NEGRITA: le foto e la scaletta del concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

Foto di Luna La Chimia

I Negrita, uno dei gruppi rock più longevi e influenti degli ultimi anni del panorama musicale italiano, si sono esibiti ieri sera al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

“Canzoni Per Anni Spietati Tour 2025” – Il Tour Nei Club

Il nuovissimo tour dei Negrita è l’occasione per ascoltare dal vivo molti brani tratti dal loro ultimo disco di inediti.

“Canzoni Per Anni Spietati” è un album in cui i Negrita non le hanno mandate a dire ai padroni del mondo. Testi in cui, senza censure, raccontano il loro pensiero sulla direzione che il mondo sta prendendo ultimamente.

In scaletta, anche tante canzoni storiche della band aretina che lo scorso autunno ha festeggiato i trent’anni di carriera con un evento sold out all’Unipol Forum di Milano.

Ieri sera il pubblico di Firenze non ha fatto mancare il proprio affetto ai Negrita.

Infatti il Teatro Cartiere Carrara era pieno di persone di tutte le età. Non solo era presente lo zoccolo duro fedele alla band sin dagli esordi negli anni ’90, ma anche i fan degli ultimi anni.

Un pubblico eterogeneo che ha però cantato e ballato ogni singola canzone presente in scaletta.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Negrita a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

NEGRITA – La Scaletta Del Concerto Di Firenze



Nel Blu

Non Esistono Innocenti Amico Mio

Bambole

E Intanto Il Tempo Passa

Brucerò Per Te

Il Gioco

In Ogni Atomo

Song To Dylan

Ho Imparato A Sognare

Ama O Lascia Stare

Che Rumore Fa La Felicità

Radio Conga

Il Libro

Rotolando Verso Sud

Il Giorno Delle Verità

Noi Siamo Gli Altri

Cambio

Mama Maè

Ehi Negrita

A Modo Mio

Gioia Infinita