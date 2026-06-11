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OPEL FIRENZE ROCKS 2026: info e orari sul festival con Lenny Kravitz, Salmo, Robbie Williams, The Cure e molti altri…

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Tre giornate dal pomeriggio a tarda sera, 14 band, migliaia di fans da ogni angolo del globo e un palco che è ormai leggenda: da venerdì 12 a sabato 14 giugno torna Opel Firenze Rocks, il festival che ogni anno porta alla Visarno Arena i nomi più importanti della musica internazionale.

L’edizione 2026 promette meraviglie: Salmo, per la prima volta assoluta sul palco del Festival, Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure in data unica italiana, solo per citare gli headliner. E poi, KT Tunstall, Mogwai, Anna Calvi, The Sophs, Mystery Jets, Just Mustard e molto molto altro.

Venerdì 12 giugno
Apertura porte: ore 15:00
Burning Blood | 15:15
Sotto La Cupola | 16:15
The Sophs | 17:15
Anna Calvi | 18:30
Salmo | 19:50
Lenny Kravitz | 21:45

Sabato 13 giugno
Apertura porte: ore 15:00
Ejent | 16:45
Mystery Jets | 18:00
KT Tunstall | 19:45
Robbie Williams | 21:30

Domenica 14 giugno
Apertura porte: ore 13:00
Just Mustard | 16:15
The Twilight Sad | 17:45
Mogwai | 19:15
The Cure | 21:30 

OME ARRIVARE, INFO E PARK:

https://www.firenzerocks.it/info/how-to-get-there

Ingresso Rosso (Viale degli Olmi): Posto Unico

Ingresso Giallo (Viale degli Olmi): Posto Unico

Ingresso Verde (Piazzale delle Cascine): Posto Unico

Ingresso Arancione (Piazza Puccini): PIT

Ingresso Argento (Viale degli Olmi): Pacchetti VIP Rockstar + Rockstar Party / Ingresso disabili

Ingresso Blu (Piazzale delle Cascine): Pacchetto VIP Early Entry / Fast Lane

All’interno della Venue sarà attiva l’Area Kids per tutte le giornate del festival, dalle ore 16:00 alle ore 21:00.

Cuore pulsante del festival sarà, come sempre, l’Area Village: un parco di oltre 6.000 mq pensato per offrire al pubblico un’esperienza immersiva a 360 gradi. Grazie ai numerosi partner coinvolti, il pubblico potrà vivere momenti di intrattenimento, accedere a un’offerta food & beverage selezionata e usufruire di spazi dedicati al relax e alla socialità.

Tra le principali novità dell’edizione 2026, l’introduzione di un sistema di pagamento per il food&beverage orientato al 100% cashless, pensato per semplificare l’esperienza del pubblico ed evitare le code. Grazie alla piattaforma Orlay Pay, gli utenti potranno consultare menu e servizi dal proprio smartphone, ordinare, pagare e ritirare quanto acquistato mostrando un QR code, in modo rapido e immediato.

A completare il servizio, sarà comunque possibile pagare con carte e bancomat presso i punti vendita e, per chi lo desidera, convertire eventuali contanti in token.

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