusLife Arena di Bergamo

Foto di Andrea Ripamonti
Il grande rock internazionale ha fatto tappa ieri sera a Bergamo, dove la ChorusLife Arena è stata teatro di una serata memorabile. Gli ALTER BRIDGE, pilastri del modern hard rock, hanno regalato una performance magistrale, supportati da due pesi massimi come Daughtry e Sevendust, per un evento che ha ribadito la centralità della band nel panorama mondiale dopo oltre vent’anni di carriera.
Il concerto arriva a meno di un mese dall’uscita dell’ottavo album in studio della band, l’omonimo “Alter Bridge”, pubblicato il 9 gennaio scorso su Napalm Records. Il disco è stato accolto con entusiasmo da critica e pubblico, confermando che, dopo oltre vent’anni di carriera, il quartetto composto da Myles Kennedy, Mark Tremonti, Brian Marshall e Scott Phillips non ha perso un grammo della sua potenza.
Il live: una scaletta perfetta tra novità e classici
La serata alla ChorusLife Arena ha visto una band in stato di grazia. L’apertura è stata affidata alla trascinante “Silent Divide”, primo singolo del nuovo disco che ha già superato gli 8 milioni di visualizzazioni. La scaletta ha poi alternato magistralmente i nuovi brani, come la devastante “Tested and Able”, ai grandi inni del passato come “Cry of Achilles” e “Metalingus”.
Il finale è stato, come da tradizione, da brividi: un bis affidato all’epica “Blackbird” e alla carica di “Isolation”, che hanno lasciato il pubblico di Bergamo in estasi.
Clicca qui per vedere le foto degli Alter Bridge a Bergamo o sfoglia la gallery qui sotto
ALTER BRIDGE: la scaletta del concerto di Bergamo
- Silent Divide
- Addicted to Pain
- Cry of Achilles
- Sin After Sin
- Fortress
- Burn It Down
- What Lies Within
- Open Your Eyes
- Tested and Able
- Broken Wings
- Wonderful Life
- Watch Over You
- Silver Tongue
- Rise Today
- Metalingus
BIS
- Blackbird
- Isolation