NEGRITA: le foto e la scaletta del concerto al Teatro EuropAuditorium di Bologna

Foto di Giulia Troncon



Dopo il successo delle date nei club e l’intima parentesi estiva in acustico, i Negrita sono tornati in scena in formazione completa e in elettrico con il Canzoni per Anni Spietati Tour in Teatro 2025. Giovedì 4 dicembre la band ha portato sul palco del Teatro EuropAuditorium un concerto potente e coinvolgente, con una scaletta rinnovata che intreccia i brani dell’ultimo album Canzoni per Anni Spietati — tra cui i singoli Non Esistono Innocenti Amico Mio, Noi Siamo Gli Altri e Nel blu (Lettera ai Padroni della Terra) — alle canzoni simbolo della loro carriera trentennale.

È stato un’occasione unica per rivivere la storia di una delle rock band italiane più amate, capace di attraversare le epoche con uno sguardo lucido, critico e sempre attuale. Sul palco insieme a Pau, Drigo e Mac, anche Giacomo Rossetti, Guglielmo Ridolfo Gagliano e Cristiano Dalla Pellegrina per uno spettacolo all’insegna dell’energia e dell’autenticità.

NEGRITA: la scaletta del concerto di Bologna

Set 1

Nel blu (lettera ai padroni della terra) Radio Conga Il libro in una mano, la bomba nell’altra Noi siamo gli altri Il gioco In ogni atomo Provo a difendermi Che rumore fa la felicità? Song to Dylan Non si può fermare Cambio Mama Maè

Set 2