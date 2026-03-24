TOM MEIGHAN: le foto del concerto all’Hiroshima Mon Amour di Torino

Foto di Luca Moschini

Lunedì 23 marzo, il palco dell’Hiroshima Mon Amour di Torino è stato il centro di un’esperienza sonora capace di ridefinire i contorni della carriera di Tom Meighan.

Non è stato un semplice concerto, ma un tassello fondamentale del Raw Tour 2026, un viaggio che ha spogliato l’ex voce dei Kasabian di ogni sovrastruttura per restituirla al pubblico nella sua forma più autentica.

La scelta di un format acustico non è stata un limite, bensì un’opportunità per riscoprire brani storici dell’indie rock britannico in una veste inedita, nitida e viscerale.

In scaletta, le nuove composizioni soliste si sono intrecciate con i classici internazionali da milioni di copie vendute, creando una narrazione musicale focalizzata sull’essenzialità di voce e chitarre.

La performance ha trovato un equilibrio costante tra passaggi intimi e momenti di pura carica, dove la voce di Meighan è rimasta l’elemento centrale e distintivo.

Non è stata un’operazione nostalgica, ma la prova di una maturità artistica che non teme il confronto con il proprio passato, reinventandolo con freschezza.

In definitiva, la tappa torinese del Raw Tour è stata la conferma di un percorso dalle radici solide che continua a esplorare nuove direzioni. Il risultato è stato un live intenso, dove ogni sfumatura è stata valorizzata dalla vicinanza con il pubblico, lasciando il segno di una serata in cui la musica è tornata a essere un’esperienza senza filtri.

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