CMAT + Katy J Pearson: le foto e la scaletta del concerto ai Magazzini Generali di Milano

Foto di Andrea Ripamonti
La pop star internazionale CMAT ha suonato in Italia lunedì 30 marzo 2026 ai Magazzini Generali di Milano. In apertura del concerto: Katy J Pearson.
CMAT (Ciara Mary-Alice Thompson, classe 1996, originaria della contea irlandese di Meath) è una voce distintiva del panorama indie pop/country-pop contemporaneo.
Pop star internazionale. Scrittrice di canzoni. Ha paura degli insetti. Girlboss della Very Sexy CMAT Band. Una, due, tre volte perdente ai BRITs, al Mercury Music Prize e agli Ivors del 2024. Il suo nuovo album, EURO-COUNTRY, correggerà questi errori.
Clicca qui per vedere le foto di CMAT a Milano o sfoglia la gallery qui sotto
CMAT: la scaletta del concerto di Milano
- Janis Joplining
- The Jamie Oliver Petrol Station
- I Don’t Really Care for You
- When a Good Man Cries
- Tree Six Foive
- Have Fun!
- Take a Sexy Picture of Me
- Coronation St.
- California
- Where Are Your Kids Tonight?
BIS
- EURO-COUNTRY
- I Wanna Be a Cowboy, Baby!
- Stay for Something