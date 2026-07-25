COEZ: Le foto e la scaletta del concerto al Vittoriale di Gardone Riviera

Foto di Alessia Belotti

25 luglio 2026, Coez è salito per la prima volta sul palco dell’anfiteatro del Vittoriale per la prima di quattro date sul palco vista-lago di Gardone Riviera per un omaggio al cantautorato italiano della sua generazione.

Coez in concerto all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

From the Rooftop nasce nel 2015, un progetto per far rivivere in modo più intimo brani dell’artista e cover legate al suo percorso personale e professionale. Diventa poi un disco, a cui farà seguito un secondo capitolo nel 2022. Ora il progetto arriva alla sua terza “stagione”, assumendo una nuova veste e approdando dal vivo in luoghi dall’atmosfera unica come i teatri di pietra, che diventano specchio delle canzoni, costruite in modo essenziale e diretto, un’unione in grado di creare una dimensione familiare e profonda con il pubblico.

Silvano Albanese, in arte COEZ, è a tutti gli effetti tra gli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana attuale e nel tempo si è affermato come uno dei più amati e apprezzati del nuovo cantautorato.

Coez in concerto all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

La sua storia musicale inizia a 19 anni grazie al rap, quando dà vita, insieme a due amici, al gruppo “Circolo Vizioso”, trasformatosi poi in “Brokenspeakers”. Con il passare del tempo COEZ sviluppa una certa maturità di scrittura e di suono, mantenendo la costante delle tematiche che lo hanno caratterizzato fin dall’inizio: toni forti, amori tormentati e situazioni difficili, specchio della sua generazione. Il rapper ad oggi vanta 7 dischi di Platino per La musica non c’è, 3 dischi di Platino per Faccio un casino e Le luci della città, e 1 Platino per E yo mamma e Ciao, brani contenuti nel disco “Faccio un casino”, certificato Doppio Platino.

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COEZ: la scaletta del concerto di Gardone Riviera