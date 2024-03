LP: foto, reportage e scaletta del concerto di Milano

Articolo di Adriana Panico | Foto di Rossella Mele

Laura Pergolizzi. Sembra il nome della ragazza diligente in seconda fila sulla sinistra nella foto di gruppo di fine anno sulle scale della scuola. Camicia leggera, riccioli fini sciolti sulle spalle, schiena dritta per stare nel fotogramma, in piedi insieme al resto della classe per salutare i libri passati e andare incontro all’estate. E invece no. È il nome all’anagrafe di LP, l’artista newyorchese (sì, con quel nome si intuisce facilmente che è di origini italiane) con 25,7 milioni di ascoltatori, 3 miliardi di stream, 150 concerti in tutto il mondo.

Questa sera è sul palco dell’Alcatraz per “raccontare” al pubblico italiano il suo ultimo album Love Lines uscito a settembre del 2023. È un album di battute d’amore, di versi di pulsazioni e patimento sul sentimento più nobile e complicato che ci sia, di righe di giubilo e guizzo propri di chi ha il cuore in testa, di componimenti di amorevoli incontri e incantevoli magie, di inni universali alla scoperta dell’altro, alla scoperta di sé. Ed eccola lì, ukulele all’altezza del cuore, cappellone boho chic alla Bob Dylan vecchia maniera a mo’ di corona sulla testa, voce dall’anima folk, rock dal timbro inconfondibile e da un’estensione vocalica impressionante, pronta a recitare tutte le battute nuove e qualcuna vecchia.

Raggi di neon color oro per Golden, il brano con cui apre le danze oltre che la serata. Non siamo rotti siamo di quel metallo prezioso lì, come dice la canzone che riporta il pubblico a un livello di autodeterminazione così pieno da lasciarsi andare subito a un movimento di corpi libero a suon di questo mix di indie-rock, folk, country, pop quasi sciamanico. Tra il divertito e il malinconico, il motivazionale e il nostalgico si va per Love Song, Burn It Down, Everybody’s Falling in Love, When We’re High, accompagnati dalla sua voce che tocca picchi estatici alternando pezzi del presente e del passato fino a Mean Streak, tutta chitarra e folla di mani che la seguono a tempo per silenziarsi solo quando saluta Milano, l’Italia, la sua seconda casa, anzi la prima dentro al cuore come ci tiene a precisare subito.

Recovery è un momento di connessione in valore assoluto con il suo pubblico. Un canto struggente di dolore, malinconia, speranza dal podio di uno sgabello che si fa piedistallo di umanità in tutta la sua irrimediabile fragilità. Quella voce potentissima e graffiante riempie le pareti del club in Via Valtellina e l’anima di ciascuno come avrebbero fatto forse Jeff Buckley o Joni Mitchell. Che LP sia una songwriter è evidente. Capace com’è di parlare e dialogare con le persone che ha di fronte. La sua carriera inizia proprio come autrice scrivendo canzoni per Cher, Rihanna, Christina Aguilera, Rita Ora, Leona Lewis e Backstreet Boys prima di pubblicare nel 2016 l’album che la consacra alla notorietà: Lost On You.

L’omonimo brano arriva dopo una serie di fischiettii in cui LP si diletta di tanto in tanto con quella leggiadra maestria che la contraddistingue. Un muro di cellulari si alza per schierare le telecamere e immortalare la performance della indimenticabile hit. Placa gli animi con una dolcissima Blow solo armonica e piano, cede al bagno di folla e va tra la gente sulle note di Dayglow, poi torna sul palco pronta a ripercorrere la linea orizzontale della scena (lo fa per tutta la durata dell’esibizione) che la porta a stare equamente, democraticamente, davanti agli occhi di tutti, vicina a tutti.

Wild è il feat. con Levante scritto alle Isole Cayman dopo aver allestito uno studio in casa. LP era rimasta colpita da un concerto che la cantante siciliana aveva tenuto a Bari al seguito del quale la chiama per offrirle una collaborazione. Tra le due artiste c’è molta ammirazione. Raccontano di essere entrate subito in sintonia per realizzare questo invito a vivere con forza la propria libertà in maniera anche un po’ selvaggia. Sottolinea il concetto di indipendenza e autonomia richiamando la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne di qualche giorno fa nell’introdurre il brano successivo, A Woman Is Sacred.

Un appello a smetterla di attentare alla vita delle donne, di smetterla di rendere tutto così difficile per loro,e a tenere a mente che siamo tutte, solo persone. Finalmente Love Lines, la canzone che intitola l’album e che propone a questo punto della serata come un magifico wrap up di vocalizzi a tratti da opera (sua madre era una cantante lirica del resto) virtuosismi di chitarra, colpi di ukulele, punte di piano, balzi di armonica e fischi che sono richiami alla rotta. Sale sul pianoforte (non in senso figurato) e intona Long Goodbye per lasciare la sala.

Ma abbiamo un encore da onorare e come stesse arrivando da una specie di Honolulu rock, ci regala un’ammiccante Hola prima di salpare con quel vascello in mezzo al petto che le indica la via verso una One Last Time riarrangiata in maniera perfetta per un saloon western con i cappelli che volano e gli stivali che battono sul pavimento come battute d’amore. Come “Love Lines”.

LP – La scaletta del concerto di MILANO

Golden

Love Song

Burn It Down

Everybody’s Falling in Love

When We’re High

Mean Streak

Fighter

Recovery

Hold The Light

One Like You

Girls Go Wild

Lost on You

Blow

Dreamer

Dayglow

Wild

A Woman Is Sacred

Love Lines

Long Goodbye

ENCORE

Hola

One Last Time