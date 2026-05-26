MAROSTICA Summer Festival Volksbank: la XII edizione dal 26 giugno all’11 luglio 2026

David Byrne, John Legend e Europe, ma anche Blanco, Il Volo, Negramaro, Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani e Luca Carboni.

La XII edizione di Marostica Summer Festival Volksbank, gioiello della programmazione di DuePunti Eventi realizzata in collaborazione con la Città di Marostica e con il supporto di Volksbank e Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank, propone dal 26 giugno all’11 luglio dieci date imperdibili, destinate a portare in Piazza Castello fra le produzioni più prestigiose della scena internazionale e il meglio della musica italiana, con un sold out annunciato (Claudio Baglioni) e due concerti verso il tutto esaurito (David Byrne e Il Volo).

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Matteo Mozzo, sindaco di Marostica: «Il Marostica Summer Festival Volksbank si riconferma il “salotto buono” per i concerti del Veneto, un luogo d’incontro tra musica, cultura e bellezza. Anche quest’anno siamo riusciti a portare nella nostra città nomi di primo piano del panorama musicale, ottenendo un risultato importante non solo in termini artistici, ma anche per la promozione dell’immagine di Marostica a livello nazionale. Il festival rappresenta una vetrina per il turismo e un’occasione per mostrare il valore del nostro territorio, coniugando intrattenimento e valorizzazione culturale».Ylenia Bianchin, assessore al Turismo e attività produttive di Marostica: «Eventi di questa portata non solo arricchiscono l’offerta culturale del territorio, ma generano anche un’importante opportunità economica per le attività locali. Per questo è fondamentale il dialogo costante con le associazioni di categoria. Solo attraverso un confronto aperto e costruttivo possiamo garantire che il festival sia un’esperienza positiva per tutta la comunità, valorizzando il tessuto economico e sociale di Marostica».

«Il festival, edizione dopo edizione, ha saputo affermarsi come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate veneta e italiana, imponendoci sfide organizzative sempre più importanti – dichiara Valerio Simonato, organizzatore e titolare di DuePunti Eventi – Il programma di quest’anno spazia dal rock visionario di David Byrne all’eleganza pop-soul di John Legend, dalla leggenda dell’hard rock degli Europe alla nuova generazione italiana rappresentata da Blanco, passando per le grandi storie della musica del nostro Paese firmate Negramaro, Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia, Il Volo, Francesco Gabbani e Luca Carboni. Un cartellone di altissimo livello con alcune produzioni internazionali impegnative, che richiedono un’organizzazione all’altezza: modelli di sicurezza rigorosi, standard elevati di accoglienza e una macchina organizzativa collaudata. Siamo pronti».

“Siamo lieti di sostenere e affiancare il nostro nome al Marostica Summer Festival Volksbank, evento che nel corso degli anni è diventato una vera eccellenza del nostro territorio. Come Banca profondamente radicata nel vicentino, siamo orgogliosi di sostenere iniziative che contribuiscono a valorizzare la comunità e a generare sviluppo, mettendo in connessione persone, imprese e territori”, afferma Adrea Garbin, Direttore dell’Area Vicenza di Volksbank.«Avere la possibilità, per i nostri cittadini – commenta la presidente di Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank Piera Campana – di poter assistere ai concerti di artisti del panorama musicale nazionale ed internazionale, in una cornice unica, che è quella di Piazza degli Scacchi, e con la garanzia di un’organizzazione di grande professionalità ed esperienza, come quella di DuePunti Eventi, è davvero un privilegio. Ed anche la Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank, quindi, contribuisce volentieri affinché questa opportunità – che, oltre a portare arte, vivacità e socialità al territorio, genera visibilità ed una importante ricaduta economica – possa concretizzarsi».

Il festival si apre il 26 giugno con David Byrne, artista visionario e voce inconfondibile dei leggendari Talking Heads, che porta in Piazza Castello il suo nuovo e attesissimo tour Who Is the Sky?, in un evento che sfiora il tutto esaurito. Fondatore e frontman di una delle band più influenti della storia del rock, Byrne è considerato una delle menti più creative del panorama contemporaneo: musicista, compositore, autore e artista multidisciplinare, ha attraversato con naturalezza generi e linguaggi diversissimi, dal rock alla world music, dal teatro alla performance art. Vincitore di Oscar, Grammy e Golden Globe, è celebre per la capacità di trasformare ogni concerto in un’esperienza totalizzante. Dopo il successo internazionale di American Utopia — evoluto da album e tour a spettacolo di Broadway premiato con un Grammy e poi film diretto da Spike Lee — torna con un progetto nuovo e intensamente personale. Il disco Who Is the Sky? è nato da un periodo di intensa ricerca artistica e da un “magazzino di idee” — cucina, disegno, appunti sparsi di testi e melodie — sviluppato insieme al produttore Kid Harpoon con la partecipazione di ospiti d’eccezione come Hayley Williams (Paramore), St. Vincent e Tom Skinner (The Smile). Un lavoro cinematografico, divertente e profondamente umano, in cui osservazioni del quotidiano si intrecciano a spunti filosofici e a un’ironia lucida e contagiosa.

Il 29 giugno tocca a Blanco, che porta a Marostica il suo Tour Estate 2026. Riccardo Fabbriconi, nato a Brescia nel 2003 e cresciuto tra Calvagese della Riviera e il lago di Garda, è già una delle voci più rappresentative della nuova generazione del pop italiano. Esploso nel 2021 con una serie di singoli che lo hanno reso il cantante più giovane a dominare per diciotto settimane la vetta della classifica FIMI, nel 2022 ha vinto il Festival di Sanremo in coppia con Mahmood con Brividi, brano che ha conquistato le classifiche di numerosi Paesi. Dopo il grande ritorno con Piangere a 90, torna dal vivo con il nuovo album MA’ (EMI Records Italy / Universal Music Italy), segnando un importante nuovo capitolo del suo percorso artistico.

Il 1° luglio èla volta de Il Volo, uno dei gruppi italiani più amati della scena internazionale, al suo ritorno in Piazza Castello. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, scoperti nel 2009 dal talent show Ti lascio una canzone, sono stati il primo gruppo italiano a firmare con una major americana (Geffen Records), imponendosi a livello mondiale con un pop lirico capace di unire tecnica vocale e tradizione italiana. Album pluripremiati, tournée internazionali sold out, collaborazioni con artisti del calibro di Barbra Streisand e Plácido Domingo, la vittoria al Festival di Sanremo 2015 con Grande Amore e la partecipazione all’Eurovision: Il Volo rappresenta oggi uno dei progetti musicali italiani più riconosciuti al mondo, in pieno fermento con il World Tour 2026-2027. Il concerto sfiora il sold out.

Il 3 luglio arrivano i Negramaro, una delle band più rappresentative del pop-rock italiano contemporaneo, con Una storia ancora semplice: un nuovo viaggio nei festival outdoor, dopo dieci anni, che segnerà l’ultima occasione per vedere la band dal vivo prima di una lunga pausa. Un tour speciale pensato come un grande abbraccio collettivo, una scaletta che attraversa due decenni di successi — da Mentre tutto scorre a Estate, da Meraviglioso a Solo 3 minuti, fino a Casa 69 e ai brani più recenti di Free Love — e un modo per ripercorrere insieme tutta la storia di una band che, dall’esordio del 2003, ha costruito un legame indissolubile con il proprio pubblico, trasformando ogni live in un rito generazionale. Otto album di studio, certificazioni multiplatino e una storia di amicizia e libertà creativa nata sui banchi dell’università: una storia ancora semplice, ma straordinariamente viva.

Sold out il 4 luglio per Claudio Baglioni, con il suo GrandTour LA VITA È ADESSO, il progetto musicale che rappresenta il culmine delle celebrazioni del 40° anniversario dell’album LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE, il disco più venduto nella storia della musica italiana con 4 milioni e mezzo di copie fisiche e 27 settimane consecutive in vetta alla classifica. Un ritorno importante, a 15 anni di distanza dall’ultima tournée nei siti outdoor italiani, in cui Baglioni — accompagnato dall’intera formazione di 20 musicisti e coristi — interpreta per la prima volta l’album nella sua interezza, insieme ai più grandi successi dei suoi 60 anni di carriera. Un viaggio che, come i Grand Tour del XVIII secolo, trasforma chi lo intraprende: ogni concerto diventa una pagina indelebile, capace di unire le persone e creare ricordi incancellabili.

Il 5 luglio salgono sul palco gli Europe, la rock band svedese diventata leggenda mondiale grazie a The Final Countdown (1986), oggi classico assoluto dell’hard rock con oltre 7 milioni di copie vendute, n. 1 in più di 25 Paesi e 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube — un traguardo storico che li rende la prima band svedese a raggiungerlo con una singola canzone. Joey Tempest, John Norum, Mic Michaeli, John Leven e Ian Haugland portano a Marostica quarant’anni di storia del rock internazionale, con l’energia e la solidità che da sempre li contraddistinguono, da una band capace di rinnovarsi nel tempo — con album registrati agli Abbey Road Studios e un Grammy svedese vinto nel 2018 — senza mai tradire le radici di un suono che ha attraversato intere generazioni.

Il 6 luglio arriva John Legend, una delle stelle più luminose del pop-soul internazionale, con A Night of Songs & Stories, uno spettacolo intimo e coinvolgente che attraversa oltre vent’anni di carriera tra musica e racconto personale. Versioni intime dei suoi più grandi successi — da All of Me a Ordinary People, fino a Tonight — si alternano a storie personali, aneddoti e riflessioni in un format raccolto che mette al centro la bellezza dell’esperienza condivisa. Vincitore di 13 Grammy Awards, Legend è membro del ristrettissimo club EGOT avendo conquistato anche Oscar, Golden Globe, Tony Award e quattro Emmy Awards, collocandosi tra i soli diciannove artisti nella storia ad aver raggiunto questo traguardo. Con undici album all’attivo, una carriera di grande rilievo anche nel mondo dello spettacolo e della produzione e un forte impegno sociale — è fondatore di FREEAMERICA per la riforma della giustizia penale — John Legend è artista completo nel senso più pieno del termine.

Il 7 luglio Fiorella Mannoia torna a incantare Piazza Castello con il nuovo progetto live Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve, un viaggio potente e intenso tra i brani più amati di Fabrizio De André e Ivano Fossati, in occasione dei trent’anni dall’uscita di Anime Salve, l’album capolavoro realizzato dai due insieme nel 1996. Tra le voci più autorevoli e amate della musica italiana, con oltre cinquant’anni di carriera e una cifra artistica unica, Fiorella ha costruito il suo percorso collaborando con i più grandi autori italiani, interpretando brani diventati classici e pubblicando progetti di grande successo — tra cui Personale (2019), Padroni di niente (2020) e Luce (2022). Questo spettacolo è un omaggio all’eredità immortale di due maestri che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di intere generazioni, restituitone attraverso una delle interpreti più raffinate del panorama italiano.

Il 9 luglio tocca a Francesco Gabbani, artista amato dal pubblico per la sua energia e la capacità di unire leggerezza e riflessione. Dopo la vittoria a Sanremo Giovani nel 2016 con Amen e il trionfo tra i Big nel 2017 con Occidentali’s Karma— diventato un fenomeno internazionale — Gabbani ha confermato nel tempo la sua originalità con album come Magellano e Volevamo solo essere felici, affrontando temi sociali e filosofici con un linguaggio pop immediato e intelligente. Nel decennale di Eternamente ora, porterà in scena un tour in cui i brani dell’ultimo disco si alterneranno ai grandi successi della sua carriera, con sonorità inedite pensate per regalare un’esperienza musicale davvero indimenticabile.

Chiude il calendario l’11 luglio Luca Carboni, artista bolognese che sta vivendo un nuovo momento di grande successo con RIO ARI O LIVE, un grande racconto tra musica, immagini e parole che alterna momenti di grande festa ad altri di intimità acustica. Uno dei cantautori più amati e rappresentativi della musica italiana, Carboni ha debuttato negli anni ’80 imponendosi subito per uno stile personale capace di unire introspezione, poesia urbana e melodie memorabili. Con oltre trent’anni di carriera, più di dieci milioni di dischi venduti e album diventati pietre miliari — tra cui Forever, Carboni, Persone silenziose e Una grande festa — ha raccontato con sensibilità e autenticità le emozioni e le contraddizioni di intere generazioni.

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Inizio concerti ore 21.30, tranne il concerto di Claudio Baglioni (ore 21).