Truck Festival 2025: indie britannico, post-punk e notti elettroniche nella campagna inglese

Dal 24 al 27 luglio 2025, la tranquilla Hill Farm di Steventon, nell’Oxfordshire, si trasformerà ancora una volta in un microcosmo musicale dove indie, rock alternativo e drum & bass convivono in perfetto equilibrio: è il ritorno del Truck Festival, da anni uno degli eventi di riferimento nel panorama dei festival inglesi di medie dimensioni.

Con un’identità fortemente radicata nella scena alternativa britannica e un’organizzazione che unisce comfort, sostenibilità e atmosfera conviviale, Truck si conferma anche nel 2025 come tappa obbligata per chi ama la musica dal vivo senza rinunciare a una dimensione più raccolta e autentica.

I protagonisti del 2025

Kasabian, Nothing But Thieves, Courteeners e Bloc Party guidano una lineup pensata per accontentare sia i fan dell’indie britannico più classico che gli amanti delle nuove sonorità:

Kasabian tornano in grande stile con il nuovo album Happenings, pronti a infiammare il main stage con hit come Club Foot , Fire e Underdog .

tornano in grande stile con il nuovo album Happenings, pronti a infiammare il main stage con hit come , e . I Nothing But Thieves , alla loro prima esperienza da headliner in UK, porteranno in esclusiva il sound stratificato di Dead Club City, tra rock elettronico e introspezione lirica .

, alla loro prima esperienza da headliner in UK, porteranno in esclusiva il sound stratificato di Dead Club City, tra e . I Courteeners faranno il pieno di cori da stadio con i loro brani più amati, da Not Nineteen Forever a Are You In Love With A Notion?

faranno il pieno di cori da stadio con i loro brani più amati, da a Giovedì sera l’apertura è affidata ai Bloc Party, che celebrano il ventennale di Silent Alarm con un’esecuzione integrale dell’album cult.

La lineup è completata da: Blossoms, Franz Ferdinand, The Last Dinner Party, The Reytons, Maxïmo Park, CMAT, Fat Dog, Sports Team, Alfie Templeman, Lambrini Girls, Wunderhorse, Only The Poets, Natasha Bedingfield, e tantissimi altri nomi in ascesa.

Truck Festival 2025 line-up

Dal post-punk al drum & bass

Il Truck Festival è un esempio riuscitissimo di equilibrio tra generi: dal britpop all’indie folk, dal garage punk al grime.

E quando il sole tramonta, la Barn That Cannot Be Named si trasforma in un’area clubbing dove si alternano set drum & bass, elettronica e jungle, con nomi come High Contrast e Fish56Octagon.

Biglietti, campeggio e logistica

I biglietti per l’edizione 2025 sono ufficialmente sold out, ma è possibile iscriversi alla lista d’attesa sul sito ufficiale truckfestival.com per eventuali disponibilità dell’ultimo minuto.

Il festival offre numerose opzioni di biglietto:

Weekend pass con campeggio standard

Zodiac Camping (con docce calde e servizi extra)

(con docce calde e servizi extra) Butterfly Fields per chi preferisce il glamping

Truck è attento alle famiglie, con aree dedicate, biglietti per bambini e un campeggio “family friendly”.

Non mancano opzioni per camper e tende pre-allestite, oltre a spazi accessibili.

Come arrivare

Raggiungere Hill Farm è piuttosto semplice:

La stazione più vicina è Didcot Parkway , collegata da navette ufficiali .

è , collegata da . È attivo un servizio National Express da varie città del Regno Unito.

da varie città del Regno Unito. Per chi arriva in auto, è disponibile un parcheggio a pagamento, e l’organizzazione incoraggia carpooling e trasporti sostenibili.

Un’esperienza intima e autentica

Con i suoi palchi distribuiti tra prati e stalle, Truck riesce ad accogliere oltre 20.000 persone mantenendo un’atmosfera raccolta, quasi familiare. È il posto giusto per:

Scoprire nuove band

Rivedere leggende dell’indie UK

Ballare fino a tarda notte sotto un cielo di campagna

Il Truck Festival si conferma anche nel 2025 come uno degli eventi più amati dal pubblico giovane e alternativo.

Non solo musica, ma un’esperienza immersiva nella miglior tradizione festivaliera inglese.