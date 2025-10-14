Connect with us

NICCOLÒ FABI: le foto e la scaletta del concerto al Teatro Europauditorium di Bologna

Niccolò Fabi in concerto al Teatro Europauditorium di Bologna, le foto e la scaletta del live.

Niccolò Fabi in concerto al Teatro Europauditorium di Bologna ottobre 2025
Niccolò Fabi in concerto al Teatro Europauditorium di Bologna, foto di Giulia Troncon per www.rockon.it

Niccolò Fabi è tornato sul palco con il suo nuovo tour teatrale Libertà negli Occhi, un viaggio musicale che lo porta nei principali teatri italiani che presenta il suo album di inediti, uscito per BMG.

Il 13 ottobre 2025 al Teatro Europauditorium l’artista ha proposto i nuovi brani insieme alle canzoni più significative della sua carriera. Un’occasione unica per vivere un’esperienza di autentica condivisione emotiva, in un luogo che si fa spazio d’incontro e riflessione, come lo stesso Fabi ha sottolineato: «Nell’epoca della socialità telefonica, un teatro come spazio fisico dove ritrovarsi diventa uno dei pochi ma necessari momenti di realtà emotiva reale e condivisa.»

Clicca qui per vedere le foto di Niccolò Fabi a Bologna o sfoglia la gallery qui sotto

Niccolò Fabi

NICCOLÒ FABI: la scaletta del concerto di Bologna

  1. Alba
  2. Andare oltre
  3. È non è
  4. Una somma di piccole cose
  5. L’amore capita
  6. Nessuna battaglia
  7. Casa di Gemma
  8. Chi mi conosce meglio di te
  9. I cerchi di gesso
  10. Io sono l’altro
  11. Scotta
  12. Ecco
  13. Vince chi molla
  14. Una mano sugli occhi
  15. Una buona idea
  16. Costruire
  17. Libertà negli occhi

BIS

  1. Facciamo finta
  2. Lontano da me
  3. Lasciarsi un giorno a Roma

