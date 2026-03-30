NEGRITA: “La storia, i viaggi, le canzoni”, 7 date esclusive in acustico – versione “Talk & Live”

Questa estate i Negrita torneranno dal vivo per sette date esclusive, unici appuntamenti live della stagione, con il fortunato format acustico “Talk & Live”: spettacolo intimo e coinvolgente, in località affascinanti e ricche di storia.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4dR7r99

Dopo il grandissimo successo del tour in teatro nel 2025, la rock band toscana si prepara ad un nuovo viaggio con l’annuncio di una serie di serate che uniscono musica e racconto in una formula inedita in cui Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich saranno accompagnati, in alcuni momenti della scaletta, da Giacomo Rossetti (basso e tastiere) e Cristiano Dalla Pellegrina (percussioni).

Una scaletta composta dai loro grandi successi – “Cambio”, “Gioia Infinita”, “Mama maé”, “Ho imparato a sognare”, “Che rumore fa la felicità” e “Rotolando verso sud”, per citarne alcuni – e dai nuovi brani del recente undicesimo album “Canzoni per anni spietati”.

Il format darà ampio spazio alla musica dal vivo creando un dialogo tra esecuzioni e momenti di racconto, così da offrire al pubblico la possibilità di cogliere l’essenza più autentica della band. A chiacchierare con loro ci sarà Gianmaurizio Foderaro di Rai Isoradio, media partner del tour, che guiderà il percorso, con un racconto sia radiofonico che “on stage” sul palco.

I Negrita ripercorreranno così la loro storia artistica e personale, condividendo esperienze, aneddoti e ispirazioni: racconteranno il processo creativo dietro le loro canzoni, quali emozioni le alimentano e quali momenti hanno segnato il loro percorso, offrendo uno sguardo intimo e sincero sul loro viaggio musicale.

Parole e musica per trent’anni di rock vissuto e suonato senza compromessi, tra energia e riflessione, con l’irruenza della gioventù ma anche lo sguardo di insieme della maturità. Un racconto che è anche lucida riflessione sulla nostra società e sul nostro mondo, sospeso tra l’eco di Bob Dylan e l’anima più viscerale del rock and roll, offrendo anche l’occasione di riscoprire il sound energico e profondo della band toscana in una dimensione nuova e coinvolgente.

NEGRITA TALK & LIVE ‘26

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4dR7r99

22 luglio – “Connessione Festival”, Sordevolo (BI), Anfiteatro Giovanni Paolo II

26 luglio – “Water Music Festival”, Passo Del Tonale (TN), Lago Valbiolo

29 luglio – “Vivi Fortezza”, Siena, Fortezza Medicea

30 luglio – “Moon in June”, Castiglione del Lago (PG), Rocca Medievale

31 luglio – “Festiv’Alba”, Massa d’Albe (AQ), Anfiteatro romano di Alba Fucens

2 agosto – “Ma che bel castello”, Cervarese Santa Croce (PD), Castello di San Martino

3 agosto – “Live in Genova Festival”, Genova, Arena del mare -Porto antico