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COEZ: Le foto e la scaletta del concerto al Vittoriale di Gardone Riviera

COEZ in concerto all’Anfiteatro del Vittoriale, guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

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Coez in concerto all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera foto di Alessia Belotti per www.rockon.it
Coez in concerto all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

Foto di Alessia Belotti

25 luglio 2026, Coez è salito per la prima volta sul palco dell’anfiteatro del Vittoriale per la prima di quattro date sul palco vista-lago di Gardone Riviera per un omaggio al cantautorato italiano della sua generazione.

Coez in concerto all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera foto di Alessia Belotti per www.rockon.it
Coez in concerto all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

From the Rooftop nasce nel 2015, un progetto per far rivivere in modo più intimo brani dell’artista e cover legate al suo percorso personale e professionale. Diventa poi un disco, a cui farà seguito un secondo capitolo nel 2022. Ora il progetto arriva alla sua terza “stagione”, assumendo una nuova veste e approdando dal vivo in luoghi dall’atmosfera unica come i teatri di pietra, che diventano specchio delle canzoni, costruite in modo essenziale e diretto, un’unione in grado di creare una dimensione familiare e profonda con il pubblico.

Silvano Albanese, in arte COEZ, è a tutti gli effetti tra gli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana attuale e nel tempo si è affermato come uno dei più amati e apprezzati del nuovo cantautorato.

Coez in concerto all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera foto di Alessia Belotti per www.rockon.it
Coez in concerto all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

La sua storia musicale inizia a 19 anni grazie al rap, quando dà vita, insieme a due amici, al gruppo “Circolo Vizioso”, trasformatosi poi in “Brokenspeakers”. Con il passare del tempo COEZ sviluppa una certa maturità di scrittura e di suono, mantenendo la costante delle tematiche che lo hanno caratterizzato fin dall’inizio: toni forti, amori tormentati e situazioni difficili, specchio della sua generazione. Il rapper ad oggi vanta 7 dischi di Platino per La musica non c’è, 3 dischi di Platino per Faccio un casino e Le luci della città, e 1 Platino per E yo mamma e Ciao, brani contenuti nel disco “Faccio un casino”, certificato Doppio Platino.

Clicca qui per vedere le foto di Coez a Gardone Riviera o sfoglia la gallery qui sotto

Coez

COEZ: la scaletta del concerto di Gardone Riviera

  1. Faccio un casino
  2. Niente da nascondere
  3. Ci vuole una laurea
  4. Il tempo vola
  5. Qualcosa di grande
  6. La tua canzone
  7. Come nelle canzoni
  8. Quelli come me
  9. Cielo di sabbia
  10. Non dire no
  11. Mal di gola
  12. Lontana da me
  13. Verso altri lidi
  14. Domenica
  15. E yo mamma
  16. Nei treni la notte
  17. Terra bruciata
  18. Ali sporche
  19. Mal di te
  20. Margherita
  21. Le luci della città
  22. È sempre bello
  23. Le parole più grandi
  24. La musica non c’è
  25. Il mio canto libero

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