COEZ: Le foto e la scaletta del concerto al Vittoriale di Gardone Riviera

Foto di Alessia Belotti
25 luglio 2026, Coez è salito per la prima volta sul palco dell’anfiteatro del Vittoriale per la prima di quattro date sul palco vista-lago di Gardone Riviera per un omaggio al cantautorato italiano della sua generazione.
From the Rooftop nasce nel 2015, un progetto per far rivivere in modo più intimo brani dell’artista e cover legate al suo percorso personale e professionale. Diventa poi un disco, a cui farà seguito un secondo capitolo nel 2022. Ora il progetto arriva alla sua terza “stagione”, assumendo una nuova veste e approdando dal vivo in luoghi dall’atmosfera unica come i teatri di pietra, che diventano specchio delle canzoni, costruite in modo essenziale e diretto, un’unione in grado di creare una dimensione familiare e profonda con il pubblico.
Silvano Albanese, in arte COEZ, è a tutti gli effetti tra gli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana attuale e nel tempo si è affermato come uno dei più amati e apprezzati del nuovo cantautorato.
La sua storia musicale inizia a 19 anni grazie al rap, quando dà vita, insieme a due amici, al gruppo “Circolo Vizioso”, trasformatosi poi in “Brokenspeakers”. Con il passare del tempo COEZ sviluppa una certa maturità di scrittura e di suono, mantenendo la costante delle tematiche che lo hanno caratterizzato fin dall’inizio: toni forti, amori tormentati e situazioni difficili, specchio della sua generazione. Il rapper ad oggi vanta 7 dischi di Platino per La musica non c’è, 3 dischi di Platino per Faccio un casino e Le luci della città, e 1 Platino per E yo mamma e Ciao, brani contenuti nel disco “Faccio un casino”, certificato Doppio Platino.
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COEZ: la scaletta del concerto di Gardone Riviera
- Faccio un casino
- Niente da nascondere
- Ci vuole una laurea
- Il tempo vola
- Qualcosa di grande
- La tua canzone
- Come nelle canzoni
- Quelli come me
- Cielo di sabbia
- Non dire no
- Mal di gola
- Lontana da me
- Verso altri lidi
- Domenica
- E yo mamma
- Nei treni la notte
- Terra bruciata
- Ali sporche
- Mal di te
- Margherita
- Le luci della città
- È sempre bello
- Le parole più grandi
- La musica non c’è
- Il mio canto libero