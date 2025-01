SKUNK ANANSIE – Post Orgasmic Chill un quarto di secolo dopo

Gli SKUNK ANANSIE tornano in Italia e, dopo aver registrato il sold-out per la data di Milano del prossimo 7 Marzo 2025 ( disponibili ad oggi solo i biglietti VIP a questo link), hanno annunciato altre 7 date estive ( leggi elenco completo qui).

Per supportare le loro prossime date, abbiamo pensato di rispolverare l’album che l’anno scorso ha spendo le 25 candeline, cioè Post Orgasmic Chill. Per questo compleanno l’album è stato anche ripubblicato in una edizione 25° anniversario.

Post Orgasmic Chill, la recensione

Nel 1999, gli Skunk Anansie hanno pubblicato Post Orgasmic Chill, il loro terzo album in studio, un lavoro che ha segnato una profonda evoluzione nel suono e nell’identità della band. Dopo il successo esplosivo di Paranoid & Sunburnt (1995) e Stoosh (1996), il gruppo britannico ha deciso di spingersi oltre i confini del rock alternativo e sperimentare nuove sfumature sonore, producendo un album più complesso, maturo ed emozionale. Venticinque anni dopo, questo disco rimane una pietra miliare del rock degli anni ’90.

Un’introduzione che cattura e scuote

L’album si apre con “Charlie Big Potato”, un brano potente e ipnotico, che stabilisce immediatamente il tono del disco. Gli arrangiamenti sono cupi e stratificati, con riff abrasivi che si intrecciano a linee vocali inquietanti e incisive. Skin si mostra in tutta la sua potenza interpretativa, guidando l’ascoltatore in un viaggio fatto di tensione e liberazione emotiva. Questa apertura non è solo una dichiarazione d’intenti, ma anche un invito a esplorare un mondo musicale più sfaccettato rispetto ai precedenti lavori della band.

L’equilibrio tra potenza e melodia

Uno dei tratti più distintivi di Post Orgasmic Chill è la capacità di bilanciare l’energia grezza e l’introspezione. Brani come “Secretly” e “You’ll Follow Me Down” rappresentano il lato più melodico della band. In “Secretly”, il mix tra archi e una voce struggente crea un’atmosfera intima e malinconica, mentre “You’ll Follow Me Down” si distingue per i suoi arrangiamenti raffinati e un ritornello che rimane impresso.

Ma il disco non rinuncia alla rabbia e all’energia che hanno caratterizzato gli Skunk Anansie sin dagli esordi. Tracce come “On My Hotel T.V.” e “The Skank Heads” riportano alle radici più crude e rock della band. Questi brani incarnano perfettamente la loro capacità di alternare momenti di furia sonora a passaggi più riflessivi, mantenendo sempre una forte identità.

Tematiche profonde e testi potenti

Skin non si limita a cantare: racconta storie, esplora emozioni, e affronta temi universali con una sincerità disarmante. I testi di Post Orgasmic Chill toccano corde profonde, affrontando l’amore, il tradimento, la rabbia e la resilienza. Brani come “Lately” e “We Don’t Need Who You Think You Are” affrontano le difficoltà relazionali e il senso di perdita, con una sensibilità che riesce a parlare direttamente al cuore dell’ascoltatore.

Una produzione impeccabile

Affidare la produzione ad Andy Wallace è stata una scelta vincente. Wallace, noto per il suo lavoro con artisti del calibro di Nirvana e Jeff Buckley, ha saputo catturare l’essenza degli Skunk Anansie, dando al disco un suono pulito, ma allo stesso tempo potente e ricco di sfumature. Gli arrangiamenti sono curati nei minimi dettagli: l’aggiunta di archi in brani come “Secretly” e “Good Things Don’t Always Come to You” arricchisce il tessuto sonoro e conferisce una profondità emotiva inedita per la band.

Il basso pulsante di Cass Lewis, la batteria precisa di Mark Richardson e la chitarra tagliente di Ace si fondono in un equilibrio perfetto con la voce di Skin, che rimane il fulcro emotivo di ogni traccia.

Un’eredità duratura

Post Orgasmic Chill non è solo un album: è un manifesto della capacità degli Skunk Anansie di evolversi senza perdere la propria identità. Con questo lavoro, la band ha dimostrato di poter esplorare territori più maturi e sofisticati, mantenendo viva l’intensità che li ha resi unici.

A distanza di 25 anni, l’album rimane uno dei lavori più rappresentativi della scena rock degli anni ’90, un perfetto esempio di come si possa combinare aggressività e melodia, emozione e tecnica.

Conclusione

Post Orgasmic Chill è molto più di un disco: è un viaggio emozionale che cattura l’ascoltatore dall’inizio alla fine. Gli Skunk Anansie hanno saputo creare un lavoro che non solo resiste alla prova del tempo, ma continua a ispirare nuove generazioni di ascoltatori. Che tu sia un fan di lunga data o un neofita, questo album è un’esperienza imprescindibile.

Skin e i suoi compagni hanno dimostrato che il rock può essere feroce e delicato, ruvido e sofisticato, e con Post Orgasmic Chill hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica.

Tutte le date ed il link per comprare i biglietti per i live degli Skunk Anansie

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/41xz8xT

7 Marzo 2025 – Milano – Alcatraz

5 Luglio 2025 – Benevento – Musa Arena

6 Luglio 2025 – Senigallia – Piazza Garibaldi

8 Luglio 2025 – Roma – Auditorium Parco della Musica

9 Luglio 2025 – Bologna – Parco Delle Caserme Rosse

11 Luglio 2025 – Marostica – Piazza Castello

12 Luglio 2025 – Forte dei Marmi – Villa Bertelli

13 Luglio 2025 – Brescia – Arena Campo Marte Brescia

