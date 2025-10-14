NICCOLÒ FABI: le foto e la scaletta del concerto al Teatro Europauditorium di Bologna

Foto di Giulia Troncon
Niccolò Fabi è tornato sul palco con il suo nuovo tour teatrale Libertà negli Occhi, un viaggio musicale che lo porta nei principali teatri italiani che presenta il suo album di inediti, uscito per BMG.
Il 13 ottobre 2025 al Teatro Europauditorium l’artista ha proposto i nuovi brani insieme alle canzoni più significative della sua carriera. Un’occasione unica per vivere un’esperienza di autentica condivisione emotiva, in un luogo che si fa spazio d’incontro e riflessione, come lo stesso Fabi ha sottolineato: «Nell’epoca della socialità telefonica, un teatro come spazio fisico dove ritrovarsi diventa uno dei pochi ma necessari momenti di realtà emotiva reale e condivisa.»
NICCOLÒ FABI: la scaletta del concerto di Bologna
- Alba
- Andare oltre
- È non è
- Una somma di piccole cose
- L’amore capita
- Nessuna battaglia
- Casa di Gemma
- Chi mi conosce meglio di te
- I cerchi di gesso
- Io sono l’altro
- Scotta
- Ecco
- Vince chi molla
- Una mano sugli occhi
- Una buona idea
- Costruire
- Libertà negli occhi
BIS
- Facciamo finta
- Lontano da me
- Lasciarsi un giorno a Roma