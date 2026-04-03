GIORDANA ANGI: le foto del concerto al Teatro Duse di Bologna

Foto di Giulia Troncon



Cantautrice italo-francese, Giordana Angi partecipa a soli 17 anni a Sanremo Giovani.

Nel 2018 scrive Senza appartenere, brano interpretato da Nina Zilli sul palco dell’Ariston, e nello stesso anno entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove si classifica seconda vincendo il Premio della Critica.

Negli anni successivi pubblica canzoni che ottengono dischi d’oro e di platino, affermandosi anche come autrice per artisti come Tiziano Ferro e Fiorella Mannoia. A livello internazionale collabora con Pascal Obispo e Sting, con il quale interpreta il brano e video Il nostro amore (For Her Love).

Nel settembre 2024 firma con Warner Music Italy e pubblica il singolo Piano Piano (uscito il 15 novembre 2024), che dà il titolo al nuovo tour teatrale previsto per questo 2026. Il Piano Piano Live Tour è partito a fine marzo 2026 e sta facendo tappa nei principali teatri italiani. Durante i concerti Giordana presenta il nuovo singolo Strade insieme ai suoi brani più amati, tra cui Casa, Stringimi più forte e Siccome sei.

Per l’occasione propone versioni inedite dei duetti realizzati nel corso della sua carriera – da Sting a Loredana Bertè – e reinterpreta alcune delle canzoni scritte per altri artisti. Lo spettacolo unisce cantautorato, pop, rock ed elettronica in un racconto musicale intimo e dinamico, accompagnato da musicisti d’eccezione.

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