Concerti

NICCOLÒ FABI annuncia i primi appuntamenti del tour estivo 2026

Annuncia i primi concerti del tour estivo in prestigiosi luoghi all’aperto e nelle principali rassegne musicali della penisola

Published

Niccolò Fabi | foto di Arash Radpour
Dopo il grande riscontro da parte del pubblico in occasione della tournée teatrale di presentazione dell’ultimo album “Libertà negli occhi”, quest’estate Niccolò Fabi tornerà live, insieme ai suoi compagni di viaggio, sui palchi delle principali rassegne musicali e di prestigiosi luoghi all’aperto della nostra penisola, tra anfiteatri storici e arene sotto le stelle.

Il nuovo tour sarà un’occasione per attraversare i brani più amati del suo repertorio, in un racconto musicale capace di unire generazioni diverse. 

Ogni concerto è un vero e proprio viaggio, fatto di silenzi carichi di significato e momenti più energici in cui il pubblico vibra all’unisono. I concerti di Niccolò Fabi sono delle vere e proprie esperienze intime e collettive; spettacoli fatti di delicatezza, intensità e autenticità. Negli ultimi anni, inoltre, con la presenza di parti strumentali che mescolano la psichedelia con l’elettronica, i live del cantautore hanno un approccio musicale sempre più vicino ad un sound internazionale. L’estate diventa il contesto ideale per questa dimensione sonora che troverà spazio tra anfiteatri, arene sotto le stelle e appuntamenti al tramonto. Perché i live di Niccolò Fabi sono più di un concerto: sono vere e proprie occasioni di incontro, riflessione e partecipazione.

Sul palco insieme a Niccolò Fabi i colleghi e amici, da sempre parte del suo universo musicale, Roberto “Bob” Angelini, Alberto Bianco e Filippo Cornaglia. Insieme a loro anche per quest’esperienza ci saranno Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale, che hanno partecipato alla registrazione dell’ultimo album del cantautore nella baita di montagna in Val di Sole e che Niccolò ha conosciuto grazie all’esperienza presso Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini, di cui è Responsabile della sezione Canzone.

Di seguito i primi appuntamenti estivi di Niccolò Fabi (calendario in aggiornamento):

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4cCWYhe 

23 MAGGIO | RAVENNA – LA TORRACCIA (Ravenna Festival)

31 MAGGIO | CITTÀ DI CASTELLO (PG) – PALAZZO VITELLI (Festival dei Cammini di Francesco)

11 GIUGNO | JESOLO (VE) – ARENILE PIAZZA BRESCIA (Festival Aqua)

13 GIUGNO CASERTA – BELVEDERE DI SAN LEUCIO

15 GIUGNO | ROMA – CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE (Roma Summer Fest)

28 GIUGNO | SUSA (TO) – ANFITEATRO ROMANO (Borgate dal vivo)

04 LUGLIO | VERONA – TEATRO ROMANO (Contaminazioni musicali)

05 LUGLIO | FIRENZE – PARCO MEDICEO DI PRATOLINO (Musart Festival)

16 LUGLIO | PORTO ROTONDO (OT) – ANFITEATRO MARIO CEVOLI

17 LUGLIO | CABRAS (OR) – ANFITEATRO THARROS (I Gigante dell’Arte)

18 LUGLIO | SARROCH (CA) – VILLA SIOTTO

24 LUGLIO | ARENZANO (GE) – VILLA FIGOLI

25 LUGLIO | BRA (CN) – PARCO LA ZIZZOLA (Attraverso Festival)

27 LUGLIO | GROTTAGLIE (TA) – CAVE DI FANTIANO (Cinzella festival)

31 LUGLIO | GARDONE RIVIERA (BS) – ANFITEATRO DEL VITTORIALE (Festival Tener-a-mente)

01 AGOSTO | AREZZO – FORTEZZA MEDICEA (Arezzo Music Fest)

12 AGOSTO | SIROLO (AN) – ARENA PARCO DELLA REPUBBLICA

21 AGOSTO | ZAFFERANA ETNEA (CT) – ANFITEATRO FALCONE BORSELLINO (Etna in scena)

05 SETTEMBRE | BERTINORO (FC) – GIARDINI DELLA ROCCA (Entroterre Festival)

