MANU CHAO al Rugby Sound di Legnano: il concerto che aspettavo dal luglio del 2001.

Articolo di Alessandro Amendolara | Foto di Lara Bordoni

Il 19 luglio del 2001 Manu Chao suonava a Genova. C’era il G8, c’erano migliaia di persone arrivate da tutto il mondo e c’era anche un diciottenne che, per un attimo, ci aveva fatto un pensiero. Poi arrivano i conti della serva: “Se spendo venti sacchi per il biglietto, quanto mi resta per mangiare? Dove dormo? I treni da Biella? Certo, ci sono anche quei tipi di Rifo che scendono in macchina…” Alla fine non parto. Quel sabato sera metto dischi al Privilege, che, ricordo ancora, era più vuoto del solito.

In un’estate differentemente rovente del 2026 scopro che Manu Chao è in tour con “Ultra Acoustic” e farà tappa all’ultima serata del Rugby Sound di Legnano. È l’occasione perfetta per recuperare anche un’altra piccola lacuna personale: una manifestazione a cui, per un motivo o per l’altro, non ero mai riuscito ad andare. Quest’anno, però, non avevo davvero più scuse.

La logistica del festival si rivela impeccabile: ampi parcheggi gratuiti riescono ad assorbire le circa ottomila persone accorse per il concerto, un’area live perfettamente incastonata nella splendida cornice dell’Isola del Castello e, ad accompagnare l’attesa, il dj set di Vito War con la sua inconfondibile selecta black e reggae. Un riscaldamento tutt’altro che formale: lo ritroveremo infatti in consolle anche dopo il live, a farci ballare fino all’una di notte come se il concerto di Manu Chao non fosse ancora davvero finito. Il clima è perfetto per ballare senza sciogliersi e, sulle note di una sorprendente versione dub di Bella Ciao, la consolle lascia spazio agli strumenti acustici.

Manu Chao – “Ultra Acoustic” al Rugby Sound di Legnano: foto di Lara Bordoni per www.rockon.it

Quando Manu Chao sale sul palco, la prima sorpresa è quasi banale: dal vivo è molto più piccolo di quanto lo avessi immaginato. È una sensazione che dura pochissimo. Bastano le prime canzoni e quella figura minuta sembra occupare tutto il palco, senza mai aver bisogno di imporsi.

Tantas tierras, Vecinos en el mar, Y Ahora Qué, Todo llegará, Me llaman Calle e Me Quedo Contigo costruiscono il primo atto del concerto. I primi quattro brani spalancano immediatamente l’orizzonte: prima ancora che entri davvero in scena Manu Chao, entrano in scena il mondo, i suoi confini, il mare, i dubbi e la speranza. Ma tutto questo passa, prima ancora che attraverso le parole, attraverso il modo in cui il trio occupa il palco. Le percussioni di Miguel Rumbao Serrano rincorrono la chitarra di Mati “Matumatiok”, mentre la voce di Manu Chao salta da una lingua all’altra con una naturalezza disarmante. Nel giro di pochi minuti le ottomila persone del Rugby Sound sembrano dimenticare di trovarsi nella pianura lombarda. Più che un concerto, sembra una festa di strada che potrebbe appartenere a qualsiasi latitudine.

Poi quella mappa si riempie di persone. Con “Me llaman Calle” il racconto smette di parlare di terre e confini e comincia a guardare negli occhi chi quei confini li attraversa ogni giorno. La strada diventa il punto d’osservazione privilegiato di chi vive ai margini, di chi abita le città senza mai esserne davvero protagonista. “Me Quedo Contigo”, infine, aggiunge un ultimo tassello: quello di un amore popolare, semplice, condiviso. Da questo momento in poi il concerto non attraversa più soltanto il mondo. Attraversa le vite di chi lo abita.

Durante La Vida Tómbola il concerto cambia improvvisamente dimensione. Come succede nelle feste di strada, a un certo punto qualcuno si aggiunge sempre: fanno il loro ingresso anche i trombettisti e il palco si allarga. Il suono acquista ancora più corpo, mentre il ricordo di Maradona evocato dalla canzone sembra fondersi perfettamente con quell’idea di libertà irregolare che attraversa da sempre l’immaginario di Manu Chao (accompagnata da un eloquente dito medio rivolto alla FIFA). Da lì in avanti il crescendo è continuo. Rumba de Barcelona, Libertad, La primavera e Por el suelo non fanno altro che alimentarlo, trasformando progressivamente il Rugby Sound in una gigantesca piazza popolare dove reggae, rumba, folk e musica latina convivono con assoluta naturalezza. È la patchanka di Manu Chao: un miscuglio di lingue, culture e ritmi che, da quasi quarant’anni, continua a rifiutare qualsiasi confine.

Ed è proprio questa onda a trovare il suo apice con Pinocchio, sorprendente rilettura della storica sigla composta per il film di Comencini. Della filastrocca rimane lo spirito giocoso, ma tutto il resto cambia pelle. Ottomila persone la cantano all’unisono, saltano seguendo lo stesso tempo e, per qualche minuto, il Rugby Sound smette perfino di sembrare un concerto. La sensazione è sorprendentemente familiare: quella di un’estate del 2006 passata a intonare, con orgoglio e senza bisogno di mettersi d’accordo, il “Po po po po po po po” di Seven Nation Army. Ci sono canzoni che, a distanza di vent’anni, riescono ancora a ricordarci quanto possa essere semplice sentirsi parte della stessa voce.

Mati “Matumatiok”, Manu Chao e Miguel Rumbao Serrano – “Ultra Acoustic” al Rugby Sound di Legnano: foto di Lara Bordoni per www.rockon.it

Se il blocco precedente rappresentava il momento di massima espansione della festa, Malegria, Mi vida, Forzando Maquina, Mentira, Mr. Bobby, Je ne t’aime plus e Bongo Bong dimostrano quanto Manu Chao sia capace di mantenerne viva l’intensità senza trasformarla in routine. Il concerto continua a cambiare lingua, ritmo e atmosfera con una naturalezza sorprendente. Lo spagnolo lascia spazio al francese, il reggae incontra la rumba, la cumbia sfiora il folk, mentre il pubblico segue ogni deviazione come se facesse parte dello stesso viaggio fin dall’inizio. È una leggerezza solo apparente: sotto la superficie resta sempre l’idea che la musica possa essere un luogo d’incontro prima ancora che uno spettacolo.

Con Clandestino, Bienvenida a Tijuana, El viento, Romerito Verde, Desaparecido, Lágrimas de oro, Viva tu e Me Gustas Tu il concerto raccoglie tutti i fili disseminati durante la serata. Tornano i confini, i viaggi, gli ultimi e le identità sospese, ma dopo oltre due ore di musica quelle frontiere sembrano ormai aver perso la loro funzione principale: dividere. Restano le persone che le attraversano, le loro storie e la dignità con cui vengono raccontate.

Quando partono le prime note di Me Gustas Tu, il Rugby Sound esplode ancora una volta in un coro collettivo. È il finale che tutti aspettavano, ma anche quello più coerente con il viaggio costruito fino a quel momento. Ottomila persone che cantano, ballano e sorridono con la stessa naturalezza con cui, tre ore prima, avevano iniziato quel percorso attraverso lingue, confini e storie diverse.

Prima di lasciare il palco, però, Manu Chao si concede un’unica parentesi fuori dalla musica. Poche parole, nessun proclama, nessuno slogan. La dedica è per Carlo Giuliani. Arriva quasi in punta di piedi, senza interrompere il clima della serata e senza cercare l’applauso. Poi torna subito a fare quello che ha fatto per quasi tre ore: salta, balla e si china ad abbracciare il pubblico della prima fila. Eppure basta a rileggere tutto quello che è successo fino a quel momento. Le frontiere, gli ultimi, la libertà, la dignità delle persone comuni: erano temi disseminati lungo tutta la scaletta. La dedica non li aggiunge. Li rende semplicemente impossibili da ignorare.

Poi gli strumenti riprendono a suonare. La band saluta il pubblico sulle note di una travolgente taranta salentina, mentre il Rugby Sound continua a battere le mani e a ballare. È l’ultima immagine della serata, ed è forse anche la più fedele allo spirito di Manu Chao: lasciare che sia la musica, ancora una volta, ad avere l’ultima parola.

Manu Chao – “Ultra Acoustic” al Rugby Sound di Legnano: foto di Lara Bordoni per www.rockon.it

Mentre mi concedo ancora un’oretta di dancehall tra una Sean Paul d’annata e una Sister Nancy che escono dalle casse di Vito War, il Rugby Sound si svuota lentamente. Poi tocca anche a me.

Prima di imboccare l’autostrada ripenso a quel diciottenne del luglio 2001, che aveva fatto due conti e deciso di restare a casa, convinto di essersi perso soltanto un concerto. Venticinque anni dopo so che quella scelta, senza volerlo, lo ha tenuto lontano anche da giorni destinati a cambiare per sempre la storia del nostro Paese. Se oggi potessi dirgli una cosa, sarebbe semplicemente: “Ale, non tutti i concerti si perdono. Alcuni, semplicemente, aspettano il momento giusto… porque la vida es una tómbola!”

Clicca qui per vedere le foto di Manu Chao in concerto al Rugby Sound di Legnano (o sfoglia la gallery qui sotto).

MANU CHAO – La scaletta di “Ultra Acoustic” al Rugby Sound di Legnano

Tantas tierras

Vecinos en el mar

Y Ahora Qué

Todo llegará

Me llaman Calle

Me Quedo Contigo (Si Me Das A Elegir)

La Vida Tómbola

Rumba de Barcelona

Libertad

La primavera

Por el suelo

Pinocchio (Viaggio in groppa al tonno) (cover di Fiorenzo Carpi)

Malegria

Mi vida

Forzando Maquina

Mentira

Mr. Bobby

Je ne t’aime plus

Bongo Bong

Clandestino

Bienvenida a Tijuana

El viento

Romerito Verde

Desaparecido

Lagrimas de oro

Viva tu

Me Gustas Tu