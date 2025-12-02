EUROPE: in concerto il 14 ottobre 2026 a Milano con tutto “The Final Countdown”

Gli EUROPE annunciano le celebrazioni per il quarantennale di “The Final Countdown”, loro album più famoso di sempre che contiene anche l’omonima hit dal successo globale.
Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3KvGlIt
“The Final Countdown” ha superato nel 2022 il miliardo di visualizzazioni su YouTube ed è ancora oggi uno dei pezzi maggiormente riconoscibili della storia del rock.
EUROPE saranno in concerto all’Alcatraz di Milano il 14 ottobre 2026, e proporranno dal vivo una scaletta che includerà anche l’esecuzione per intero dell’album “The Final Countdown”, che al suo interno annovera anche altri brani di successo come “Carrie”, “Rock The Night” e “Cherokee”. EUROPE confermano infine l’uscita di un nuovo disco di inediti che vedrà la luce nei prossimi mesi.
In apertura di serata saliranno sul palco i canadesi The Damn Truth.
Joey Tempest (cantante degli EUROPE) dichiara: “In un batter d’occhio sono passati 40 anni e stiamo per suonare The Final Countdown per intero per la seconda volta nella nostra carriera, insieme ad altri successi e alle nostre canzoni preferite dal prossimo nuovo album. Sarà fantastico: stiamo lavorando per far sì che la produzione e lo spettacolo siano all’altezza di questa occasione davvero speciale”.
EUROPE
The Final Countdown 40th Anniversary Tour
+ The Damn Truth
14 ottobre 2026 – Milano, Alcatraz
La band di Joey Tempest sarà in concerto quest’estate
5 Luglio – Marostica Summer Festival Volksbank, Piazza Castello * NUOVA DATA
7 Luglio – Rock In Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
8 Luglio – Brescia Summer Music, Arena Campo Marte
9 Luglio – Forte Dei Marmi, Villa Bertelli Live * NUOVA DATA
Biglietti in vendita > https://tidd.ly/481Z7Aq