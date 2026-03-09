NEFFA: foto e scaletta del concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

Foto di Luna La Chimia
Neffa, cantautore e rapper precursore dell’hip hop italiano, si è esibito ieri sera al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
“Club Tour 2026 – Universo Neffa” – Il Tour nei Club
Reduce dal grande successo del concerto sold out all’Unipol Forum di Milano, Neffa sta continuando a girare l’Italia con la sua nuova tournée.
Non una semplice serie di concerti ma un vero e proprio viaggio nel mondo musicale dell’artista. Un’esperienza cucita su misura per i club, che permettono una dimensione più intima. Dimensione adorata dal rapper perchè il contatto con il pubblico si fa viscerale e la musica diventa l’unica protagonista assoluta.
Neffa ha portato sul palco del Carrara un percorso completo attraverso la sua discografia, dagli albori fino ai brani dell’ultimo album “Canerandagio”, passando per le hits intramontabili come “La Mia Signorina”, “Cambierà”, “Il Mondo Nuovo” e “Aspettando Il Sole”.
Clicca qui per vedere le foto del concerto di Neffa a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).
NEFFA: La Scaletta del Concerto di Firenze
Little Funky Intro
Mix in Linea/Suona Ancora/I Messaggi PT2
Mix Santo Subito/Rubik
Prima Di Andare Via
Dove Sei
Show
Funk-a-Un + Hype
Cambierà
Come Mai
Quando Finisce Così
Granfinisse + Uno Come Me
Cane Randagio/Cani Sciolti
Arrivi E Partenze (Strumentale)
La Mia Signorina
Piccerè
L’Incognita
Mix Bufera + Dei Dell’Olimpo
Stare Al Mondo
Il Mondo Nuovo
Mx Domani/Molto Calmo
Troppa Weed/La Porra
Mix Lontano Dal Tuo Sole/Una Direzione Giusta
Aspettando Il Sole