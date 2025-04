TONS OF ROCK 2025: a Oslo il rock dell’estate con Muse, Green Day, Kaizers Orchestra e Avenged Sevenfold

La capitale norvegese si prepara a diventare la mecca del rock duro a fine giugno con Tons of Rock 2025. Dal 25 al 28 giugno il parco di Ekebergsletta ospiterà quattro giorni di concerti esplosivi. Dopo aver celebrato nel 2024 il decimo anniversario con un’edizione da record (oltre 150.000 spettatori), il festival torna nel 2025 più ambizioso che mai. Tons of Rock si è affermato come il più grande evento rock/metal in Norvegia. Ora punta a consolidare il suo ruolo tra i festival estivi europei di punta.

Una lineup di tutto rispetto per l’edizione 2025

In cartellone figurano oltre 60 artisti, con quattro headliner d’eccezione mai visti prima sul palco di Tons of Rock: Muse, Green Day, Kaizers Orchestra e Avenged Sevenfold. Saranno loro a guidare le serate dal 25 al 28 giugno, portando a Oslo show esclusivi e molto attesi.

Tons of Rock 2025 Lineup

Il programma attraversa tutte le sfumature del rock e del metal. Si passa dal rock spettacolare dei Muse e dal progressive metal dei Dream Theater (in scena il 25/6) al punk ribelle dei Sex Pistols – con Frank Carter come frontman – e all’alternative travolgente dei Weezer (26/6). La giornata del 27/6 vedrà protagonisti la band di culto norvegese Kaizers Orchestra, il metal estremo di Dimmu Borgir e Meshuggah e il ritorno dei Within Temptation, oltre agli irriverenti Steel Panther. L’epilogo del 28/6 promette di entrare negli annali: agli attesissimi Avenged Sevenfold si affiancheranno i titani del thrash Megadeth e Machine Head e gli oscuri Emperor, insieme a ospiti del calibro di Jerry Cantrell (Alice In Chains) e Tarja Turunen (ex Nightwish).

Non mancherà un tributo alla scena locale: i veterani Backstreet Girls ricorderanno sul palco il loro compianto frontman Bjørn Müller. In totale, la miscela di leggende del passato e nuovi talenti rende la lineup 2025 una delle più ricche di sempre. Il direttore Jarle Kvåle l’ha già definita “storicamente forte” per il festival, e le aspettative dei fan sono alle stelle.

Dal 2014 a oggi: un festival in ascesa

Nato nel 2014 nella suggestiva fortezza di Fredriksten a Halden, al confine svedese, Tons of Rock ha subito messo in campo nomi altisonanti e un’atmosfera unica. Nel 2019 il festival si è trasferito a Oslo, nel grande prato di Ekeberg, per accogliere un pubblico in crescita e facilitare la logistica. La scommessa ha pagato: l’edizione 2024 è andata sold out con oltre 150.000 spettatori da 80 paesi. In pochi anni Tons of Rock è diventato un appuntamento di primo piano nel panorama rock/metal europeo, ospitando leggende come Ozzy Osbourne, Kiss, Alice in Chains, Slayer e Black Sabbath. La combinazione di lineup stellari, location affascinante e organizzazione impeccabile ha fatto di Oslo una capitale estiva del rock, richiamando appassionati da tutta Europa e consacrando Tons of Rock tra i festival da non perdere.