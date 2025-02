FALLING IN REVERSE in concerto a Firenze Rocks 2025 con i GUNS N’ROSES

Firenze Rocks annuncia un nuovo grande nome che si aggiunge alla line up dell’edizione 2025, i Falling In Reverse saliranno sul palco della Visarno Arena di Firenze nella giornata di giovedì 12 giugno prima dei Guns N’ Roses, headliner della giornata.

Biglietti in vendita:

su Ticketone > https://www.rockon.it/guns

su Vivaticket > https://www.rockon.it/guns2025v

su Ticketmaster > ticketmasteritalia.46uy.net/guns

Con il recente successo del loro album Popular Monster, doppio disco di platino negli Stati Uniti, e hit da record come “ZOMBIFIED”, “Voices in My Head” e “Watch the World Burn”, i Falling In Reverse promettono una performance spettacolare, che fonde metal, hip-hop e melodie indimenticabili. Radke, noto per la sua presenza carismatica sul palco, guiderà il pubblico in un’esperienza unica, in cui l’energia del metal e l’angoscia confessionale si mescolano a una carica di adrenalina pura.

12 Giugno 2025

GUNS N’ROSES + FALLING IN REVERSE

Biglietti in vendita:

su Ticketone > https://www.rockon.it/guns

su Vivaticket > https://www.rockon.it/guns2025v

su Ticketmaster > ticketmasteritalia.46uy.net/guns

Gli headliner della giornata di giovedì 12 giugno sono i Guns N’ Roses che ritornano in Italia dopo l’indimenticabile concerto al Circo Massimo di Roma l’8 luglio 2023 e l’incredibile performance a Firenze Rocks nell’estate del 2018, dove si esibirono come headliner della seconda giornata del festival. Un evento che divenne ancora più memorabile grazie a un’apparizione a sorpresa il giorno seguente, durante il concerto dei Foo Fighters, quando i Guns N’ Roses salirono sul palco per una performance improvvisata di “It’s So Easy”, subito virale sui social media in tutto il mondo.

La giornata del 12 giugno di Firenze Rocks vedrà inoltre i Rival Sons, la band californiana nominata ai Grammy che hanno rinvigorito il rock ‘n’ roll con la potenza delle loro voci, chitarre esplosive e groove travolgenti. Non seguono schemi predefiniti, ma avanzano con una visione unica e sorprendente, spingendo continuamente i limiti del genere. La band è riuscita a conquistare fan in tutto il mondo con album come Pressure & Time (2011), Great Western Valkyrie (2014) e Feral Roots (2019), quest’ultimo premiato con due nomination ai Grammy. La loro hit “Do Your Worst” ha raggiunto 70 milioni di stream, e hanno condiviso il palco con leggende come Black Sabbath, Rolling Stones, AC/DC e Guns N’ Roses.

13 giugno 2025

KORN + PUBLIC ENEMY + Enter Shikari + Soft Play

Biglietti in vendita:

Ticketone > https://www.rockon.it/korn

Vivaticket > https://www.rockon.it/kornv

Ticketmaster > ticketmasteritalia.46uy.net/GKKkxk

La giornata di venerdì 13 giugno vedrà sul palco della Visarno Arena i Korn come headliner per un concerto che promette di essere una vera e propria celebrazione della loro carriera. Fin dagli albori della loro ascesa negli anni ’90, i Korn hanno cambiato il panorama musicale mondiale, spingendo i confini del nu-metal e influenzando generazioni di artisti e fan. Dal loro album di debutto omonimo nel 1994 hanno cambiato le sorti della musica metal, grazie al sound oscuro e sperimentale e grazie ai temi quali protesta, dolore, disagio, sofferenza, solitudine e redenzione.Ogni performance dal vivo dei Korn è un’esperienza unica, un turbinio di emozioni e potenza sonora che travolge e coinvolge il pubblico in modo indimenticabile.

I Public Enemy, noti per aver cambiato per sempre il panorama musicale e culturale, sono diventati simbolo di ribellione, protesta e consapevolezza sociale, utilizzando la musica come strumento di denuncia e di cambiamento. Fin dagli inizi della loro carriera, il gruppo capitanato da Chuck D e Flavor Flav ha saputo affrontare temi cruciali come la disuguaglianza razziale, la violenza della polizia, la povertà e le ingiustizie sociali, trasformando il loro rap in un potente mezzo di comunicazione e attivismo. Brani come Fight The Power, Don’t Believe The Hype e Bring The Noise sono diventati inni di una generazione, con il loro messaggio di unità, lotta e consapevolezza che ha travalicato i confini del rap per diventare un patrimonio culturale condiviso in tutto il mondo.

Gli Enter Shikari, con il loro inconfondibile mix di post-hardcore, elettronica, punk e rock sperimentale, hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo, spingendo costantemente i confini del suono e creando una connessione unica con i loro fan. Sin dal loro debutto, la band ha saputo fondere generi musicali in modo audace, dando vita a un sound che è allo stesso tempo emotivo, potente e innovativo. La capacità di mescolare riff taglienti, beat elettronici e testi profondi ha permesso agli Enter Shikari di emergere come una delle band più originali e rispettate della scena musicale contemporanea.

E infine i Soft Play, la band che ha continuato a evolversi, rimanendo fedele al loro spirito di sperimentazione musicale e al loro stile audace. I Soft Play esplorano nuove sonorità, arricchendo il loro repertorio con elementi più elettronici e sofisticati, ma mantenendo intatta quella grinta e quella passione che li hanno resi noti al grande pubblico.

15 giugno 2025

GREEN DAY + WEEZER + Shame + Bar Nerves

Biglietti in vendita:

Ticketone > https://tidd.ly/4eRLnZJ

Vivaticket > https://tidd.ly/3VERf0U

Ticketmaster > https://ticketmasteritalia.46uy.net/greenday25

Gli headliner della giornata di domenica 15 giugno saranno i Green Day. Capitanati da Billie Joe Armstrong, i Green Day sono una delle band più influenti di tutto il panorama musicale mondiale. Lo dimostrano i numeri, oltre 75 milioni di dischi venduti e 10 miliardi di stream, e il grandissimo successo del loro ultimo lavoro, “Saviors”, uscito il 19 gennaio 2024, un disco satirico e potente che ha ricevuto larghi apprezzamenti da parte della critica.Il trio californiano ha appena concluso l’enorme “The Saviors Tour”, con un sold-out di 80.000 spettatori nell’unica data italiana ad I-Days Milano 2024, dove hanno celebrato due pietre miliari della loro carriera: il trentesimo anniversario di “Dookie” e il ventesimo di “American Idiot”. Nonostante il successo, i Green Day non hanno alcuna intenzione di fermarsi e sono già pronti a tornare sul palco di Firenze Rocks, dopo il grande successo nel 2022, con appuntamento imperdibile per tutto il pubblico italiano.

Green Day in concert at I Days in Milan photo by Andrea Ripamonti

I Weezer, rock band americana nata a Los Angeles nel 1992, attualmente composti da Rivers Cuomo, Patrick Wilson, Brian Bell e Scott Shriner. Con oltre 35 milioni di dischi venduti a livello globale, il loro repertorio include successi come “Buddy Holly”, “Island in the Sun” e “Beverly Hills”. Hanno vinto Grammy, MTV Video Music Awards e altri riconoscimenti. Negli ultimi anni, hanno rilasciato album acclamati come Weezer [The White Album] e Pacific Daydream e realizzato tour di successo con artisti come Panic! At the Disco e Pixies.

Gli Shame, acclamati come una delle maggiori speranze del post-punk, hanno attraversato la turbolenza dei vent’anni con un debutto esplosivo, Songs of Praise (2018), e un tour mondiale di quasi 350 serate. Dopo una crisi personale del frontman Charlie Steen, che portò alla cancellazione del tour, la band affrontò una reinvenzione con il secondo album, Drunk Tank Pink (2021), caratterizzato da una nuova intensità e sperimentazione musicale. Con Food for Worms, la band raggiunge una maturità sonora e tematica, distanziandosi dal post-punk per esplorare influenze più eclettiche. Prodotto da Flood, il disco è stato registrato dal vivo per catturare l’immediatezza e l’energia delle esibizioni, abbracciando imperfezioni che donano autenticità.

E infine andranno in scena i Bad Nerves, band speed punk. Il loro debutto autoprodotto li ha fatti entrare nei cuori e nelle menti della crema del raccolto alternativo; da creatori di gusti britannici come Dan P Carter e Alyx Holcombe, a leggende del rock come Billie Joe Armstrong dei Green Day e Stone Gossard dei Pearl Jam.