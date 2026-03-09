Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

NEFFA: foto e scaletta del concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

Un viaggio lungo la carriera dell’artista dai singoli di successo fino all’ultimo album

Published

Neffa - Universo Neffa Club Tour 2026 - Teatro Cartiere Carrara Firenze

Foto di Luna La Chimia

Neffa, cantautore e rapper precursore dell’hip hop italiano, si è esibito ieri sera al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

“Club Tour 2026 – Universo Neffa” – Il Tour nei Club

Reduce dal grande successo del concerto sold out all’Unipol Forum di Milano, Neffa sta continuando a girare l’Italia con la sua nuova tournée.

Non una semplice serie di concerti ma un vero e proprio viaggio nel mondo musicale dell’artista. Un’esperienza cucita su misura per i club, che permettono una dimensione più intima. Dimensione adorata dal rapper perchè il contatto con il pubblico si fa viscerale e la musica diventa l’unica protagonista assoluta.

Neffa ha portato sul palco del Carrara un percorso completo attraverso la sua discografia, dagli albori fino ai brani dell’ultimo album “Canerandagio”, passando per le hits intramontabili come “La Mia Signorina”, “Cambierà”, “Il Mondo Nuovo” e “Aspettando Il Sole”.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Neffa a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

Neffa

NEFFA: La Scaletta del Concerto di Firenze

Little Funky Intro
Mix in Linea/Suona Ancora/I Messaggi PT2
Mix Santo Subito/Rubik
Prima Di Andare Via
Dove Sei
Show
Funk-a-Un + Hype
Cambierà
Come Mai
Quando Finisce Così
Granfinisse + Uno Come Me
Cane Randagio/Cani Sciolti
Arrivi E Partenze (Strumentale)
La Mia Signorina
Piccerè
L’Incognita
Mix Bufera + Dei Dell’Olimpo
Stare Al Mondo
Il Mondo Nuovo
Mx Domani/Molto Calmo
Troppa Weed/La Porra
Mix Lontano Dal Tuo Sole/Una Direzione Giusta
Aspettando Il Sole

In this article:, , , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Neffa in concerto al Teatro Concordia di Venaria Reale foto di Luca Moschini per www.rockon.it Neffa in concerto al Teatro Concordia di Venaria Reale foto di Luca Moschini per www.rockon.it

Reportage Live

NEFFA: le foto del concerto al Teatro Concordia di Venaria Reale

Foto di Luca Moschini Il sipario si è alzato, il groove è tornato. Ieri sera, 5 marzo 2026, il Teatro della Concordia di Venaria...

3 giorni ago
Giovanni Lindo Ferretti - Percuotendo In Cadenza Tour 2026 - Teatro Verdi Firenze Giovanni Lindo Ferretti - Percuotendo In Cadenza Tour 2026 - Teatro Verdi Firenze

Reportage Live

GIOVANNI LINDO FERRETTI: foto e scaletta del concerto al Teatro Verdi di Firenze

Il progetto itinerante di Ferretti che intreccia parola, canto e suono ha fatto tappa anche nel capoluogo toscano

6 giorni ago
Neffa in concerto all’Unipol Forum di Assago foto di Alessia Belotti per www.rockon.it Neffa in concerto all’Unipol Forum di Assago foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

Concerti

NEFFA: in partenza il nuovo “Club Tour 2026 – Universo Neffa”

Reduce dal grande successo del concerto sold out all’Unipol Forum di Milano – una serata memorabile scandita da ospiti d’eccezione e un’energia unica – Neffa sceglie...

6 giorni ago
Venditti - Notte Prima Degli Esami 40Th Anniversary 2025 Edition - Nelson Mandela Forum Firenze Venditti - Notte Prima Degli Esami 40Th Anniversary 2025 Edition - Nelson Mandela Forum Firenze

Reportage Live

VENDITTI: le foto e la scaletta del concerto al Mandela Forum di Firenze

Un concerto emozionante grazie a tutte le canzoni più belle del repertorio del cantautore romano

19/12/2025