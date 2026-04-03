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GIORDANA ANGI: le foto del concerto al Teatro Duse di Bologna

Giordana Angi in concerto al Teatro Duse di Bologna. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

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Giordana Angi in concerto al Teatro Duse di Bologna, Aprile 2026
Giordana Angi in concerto al Teatro Duse di Bologna, foto di Giulia Troncon per www.rockon.it

Foto di Giulia Troncon

Cantautrice italo-francese, Giordana Angi partecipa a soli 17 anni a Sanremo Giovani.
Nel 2018 scrive Senza appartenere, brano interpretato da Nina Zilli sul palco dell’Ariston, e nello stesso anno entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove si classifica seconda vincendo il Premio della Critica.

Negli anni successivi pubblica canzoni che ottengono dischi d’oro e di platino, affermandosi anche come autrice per artisti come Tiziano Ferro e Fiorella Mannoia. A livello internazionale collabora con Pascal Obispo e Sting, con il quale interpreta il brano e video Il nostro amore (For Her Love).

Nel settembre 2024 firma con Warner Music Italy e pubblica il singolo Piano Piano (uscito il 15 novembre 2024), che dà il titolo al nuovo tour teatrale previsto per questo 2026. Il Piano Piano Live Tour è partito a fine marzo 2026 e sta facendo tappa nei principali teatri italiani. Durante i concerti Giordana presenta il nuovo singolo Strade insieme ai suoi brani più amati, tra cui CasaStringimi più forte e Siccome sei.

Per l’occasione propone versioni inedite dei duetti realizzati nel corso della sua carriera – da Sting a Loredana Bertè – e reinterpreta alcune delle canzoni scritte per altri artisti. Lo spettacolo unisce cantautorato, pop, rock ed elettronica in un racconto musicale intimo e dinamico, accompagnato da musicisti d’eccezione.

Clicca qui per vedere le foto di Giordana Angi a Bologna o sfoglia la gallery qui sotto

Giordana Angi
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