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LOCUS FESTIVAL 2026: il programma della XXII edizione con oltre 20 appuntamenti attraverso la Puglia

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È stata presentata questa mattina presso la Presidenza della Regione Puglia la XXII edizione del Locus Festival, in programma dal 18 giugno al 2 settembre 2026.
Con il titolo “Play What’s Not There”, ispirato a una celebre intuizione di Miles Davis nel centenario della sua nascita, il festival promosso da Bass Culture conferma la propria vocazione internazionale e il proprio legame con il territorio, proponendo un programma che attraversa città, borghi, siti UNESCO, aree archeologiche e paesaggi simbolo della Puglia.

Tra gli ospiti internazionali figurano David ByrneJohn LegendJohnny MarrMarcus MillerSkunk AnansieThundercatEzra CollectiveThe Orb2manydjsSébastien Tellier e Kneecap, mentre la scena italiana sarà rappresentata da C.S.I.Vinicio CaposselaMannarinoSubsonicaDaniele SilvestriFulminacciCosmoI CaniLa NiñaFrah Quintale e numerosi altri protagonisti della musica contemporanea.

L’edizione 2026 toccherà Bari, Locorotondo, Alberobello, Ostuni, Minervino Murge, Andria, Molfetta, Castellana Grotte e il Parco Archeologico di Egnazia, trasformando ancora una volta la Puglia in un grande palcoscenico diffuso.

Locus Festival 2026 – PLAY WHAT’S NOT THERE

MOLFETTA, EREMO CLUB 
18 giugno – KNEECAP

BARI, FIERA DEL LEVANTE
23 giugno – DAVID BYRNE
03 luglio – BEAT (80’s KING CRIMSON)
24 luglio – SKUNK ANANSIE
25 luglio – FRAH QUINTALE, TUTTI FENOMENI
30 luglio – MARCUS MILLER presents WE WANT MILES !

ALBEROBELLO, LARGO MARTELLOTTA
04 LUGLIO – DITONELLAPIAGA, CAROLINA BUBBICO

ANDRIA, CASTEL DEL MONTE
17 luglio – IOSONOUNCANE

MINERVINO MURGE, TENUTA BOCCA DI LUPO
18 luglio – JOHNNY MARR

OSTUNI, ARENA BIANCA
24 luglio – JOHN LEGEND

GROTTE DI CASTELLANA
06 agosto – ALBERTO FERRARI in solo

LOCOROTONDO – MASSERIA FERRAGNANO
07 agosto – MARCO CASTELLO, JALEN NGONDA, MIND ENTERPRISES
08 agosto – I CANI, FACCIANUVOLA, SATANTANGO
09 agosto – MANNARINO, EZRA COLLECTIVE,  NAPOLI SEGRETA, DARIO JACQUE
10 agosto – FULMINACCI, DANIELE SILVESTRI
11 agosto – 2MANYDJS, SÉBASTIEN TELLIER, IL EST VILAINE, GAIA ROLLO
12 agosto – VINICIO CAPOSSELA, LA NIÑA, DAVIDE AMBROGIO
13 agosto – THUNDERCAT, DJ KOCO aka SHIMOKITA, NICO AREZZO,  ARYA
14 agosto – SUBSONICA, THE ORB, TÄRA

OSTUNI, PARCO SANTA MARIA DI AGNANO
15 agosto – COSMO Matinée dall’alba

FASANO – PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA
02 settembre – C.S.I.

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