NEGRITA: le foto e la scaletta del concerto al Teatro EuropAuditorium di Bologna

Negrita in concerto al Teatro EuropAuditorium di Bologna, guarda le foto e la scaletta del live.

Negrita in concerto al Teatro EuropAuditorium di Bologna, Dicembre 2025
Negrita in concerto al Teatro EuropAuditorium di Bologna, foto di Giulia Troncon per www.rockon.it

Foto di Giulia Troncon

Dopo il successo delle date nei club e l’intima parentesi estiva in acustico, i Negrita sono tornati in scena in formazione completa e in elettrico con il Canzoni per Anni Spietati Tour in Teatro 2025. Giovedì 4 dicembre la band ha portato sul palco del Teatro EuropAuditorium un concerto potente e coinvolgente, con una scaletta rinnovata che intreccia i brani dell’ultimo album Canzoni per Anni Spietati — tra cui i singoli Non Esistono Innocenti Amico MioNoi Siamo Gli Altri e Nel blu (Lettera ai Padroni della Terra) — alle canzoni simbolo della loro carriera trentennale.

È stato un’occasione unica per rivivere la storia di una delle rock band italiane più amate, capace di attraversare le epoche con uno sguardo lucido, critico e sempre attuale. Sul palco insieme a PauDrigo e Mac, anche Giacomo Rossetti, Guglielmo Ridolfo Gagliano e Cristiano Dalla Pellegrina per uno spettacolo all’insegna dell’energia e dell’autenticità.

Clicca qui per guardare tutte le foto dei Negrita in concerto al Teatro EuropAuditorium di Bologna (oppure sfoglia la gallery qui sotto)

Negrita

NEGRITA: la scaletta del concerto di Bologna

Set 1

  1. Nel blu (lettera ai padroni della terra)
  2. Radio Conga
  3. Il libro in una mano, la bomba nell’altra
  4. Noi siamo gli altri
  5. Il gioco
  6. In ogni atomo
  7. Provo a difendermi
  8. Che rumore fa la felicità?
  9. Song to Dylan
  10. Non si può fermare
  11. Cambio
  12. Mama Maè

Set 2

  1. Non esistono innocenti amico mio
  2. Bambole
  3. Lontani dal mondo
  4. Sale
  5. Malavida en Bs. As.
  6. Brucerò per te
  7. Ho imparato a sognare
  8. Magnolia
  9. Rotolando verso Sud
  10. A modo mio
  11. Gioia infinita
