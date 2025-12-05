NEGRITA: le foto e la scaletta del concerto al Teatro EuropAuditorium di Bologna

Foto di Giulia Troncon
Dopo il successo delle date nei club e l’intima parentesi estiva in acustico, i Negrita sono tornati in scena in formazione completa e in elettrico con il Canzoni per Anni Spietati Tour in Teatro 2025. Giovedì 4 dicembre la band ha portato sul palco del Teatro EuropAuditorium un concerto potente e coinvolgente, con una scaletta rinnovata che intreccia i brani dell’ultimo album Canzoni per Anni Spietati — tra cui i singoli Non Esistono Innocenti Amico Mio, Noi Siamo Gli Altri e Nel blu (Lettera ai Padroni della Terra) — alle canzoni simbolo della loro carriera trentennale.
È stato un’occasione unica per rivivere la storia di una delle rock band italiane più amate, capace di attraversare le epoche con uno sguardo lucido, critico e sempre attuale. Sul palco insieme a Pau, Drigo e Mac, anche Giacomo Rossetti, Guglielmo Ridolfo Gagliano e Cristiano Dalla Pellegrina per uno spettacolo all’insegna dell’energia e dell’autenticità.
Clicca qui per guardare tutte le foto dei Negrita in concerto al Teatro EuropAuditorium di Bologna (oppure sfoglia la gallery qui sotto)
NEGRITA: la scaletta del concerto di Bologna
Set 1
- Nel blu (lettera ai padroni della terra)
- Radio Conga
- Il libro in una mano, la bomba nell’altra
- Noi siamo gli altri
- Il gioco
- In ogni atomo
- Provo a difendermi
- Che rumore fa la felicità?
- Song to Dylan
- Non si può fermare
- Cambio
- Mama Maè
Set 2
- Non esistono innocenti amico mio
- Bambole
- Lontani dal mondo
- Sale
- Malavida en Bs. As.
- Brucerò per te
- Ho imparato a sognare
- Magnolia
- Rotolando verso Sud
- A modo mio
- Gioia infinita