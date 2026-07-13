LP: le foto del concerto al Tener-a-mente 2026

LP è tornata a Tener-a-mente davanti a un Anfiteatro del Vittoriale gremito di fan. Nonostante una sospensione di circa quaranta minuti resa necessaria dai fulmini sul lago di Garda e da un improvviso scroscio di pioggia, l’artista ha regalato una serata di grande energia ed emozione, con la sua voce inconfondibile e una presenza scenica trascinante, che ha fatto cantare, emozionare e vivere al pubblico ogni momento del concerto.

Sabato 11 luglio, sul palco dell’Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani, Tener-a-mente ha accolto il ritorno di LP, una delle voci più amate e riconoscibili della scena internazionale. A nove anni dalla sua prima esibizione al Festival, la cantautrice statunitense è tornata sul palco vista lago per una serata attesissima, davanti a un Anfiteatro gremito in ogni ordine di posto e a un pubblico caloroso, profondamente legato alla sua musica. Nemmeno il maltempo, che ha costretto a una pausa di circa quaranta minuti, ha raffreddato l’atmosfera della serata; al ritorno sul palco, LP è stata accolta dal calore di un pubblico rimasto ad attenderla.

Con la sua voce inconfondibile e il celebre fischio diventato il suo tratto distintivo, LP ha ripercorso i brani di Love Lines, il suo settimo album in studio e alcune delle canzoni più amate del suo repertorio. Un concerto capace di alternare momenti di grande energia a passaggi più intimi, mantenendo sempre vivo il rapporto diretto tra l’artista e il pubblico.