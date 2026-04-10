KASABIAN: il 17 luglio esce il nuovo album “ACT III” anticipato dal singolo “GREAT PRETENDER”

Dopo aver inaugurato il 2026 collaborando con Calvin Harris alla realizzazione della hit “Release The Pressure”, i Kasabian sono tornati con nuovo esplosivo singolo “GREAT PRETENDER”, secondo estratto dal loro prossimo album Act III, in uscita il 17 luglio (già disponibile in pre-order).

Sulla scia di “Hippie Sunshine“, il primo brano che ha anticipato le sonorità del nuovo album, “GREAT PRETENDER“, scritto da Serge Pizzorno e prodotta dallo stesso Serge e Mark Ralph, è un inno euforico e irresistibile.

“‘Great Pretender’ parla della sindrome dell’impostore non come di una debolezza, ma come del segnale che si è sull’orlo di qualcosa di reale – racconta Serge a proposito del singolo – È quella sensazione che si prova un attimo prima di salire sul palco, quando le luci si abbassano ed è ora o mai più.”

Il nono album in studio della band, Act III, è stato registrato al The Sergery e al Club Ralph e prodotto da Serge e Mark Ralph. Caratterizzato dalla voce velata e immediatamente riconoscibile di Serge, l’album è composto da 10 brani dal sound pop unito a chitarre con influenze psichedeliche e tre interludi. Caratterizzato da ritornelli accattivanti e di grande impatto, l’album conferma i Kasabian come una delle band britanniche più importanti del XXI secolo.

La band tornerà a Londra quest’estate per un grande concerto da headliner a Finsbury Park il 4 luglio. Ad aprire la serata ci saranno Louis Dunford, Razorlight, The K’s, Miles Kane e SOFY. La band suonerà anche in una serie di festival in tutto il Regno Unito e in Europa quest’estate, tra cui Boardmasters, TRNSMT, Victorious Festival, Mad Cool Festival e altri ancora.

In Italia arriveranno per un’unica data, il 24 luglio al Noisy Festival di Napoli.

Kasabian sono: Serge Pizzorno, Chris Edwards, Ian Matthews e Tim Carter.