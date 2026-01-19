TOM MEIGHAN a marzo in concerto acustico a Cesena (FC) e Torino

Tom Meighan, ex frontman dei Kasabian – dopo l’atteso ritorno live nel 2025 – è pronto a tornare in Italia con l’esclusivo tour acustico Raw Tour 2026. Le due date, prodotte da Vivo Concerti, si terranno domenica 22 marzo 2026 al Vidia Club di Cesena (FC) e lunedì 23 marzo 2026 all’Hiroshima Mon Amour di Torino. Saranno un’occasione unica per sentire dal vivo i nuovi brani, offrendo al contempo l’opportunità di riascoltare i suoi successi del passato in una versione intima e indimenticabile.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3Oiat8B

Tom Meighan, è noto per la sua voce inconfondibile e per aver contribuito al successo della band con oltre quattro milioni di album venduti e cinque dischi in cima alle classifiche. Protagonista di concerti in tutta Europa, da Glastonbury a Reading e Leeds, ha collezionato premi come un Brit Award e riconoscimenti da NME, Q e Mojo, diventando un’icona del rock britannico. Tom Meighan porta dal vivo uno show potente ed emozionale, capace di unire i nuovi brani solisti ai grandi classici che hanno segnato un’epoca. Le date italiane rappresentano un’occasione unica per assistere a un artista che continua a evolversi, mantenendo intatta la sua identità e la sua forza scenica.

Voce storica dei Kasabian, con cui ha raggiunto il successo internazionale, Tom Meighan ha contribuito a definire il sound di una delle band più influenti della scena indie rock degli anni 2000, collezionando numerosi album al primo posto nelle classifiche del Regno Unito e tour sold out in tutto il mondo. Dopo la separazione dai Kasabian, Tom Meighan ha intrapreso un percorso di rinascita personale e artistica culminato con il suo primo album solista, The Reckoning del 2023, un lavoro intimista e riflessivo che ha segnato una nuova fase della sua carriera e che rappresenta una testimonianza del suo percorso di guarigione, mostrando un artista più saggio e consapevole. Successivamente Meighan ha ottenuto un importante sostegno da Noel Gallagher, che lo ha voluto come supporto nel suo tour delle arene britanniche, esperienza che ha confermato il ritorno dell’artista. Dopo un tour acustico di successo culminato con la sua esibizione trionfale al Festival dell’Isola di Wight, Tom Meighan è tornato a calcare i palchi dei festival estivi. Con i nuovi album, Roadrunner, gennaio 2025 e The Past, The Present, The Raw, uscito ad agosto 2025 e un nuovo tour da headliner Raw 2025, Tom Meighan si appresta a continuare il suo percorso. I suoi spettacoli dal vivo offrono un mix perfetto tra nuovi brani e classici dei Kasabian, mantenendo quella grinta rock senza compromessi, arricchita da momenti più riflessivi e toccanti. Meighan si muove sul palco come se ne fosse parte integrante, trasmettendo energia e coinvolgimento, la sua capacità di reinventarsi e rimanere fedele alla propria essenza lo rende un artista imperdibile, da vedere e ascoltare in tutta la sua intensità.

TOM MEIGHAN

DOMENICA 22 MARZO 2026 – CESENA (FC) @ VIDIA CLUB

LUNEDÌ 23 MARZO 2026 – TORINO @ HIROSHIMA MON AMOUR

