Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concorsi

NEGRITA: vinci i biglietti per il concerto di Padova del 16 Dicembre 2025

Published

I Negrita tornano in formazione completa in elettrico sui palchi dei principali teatri italiani con il loro “CANZONI PER ANNI SPIETATI TOUR IN TEATRO 2025”. 

Per partecipare al concorso e vincere uno dei 2 biglietti omaggio in palio compila il form qui sotto. I vincitori saranno contattati tramite email.

    Nome e Cognome (richiesto)

    La tua email (richiesto)

    Il tuo telefono

    NEGRITA
    Martedì 16 Dicembre 2025 – Padova – Gran Teatro Geox

    Info > https://zedlive.com/
    Biglietti > https://ticketmaster.evyy.net/jeEGJM

    Una nuova occasione per ascoltare dal vivo i brani dell’ultimo disco “Canzoni Per Anni Spietati”, concept album uscito lo scorso marzo (a sette anni di distanza dal precedente lavoro in studio) che contiene i singoli “Non Esistono Innocenti Amico Mio”, “Noi Siamo Gli Altri” e “Nel blu (Lettera ai Padroni della Terra)”, oltre alle canzoni che hanno segnato la storia della rock band italiana, brani che hanno superato indenni la prova del tempo rimanendo anche dopo 30 anni sempre attuali.

    Dopo il successo delle date primaverili nei club e la parentesi estiva in acustico, questi nuovi appuntamenti live daranno l’occasione ai Negrita di cimentarsi in un set nuovo e in una nuova scaletta.

    In this article:
    Written By

    Click to comment

    Leave a Reply

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

    Scopri anche...

    Negrita in concerto al Teatro EuropAuditorium di Bologna, Dicembre 2025 Negrita in concerto al Teatro EuropAuditorium di Bologna, Dicembre 2025

    Reportage Live

    NEGRITA: le foto e la scaletta del concerto al Teatro EuropAuditorium di Bologna

    Negrita in concerto al Teatro EuropAuditorium di Bologna, guarda le foto e la scaletta del live.

    6 giorni ago

    Reportage Live

    I NEGRITA elettrizzano Milano: un rito rock per anni spietati

    I Negrita, dopo il successo all'Alcatraz della scorsa primavera, sono tornati a Milano al Teatro Dal Verme. La band è salita sul palco in...

    25/11/2025

    Locali

    A Torino, la stagione 2025–2026 del TEATRO COLOSSEO è tutta da ascoltare

    Il Teatro Colosseo si conferma il cuore pulsante della grande musica a Torino. Nel cartellone 2025–2026, accanto ai protagonisti del teatro e della comicità,...

    13/10/2025

    Concerti

    NEGRITA: quest’estate 4 concerti in versione acustica a Mesagne, Agerola, L’Aquila e Bard

    Dopo il ritorno discografico con Canzoni per Anni Spietati, un album potente, diretto e profondamente legato all’attualità, i Negrita pubblicano tre nuove versioni acustiche in presa diretta, disponibili da...

    27/07/2025