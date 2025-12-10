NEGRITA: vinci i biglietti per il concerto di Padova del 16 Dicembre 2025

I Negrita tornano in formazione completa in elettrico sui palchi dei principali teatri italiani con il loro “CANZONI PER ANNI SPIETATI TOUR IN TEATRO 2025”.

Per partecipare al concorso e vincere uno dei 2 biglietti omaggio in palio compila il form qui sotto. I vincitori saranno contattati tramite email.

NEGRITA

Martedì 16 Dicembre 2025 – Padova – Gran Teatro Geox

Info > https://zedlive.com/

Biglietti > https://ticketmaster.evyy.net/jeEGJM

Una nuova occasione per ascoltare dal vivo i brani dell’ultimo disco “Canzoni Per Anni Spietati”, concept album uscito lo scorso marzo (a sette anni di distanza dal precedente lavoro in studio) che contiene i singoli “Non Esistono Innocenti Amico Mio”, “Noi Siamo Gli Altri” e “Nel blu (Lettera ai Padroni della Terra)”, oltre alle canzoni che hanno segnato la storia della rock band italiana, brani che hanno superato indenni la prova del tempo rimanendo anche dopo 30 anni sempre attuali.

Dopo il successo delle date primaverili nei club e la parentesi estiva in acustico, questi nuovi appuntamenti live daranno l’occasione ai Negrita di cimentarsi in un set nuovo e in una nuova scaletta.