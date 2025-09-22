Connect with us

KASABIAN: ascolta il nuovo singolo “Hippie Sunshine”

È uscito in digitale e sarà in radio da venerdì 26 settembre, “HIPPIE SUNSHINE”, il nuovo singolo della band inglese KASABIAN, che anticipa l’uscita del nuovo album ACT III, previsto per il 2026.

Scritto e prodotto da Sergio Pizzorno, “Hippie Sunshine” è una vera esplosione di gioia, guidata dalla chitarra. “Il brano parla dell’energia inquieta di quegli individui che fanno fatica a rallentare e ad affrontare la realtà, cercando invece l’illusione di una via di fuga,” commenta Sergio“Cattura quell’attimo effimero dove tutto sembra leggero e senza limiti, nonostante al di sotto ci sia un profondo senso di disconnessione, qualcosa che al tempo stesso è bellissimo e tragico”

Hippie Sunshine” arriva dopo la nuova versione di “G.O.A.T.” ft Cristale, realizzata come colonna sonora di Sky Sports per la stagione 2025/26 della Premier League.

Dopo una serie di date nei festival estivi come headliner, i Kasabian hanno annunciato un’importante data al Finsbury Park di Londra il 4 luglio 2026, il più grande concerto londinese della band.

Noti per i loro concerti esplosivi, i Kasabian si sono affermati come una delle migliori band dal vivo del Regno Unito.

A supportare la band in questa occasione ci saranno Louis Dunford, Razorlight, Miles Kane, The K’s e SOFY. 

