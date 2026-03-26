FRANZ FERDINAND + The Kooks in concerto il 30 Agosto all’AMA Music Festival 2026

AMA Music Festival continua a costruire la propria estate 2026 con una visione che rifiuta la linearità e sceglie invece il carattere, il contrasto, la personalità. Dopo aver definito tre giornate di luglio ad alto impatto e una data di agosto già annunciata con TonyPitony, Bluvertigo e Sarafine, il festival aggiunge ora un nuovo appuntamento destinato a lasciare il segno: domenica 30 agosto saliranno sul palco del Parco di Villa Negri Franz Ferdinand, The Kooks e The Molotovs, per una serata che mette in dialogo classici dell’indie britannico, scrittura pop-rock generazionale e nuova elettricità inglese.

Biglietti in vendita > https://www.rockon.it/ama2026

Non è solo una nuova data, ma un altro tassello perfettamente coerente con l’identità di AMA. Il festival continua infatti a muoversi come un progetto che non si limita a sommare nomi, ma costruisce traiettorie: mette in relazione mondi sonori differenti, intercetta pubblici trasversali e trasforma la line-up in un racconto. È questa la filosofia AMA: tenere insieme intensità, immaginario, contemporaneità e forza della location, facendo convivere nello stesso cartellone linguaggi diversi ma tutti dotati di una precisa urgenza artistica. Il risultato è un’edizione che attraversa luglio con tre date di forte richiamo internazionale – il 10 luglio con Architects e President, l’11 luglio con Scorpions e Saxon, il 12 luglio con Alice Cooper, The Damned e Messa – per poi spostarsi ad agosto su coordinate più ibride, pop, alternative e metropolitane, confermando ancora una volta la vocazione del festival a non restare mai fermo.

Il 30 agosto il grande parco verde di Villa Negri accoglierà così una serata dal forte respiro internazionale, in cui riff, melodie, tensione rock e scrittura immediata si alterneranno dentro uno stesso orizzonte. Da una parte due band che hanno segnato in modo profondo l’immaginario indie degli ultimi vent’anni; dall’altra una delle realtà più brillanti e veloci emerse dalla nuova scena inglese. Tre nomi diversi, ma legati da una qualità comune: la capacità di trasformare l’energia del live in identità riconoscibile.

AMA MUSIC Festival 2026

Parco di Villa Negri – via Ca’ Negri

Romano d’Ezzelino (VI)

Biglietti in vendita > https://www.rockon.it/ama2026

o a questo link > https://tidd.ly/4c4ot2I

LUGLIO

10 luglio » ARCHITECTS / PRESIDENT / … TBA

Parterre POSTO UNICO € 65 + d.p. Parterre PIT € 85 + d.p. VIP Ticket* € 200 + d.p.

11 luglio » SCORPIONS / SAXON / … TBA

Parterre POSTO UNICO € 65 + d.p. Parterre PIT € 85 + d.p. VIP Ticket* € 200 + d.p.

12 luglio » ALICE COOPER / THE DAMNED / MESSA / … TBA

Parterre POSTO UNICO € 65 + d.p. Parterre PIT € 85 + d.p. VIP Ticket* € 200 + d.p.

AGOSTO

27 agosto » TONYPITONY / BLUVERTIGO / SARAFINE / … TBA

Parterre POSTO UNICO € 35 + d.p. Parterre PIT € 45 + d.p. VIP Ticket** € 150 + d.p.

30 agosto » FRANZ FERDINAND / THE KOOKS / THE MOLOTOVS / … TBA

Parterre POSTO UNICO € 50 + d.p. Parterre PIT € 60 + d.p. VIP Ticket** € 200 + d.p.

Biglietti in vendita > https://www.rockon.it/ama2026

o a questo link > https://tidd.ly/4c4ot2I