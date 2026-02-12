NOISY NAPLES Fest 2026: il 23 e 24 Luglio FRANZ FERDINAND, SKUNK ANANSIE, KASABIAN, PLANET FUNK

Noisy Naples Fest si prepara a vivere due giorni di musica senza precedenti: il 23 e il 24 luglio 2026 travolgeremo l’estate partenopea in una nuova venue.

Il Viale delle 28 Fontane della Mostra d’Oltremare vibrerà per due giorni con artisti internazionali e dj set esplosivi.

23 JULY 2026

FRANZ FERDINAND

SKUNK ANANSIE

ADDOLORATA, ESCO X BELLETTINI, YUM-YAB KILLERS

• MORE TBA

24 JULY 2026

KASABIAN

PLANET FUNK

CURCIO, GIUSEPPE FAVA, OBBI

• MORE TBA

FRANZ FERDINAND

Arrivano al Noisy Naples per la prima data del festival più atteso della città gli Franz Ferdinand — una delle band cardine della scena rock globale.

La loro performance a Napoli si inserisce nel tour estivo 2026, che vede la band scozzese calcare palchi europei portando dal vivo il loro ultimo lavoro, The Human Fear, dal suo sound immediato e carico di tensione emotiva.

Sul palco del Noisy Naples, gli Franz Ferdinand saranno gli headliner della prima data, chiudendo una giornata all’insegna del rock con una performance che inizierà alle 22.30, tra classici intramontabili e i brani più recenti di The Human Fear.

KASABIAN

I Kasabian tornano al Noisy Naples Fest come headliner della seconda data, per quello che sarà il loro unico concerto in Italia. Una presenza che conferma e rafforza il legame speciale tra la leggendaria rock band britannica e il pubblico napoletano, già protagonista di momenti memorabili nelle passate edizioni del festival.

Con una carriera ormai trentennale e una discografia che ha saputo fondere rock, elettronica e psichedelia in uno stile immediatamente riconoscibile, i Kasabian sono da anni una delle band più influenti e travolgenti della scena internazionale.

Il live di Napoli si inserisce nel nuovo capitolo del loro percorso artistico: nel corso del 2026 la band pubblicherà il nuovo e attesissimo album Act III, già anticipato dal singolo “Hippie Sunshine”, che segna un ritorno potente, visionario e carico di energia.