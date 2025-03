NICCOLÒ FABI: parte ad ottobre il “Libertà negli Occhi” Tour 2025

Ad ottobre inizia il nuovo viaggio live di Niccolò Fabi che tornerà sui palchi dei principali teatri della penisola con un nuovo capitolo della sua carriera.

«Ricominciamo intanto a darci qualche appuntamento, che nell’epoca della socialità telefonica un teatro come spazio fisico dove ritrovarsi diventa uno dei pochi ma necessari momenti di realtà emotiva reale e condivisa. Nel frattempo ho preparato alcune storie nuove che si potranno ascoltare a breve. Chissà che possano essere anche solo uno spunto per le nostre usuali “psicoterapie di gruppo”». Niccolò Fabi

Dopo il grande evento live al Circo Massimo dello scorso luglio, insieme agli amici Max Gazzè e Daniele Silvestri, in cui Niccolò Fabi si è esibito davanti a più di 50.000 persone, e l’esperienza più intima nei piccoli club in veste di musicista per il progetto “Discoverland”, insieme a Roberto Angelini e Pier Cortese, nel 2025 Niccolò Fabi sarà protagonista di una tournée teatrale per presentare al suo pubblico i brani del prossimo album di inediti, “Libertà negli occhi” (in uscita per BMG) e le canzoni del suo repertorio.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/41SbgVf

04 ottobre – Isernia – Auditorium 10 settembre 1943

09 ottobre – Ravenna – Teatro Alighieri

11 ottobre – Milano – Teatro Arcimboldi

13 ottobre – Bologna – Europauditorium

15 ottobre – Torino – Teatro Colosseo

20 ottobre – Padova – Gran Teatro Geox

25 ottobre – Assisi (PG) – Teatro Lyrick

26 ottobre – Pescara – Teatro Massimo



04 novembre – Napoli – Teatro Augusteo

05 novembre – Bari – Teatro Team

07 novembre – Catania – Teatro Metropolitan

08 novembre – Palermo – Teatro Golden

11 novembre – Udine – Teatro Nuovo Giovanni da Udine

12 novembre – Parma – Teatro Regio

14 novembre – Lugano (CH) – Palazzo dei Congressi

16 novembre – Livorno – Teatro Goldoni

17 novembre – Firenze – Teatro Verdi

19 novembre – Roma – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

20 novembre – Roma – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Per la realizzazione e produzione del disco “Libertà negli Occhi”, Niccolò Fabi ha scelto al suo fianco Emma Nolde, Roberto Angelini, Alberto Bianco, Cesare Augusto Giorgini, Filippo Cornaglia e Riccardo Parravicini. L’album è il risultato di dieci giorni trascorsi in una baita in Val di Sole, immersi nella quiete invernale della montagna, lontano dalla frenesia quotidiana, in una vera e propria residenza artistica.