A Torino, la stagione 2025–2026 del TEATRO COLOSSEO è tutta da ascoltare

Il Teatro Colosseo si conferma il cuore pulsante della grande musica a Torino. Nel cartellone 2025–2026, accanto ai protagonisti del teatro e della comicità, sono i concerti a disegnare una vera e propria mappa sonora della contemporaneità: voci iconiche e nuove generazioni, pop e jazz, rock e cantautorato si intrecciano sul palco di via Madama Cristina, restituendo al pubblico la vitalità e la varietà della scena italiana e internazionale.

«Ogni anno vediamo crescere il numero di artisti che scelgono il Colosseo per la dimensione speciale del teatro – racconta la direttrice Claudia Spoto – uno spazio dove il suono incontra il silenzio, dove il pubblico è vicino e l’emozione è condivisa. Qui la musica non è solo spettacolo: è esperienza, incontro, relazione».

Ad aprire la stagione musicale è stata Serena Rossi con SereNata a Napoli, raffinato intreccio di musica e parole dedicato alla sua città. A seguire, Niccolò Fabi (15 ottobre) porterà Libertà negli occhi, un concerto intimo e poetico che segna un nuovo capitolo del suo percorso d’autore.

Il mese di ottobre si accenderà poi con due serate imperdibili di Carmen Consoli (22–23 ottobre), che apre a Torino la sua nuova tournée eriporta la sua voce inconfondibile nella dimensione più autentica dei teatri, e con Angelo Branduardi (24 ottobre, sold out) che celebra gli 800 anni del Cantico delle Creature in un concerto di spiritualità e poesia. A chiudere ottobre, il doppio appuntamento con Marco Masini (31 ottobre – sold out – e secondo appuntamento il 5 dicembre), che festeggia trentacinque anni di carriera con Ci vorrebbe ancora il mare: due serate tra memoria, emozione e nuovi brani dal recente album 10 Amori.

Il mese di novembre si apre con il concerto della London Symphonic Rock Orchestra (2 novembre), dodici musicisti che riscrivono la storia del rock fondendo l’energia delle chitarre con la potenza sinfonica degli archi: un’esperienza sonora e visiva spettacolare, tra Led Zeppelin, Metallica e System of a Down. Da non perdere Raf (8 novembre) con il tour teatrale per i 40 anni di Self Control, Filippo Graziani (12 novembre) con Ottanta – Buon compleanno Ivan, e 40 Fingers (14 novembre), quartetto di chitarre fenomenale che ha conquistato milioni di ascoltatori in tutto il mondo. In scena anche Joe Bastianich (15 novembre) con Money – Il bilancio di una vita, dove musica e autobiografia si fondono in un sorprendente racconto rock. Arriva poi per la prima volta a Torino Piaf! The Show (17 novembre), spettacolo internazionale che celebra la leggenda della chanson française: con la voce di Nathalie Lermitte, definita da Le Parisien “capace di catturare l’anima e il timbro di Édith Piaf”, il pubblico sarà trasportato dalle strade di Montmartre all’Olympia di Parigi in un viaggio emozionante tra musica e teatro. Il giorno dopo, Gio Evan (18 novembre, sold out) propone L’affine del mondo, monologo poetico e musicale che mescola poesia, fisica quantistica e comicità per raccontare la ricerca di armonia e connessione umana. Il mese si chiude con con Rkomi (25 novembre) e il suo Mirko nei teatri 2025, live potente e personale in cui il rapper e cantautore sceglie l’intimità del teatro per raccontarsi.

Negrita in concerto all’Alcatraz di Milano foto di Martina Fiore per www.rockon.it

Dicembre porta sul palco del Colosseo l’energia soul dei Negrita (1° dicembre), l’intensità di Cristiano De André (3 dicembre, sold out), che rinnova l’omaggio al padre con una rilettura elettro-acustica del suo repertorio, e la seconda data di Marco Masini (5 dicembre), che conferma l’affetto del pubblico torinese. A fine mese arriva la magia orchestrale dell’Ensemble Symphony Orchestra (27 dicembre) con Alla scoperta di Morricone, un viaggio tra le colonne sonore più amate di sempre, mentre la notte di Capodanno risuonerà con la comicità lirica e pop di The Opera Locos (31 dicembre e 1° gennaio), spettacolo firmato Yllana che fonde opera, rock e pop in una sfida all’ultima aria.

Il 2025 si chiuderà nel segno delle emozioni, ma il 2026 si aprirà con il rock: il musical We Will Rock You (16–18 gennaio) farà vibrare il teatro sulle note dei Queen, seguito dal ritorno di Alice (20 gennaio) con Master Songs, un viaggio raffinato tra Battiato, De André, Dalla e Fossati.

A febbraio arrivano i Nomadi (31 gennaio) con Cartoline da qui, l’internazionale Human Nature Live Show (12 febbraio), spettacolo che rende omaggio a Michael Jackson, e Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi (26 febbraio) con Francesco, concerto-racconto dedicato al Santo di Assisi.

Marzo si apre con il ritorno dei Pink Floyd Legend (3–4 marzo) con The Wall, monumentale produzione che fonde musica, teatro e immagini per restituire uno dei capolavori assoluti del rock. Pochi giorni dopo, Nek (7 marzo) celebra oltre trent’anni di carriera con Nek Hits – European Tour, live travolgente che ripercorre le sue canzoni più amate – da Laura non c’è a Fatti avanti amore – con una nuova energia pop-rock e arrangiamenti inediti. Il mese prosegue con Paolo Fresu (10–11 marzo) e Kind of Miles, omaggio teatrale e musicale a Miles Davis, e con Nino Frassica & Los Plaggers Band (14 marzo) e Tour 2000/3000, spettacolo musicale e surreale che mescola cabaret e concerto, dove oltre cento canzoni vengono riscritte e rimontate nel geniale stile Frassica.

Ad aprile due appuntamenti speciali chiudono idealmente la stagione musicale: Da quarant’anni fra la via Emilia e il West (16 aprile), con Flaco Biondini, Vince Tempera, Ellade Bandini, Antonio Marangolo e la partecipazione di Lodo Guenzi, che celebra l’eredità musicale di Francesco Guccini, e Break Free (17 aprile), il più grande tributo europeo ai Queen.

A maggio arriva la voce soul inconfondibile di Mario Biondi (11 maggio) con This is what you are – 20th Anniversary Tour, concerto che celebra vent’anni di carriera internazionale tra jazz, funk e sonorità raffinate che hanno conquistato il mondo.

Come prologo verso la stagione successiva è già stato annunciato l’atteso concerto di Francesca Michielin (13 novembre 2026), che porterà al Colosseo una nuova tappa del suo percorso artistico tra elettronica, pop e introspezione.

Un cartellone in continuo aggiornamento che è, ancora una volta, la prova concreta di come il Teatro Colosseo sia oggi il principale palcoscenico musicale della città: un luogo che ha saputo conquistare gli artisti e il pubblico con la qualità dell’ascolto, la cura per l’esperienza dal vivo e una visione chiara di cultura come condivisione.

INFO E BIGLIETTI

A partire da giugno è possibile acquistare tutti gli spettacoli in programma, sia presso la biglietteria del Teatro che online su www.teatrocolosseo.it.

Anche per questa stagione sarà possibile acquistare o regalare una Colosseo Card, che consente a chi la riceve di scegliere e prenotare con libertà gli spettacoli da vedere.

Tutti gli aggiornamenti su www.teatrocolosseo.it e sui profili social del Teatro