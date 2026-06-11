OPEL FIRENZE ROCKS 2026: info e orari sul festival con Lenny Kravitz, Salmo, Robbie Williams, The Cure e molti altri…

Tre giornate dal pomeriggio a tarda sera, 14 band, migliaia di fans da ogni angolo del globo e un palco che è ormai leggenda: da venerdì 12 a sabato 14 giugno torna Opel Firenze Rocks, il festival che ogni anno porta alla Visarno Arena i nomi più importanti della musica internazionale.

L’edizione 2026 promette meraviglie: Salmo, per la prima volta assoluta sul palco del Festival, Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure in data unica italiana, solo per citare gli headliner. E poi, KT Tunstall, Mogwai, Anna Calvi, The Sophs, Mystery Jets, Just Mustard e molto molto altro.

Venerdì 12 giugno

Apertura porte: ore 15:00

Burning Blood | 15:15

Sotto La Cupola | 16:15

The Sophs | 17:15

Anna Calvi | 18:30

Salmo | 19:50

Lenny Kravitz | 21:45

Sabato 13 giugno

Apertura porte: ore 15:00

Ejent | 16:45

Mystery Jets | 18:00

KT Tunstall | 19:45

Robbie Williams | 21:30

Domenica 14 giugno

Apertura porte: ore 13:00

Just Mustard | 16:15

The Twilight Sad | 17:45

Mogwai | 19:15

The Cure | 21:30

OME ARRIVARE, INFO E PARK:

https://www.firenzerocks.it/info/how-to-get-there

Ingresso Rosso (Viale degli Olmi): Posto Unico

Ingresso Giallo (Viale degli Olmi): Posto Unico

Ingresso Verde (Piazzale delle Cascine): Posto Unico

Ingresso Arancione (Piazza Puccini): PIT

Ingresso Argento (Viale degli Olmi): Pacchetti VIP Rockstar + Rockstar Party / Ingresso disabili

Ingresso Blu (Piazzale delle Cascine): Pacchetto VIP Early Entry / Fast Lane

All’interno della Venue sarà attiva l’Area Kids per tutte le giornate del festival, dalle ore 16:00 alle ore 21:00.

Cuore pulsante del festival sarà, come sempre, l’Area Village: un parco di oltre 6.000 mq pensato per offrire al pubblico un’esperienza immersiva a 360 gradi. Grazie ai numerosi partner coinvolti, il pubblico potrà vivere momenti di intrattenimento, accedere a un’offerta food & beverage selezionata e usufruire di spazi dedicati al relax e alla socialità.

Tra le principali novità dell’edizione 2026, l’introduzione di un sistema di pagamento per il food&beverage orientato al 100% cashless, pensato per semplificare l’esperienza del pubblico ed evitare le code. Grazie alla piattaforma Orlay Pay, gli utenti potranno consultare menu e servizi dal proprio smartphone, ordinare, pagare e ritirare quanto acquistato mostrando un QR code, in modo rapido e immediato.

A completare il servizio, sarà comunque possibile pagare con carte e bancomat presso i punti vendita e, per chi lo desidera, convertire eventuali contanti in token.