Concerti

LP: la cantautrice a Luglio in concerto a Mantova, Gardone Riviera (BS) e Tarvisio (UD)

Tra le cantautrici più amate e riconoscibili della scena internazionale, LP si è affermata come una delle voci più carismatiche della propria generazione.

L’energia travolgente di LP torna a infiammare l’estate italiana con tre date esclusive: segna in agenda il 10, 11 e 12 luglio 2026 per i concerti di Mantova, Gardone Riviera e Tarvisio

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/47F3RuX

Con oltre 3 miliardi di stream globali, più di 150.000 biglietti venduti ogni anno nel mondo e tour sold out in oltre 150 città, l’artista losangelina continua a conquistare pubblico e critica a livello internazionale.

Il ritorno di un’icona: da “Lost On You” a “Love Lines”

Il successo planetario è arrivato nel 2017 con “Lost On You”, la ballata che ha raggiunto il numero 1 in 18 Paesi e ha superato i 2 miliardi di stream, diventando un classico contemporaneo. Da allora LP ha consolidato un percorso artistico fatto di intensità interpretativa, scrittura potente e una presenza scenica capace di alternare delicatezza e impeto con naturalezza sorprendente.

Il nuovo album e lo show live

Autrice anche per icone della musica mondiale come Cher, Rihanna e Christina Aguilera, LP ha pubblicato il suo settimo album in studio, Love Lines, un lavoro luminoso e personale influenzato dagli spazi assolati della California e da suggestioni western contemporanee. Brani come “Golden” mostrano l’anima più esplosiva dell’artista, mentre ballate come “One Like You” e “Love Song” mettono in evidenza l’intensità emotiva che da sempre contraddistingue la sua musica.

LP – Italia 2026

LP porterà uno show capace di unire energia, intimità e grande coinvolgimento, in un dialogo diretto con il pubblico che rappresenta da sempre uno dei tratti distintivi delle sue performance dal vivo.

VENERDI 10 LUGLIO – MANTOVA
Piazza Sordello ORE 21:30

SABATO 11 LUGLIO – GARDONE RIVIERA
Tener-a-Mente ORE 21:15

DOMENICA 12 LUGLIO – TARVISIO (UD)
(apertura ore 11:00; inizio concerto ore 14:00)
LAGHI DI FUSINE – TARVISIO (UD)

