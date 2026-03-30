Connect with us

Ciao cosa stai cercando?

Reportage Live

CMAT + Katy J Pearson: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

CMAT in concerto ai Magazzini Generali di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

Published

CMAT in concerto ai Magazzini Generali di Milano Marzo 2026
CMAT in concerto ai Magazzini Generali di Milano foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Foto di Andrea Ripamonti

La pop star internazionale CMAT ha suonato in Italia lunedì 30 marzo 2026 ai Magazzini Generali di Milano. In apertura del concerto: Katy J Pearson.

CMAT (Ciara Mary-Alice Thompson, classe 1996, originaria della contea irlandese di Meath) è una voce distintiva del panorama indie pop/country-pop contemporaneo.

Pop star internazionale. Scrittrice di canzoni. Ha paura degli insetti. Girlboss della Very Sexy CMAT Band. Una, due, tre volte perdente ai BRITs, al Mercury Music Prize e agli Ivors del 2024. Il suo nuovo album, EURO-COUNTRY, correggerà questi errori.

Clicca qui per vedere le foto di CMAT a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

CMAT

CMAT: la scaletta del concerto di Milano

  1. Janis Joplining
  2. The Jamie Oliver Petrol Station
  3. I Don’t Really Care for You
  4. When a Good Man Cries
  5. Tree Six Foive
  6. Have Fun!
  7. Take a Sexy Picture of Me
  8. Coronation St.
  9. California
  10. Where Are Your Kids Tonight?

BIS

  1. EURO-COUNTRY
  2. I Wanna Be a Cowboy, Baby!
  3. Stay for Something
In this article:, , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Reportage Live

dEUS + Letlo Vin: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

dEUS in concerto ai Magazzini Generali di Milano, guarda le foto e leggi la scaletta. In apertura Letlo Vin.

1 giorno ago

Reportage Live

ERNIA: le foto del concerto al Unipol Forum di Milano

Ernia concerto al Unipol Forum Milano

2 giorni ago
Brigitte Calls Me Baby in concerto al Circolo Magnolia di Milano Marzo 2026 Brigitte Calls Me Baby in concerto al Circolo Magnolia di Milano Marzo 2026

Reportage Live

BRIGITTE CALLS ME BABY + Caledune: le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Brigitte Calls Me Baby in concerto al Circolo Magnolia di Milano. Guarda le foto e scopri la scaletta del live show.

2 giorni ago

Interviste

Intervista ai CACAO MENTAL: guida galattica per cumbieros!

In questa intervista, i Cacao Mental presentano Evolución, l'album che completa la loro "Trilogia della Metamorfosi". La band ci parla di disco che è...

2 giorni ago