Connect with us

Ciao cosa stai cercando?

Reportage Live

LP: le foto del concerto al Tener-a-mente 2026

LP e il suo pubblico più forti del maltempo a Tener-a-mente!

Published

LP in concerto all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera (BS) foto di Cesare Veronesi
LP in concerto all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera (BS) foto di Cesare Veronesi

LP è tornata a Tener-a-mente davanti a un Anfiteatro del Vittoriale gremito di fan. Nonostante una sospensione di circa quaranta minuti resa necessaria dai fulmini sul lago di Garda e da un improvviso scroscio di pioggia, l’artista ha regalato una serata di grande energia ed emozione, con la sua voce inconfondibile e una presenza scenica trascinante, che ha fatto cantare, emozionare e vivere al pubblico ogni momento del concerto.

Sabato 11 luglio, sul palco dell’Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani, Tener-a-mente ha accolto il ritorno di LP, una delle voci più amate e riconoscibili della scena internazionale. A nove anni dalla sua prima esibizione al Festival, la cantautrice statunitense è tornata sul palco vista lago per una serata attesissima, davanti a un Anfiteatro gremito in ogni ordine di posto e a un pubblico caloroso, profondamente legato alla sua musica. Nemmeno il maltempo, che ha costretto a una pausa di circa quaranta minuti, ha raffreddato l’atmosfera della serata; al ritorno sul palco, LP è stata accolta dal calore di un pubblico rimasto ad attenderla.

Con la sua voce inconfondibile e il celebre fischio diventato il suo tratto distintivo, LP ha ripercorso i brani di Love Lines, il suo settimo album in studio e alcune delle canzoni più amate del suo repertorio. Un concerto capace di alternare momenti di grande energia a passaggi più intimi, mantenendo sempre vivo il rapporto diretto tra l’artista e il pubblico.

LP
In this article:
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Festival

No Borders Music Festival 2026: al via la 31ª edizione con Manu Chao, Elvis Costello e Ludovico Einaudi

Musica, foreste e sostenibilità: il No Borders Music Festival accende l'estate nel segno di "The Natural Sound"

5 giorni ago

Festival

Tener-a-mente da record: doppio sold-out per l’inaugurazione con Of Monsters and Men e BEAT

TENER-A-MENTE al via con due concerti tutti esauriti! OF MONSTERS AND MEN venerdì 26 giugno BEAT martedì 30 giugno

24/06/2026

Concerti

LP: la cantautrice a Luglio in concerto a Mantova, Gardone Riviera (BS) e Tarvisio (UD)

Tra le cantautrici più amate e riconoscibili della scena internazionale, LP si è affermata come una delle voci più carismatiche della propria generazione. L’energia...

10/03/2026

Reportage Live

LP: foto, reportage e scaletta del concerto di Milano

Battute d’amore e inni alla libertà da parte della cantante newyorchese che fa tappa a Milano per la presentazione del nuovo album “Love Lines”

14/03/2024