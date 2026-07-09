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No Borders Music Festival 2026: al via la 31ª edizione con Manu Chao, Elvis Costello e Ludovico Einaudi

Musica, foreste e sostenibilità: il No Borders Music Festival accende l’estate nel segno di “The Natural Sound”

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La 31ª edizione di No Borders Music Festival è alle porte: da sabato 11 a domenica 26 luglio 2026, la foresta millenaria del Tarvisiano – al confine tra Italia, Austria e Slovenia – farà da cornice alla rassegna che unisce musica, natura ed enogastronomia.

Un festival che quest’anno celebra la sua 31ª edizione e che, nel corso degli anni, ha sempre messo al centro la musica “senza confini”, attraverso un cartellone ricco di appuntamenti imperdibili con star internazionali, icone pop e artisti di ricerca, noti per aver fatto della sperimentazione una parte fondamentale del proprio percorso.

Sono oltre centodieci gli artisti che si sono esibiti sui palchi del No Borders Music Festival: grandi nomi della scena nazionale e internazionale come Lenny Kravitz, Solomon Burke, Mika, George Benson, Earth, Wind & Fire, Sigur Rós, Kasabian, Caetano Veloso, Buddy Guy, Femi Kuti, Pino Daniele, Elisa, Jovanotti, Franco Battiato, Paolo Conte, Asaf Avidan, Manu Dibango, Maceo Parker, Celia Cruz e Miriam Makeba, solo per citarne alcuni.

Anno dopo anno, il No Borders Music Festivalha seguito un unico fil rouge: superare ogni limite di genere musicale, appartenenza sociale o provenienza geografica, dando vita a un contesto in cui le differenze si incontrano e le barriere vengono oltrepassate, valorizzando la musica come linguaggio culturale universale attraverso le esibizioni degli artisti che compongono la line up.

Per questa edizione, il festival ospiterà nello scenario suggestivo dei Laghi di Fusine:

Tom Smith ed Elvis Costello (sabato 11 luglio)

LP (domenica 12 luglio)

Coez e I Patagarri (sabato 18 luglio)

Ludovico Einaudi (domenica 19 luglio)

Manu Chao (sabato 25 luglio)

Mannarino (domenica 26 luglio)

Tutti i concerti inizieranno alle ore 14, ad eccezione del live di Tom Smith, previsto alle ore 12.

Si conferma, poi, The Natural Sound, programma che rappresenta un innovativo approccio alla sostenibilità, pensato per creare un’esperienza che unisce la musica dal vivo – con i concerti di Ladri di Carrozzelle, MilleAngelica BoveTropical Wave Quintet, Nicole Coceancig e Laca Collective – ad aspetti culturali, degustazioni e attività en plein air per adulti e bambini, tra sessioni di yoga e passeggiate naturalistiche, in alcune delle location più prestigiose del territorio. Il progetto nasce per valorizzare il patrimonio naturale e culturale del territorio, offrendo al pubblico l’occasione di scoprirlo attraverso esperienze uniche e indimenticabili.

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