OPEL FIRENZE ROCKS 2026 – DAY 1: le foto e la scaletta del concerto alla Visarno Arena di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Il Firenze Rocks 2026, il festival musicale fiorentino divenuto negli anni un’eccellenza a livello mondiale, è tornato per una tre giorni di musica all’insegna del rock alla Visarno Arena di Firenze.

“Firenze Rocks 2026” – La Prima Giornata

Il programma del 12 Giugno ha visto succedersi sul palco:

15.15 – Burning Blood

16.15 – Sotto La Cupola

17.15 – The Sophs

18.30 – Anna Calvi

19.50 – Salmo

21.45 – Lenny Kravitz

“Firenze Rocks 2025 – Day 1” – Burnig Blood

I Burning Blood sono una giovane band rock fiorentina nata tra i banchi del Liceo musicale Dante. Partiti come cover band, dal 2022 hanno iniziato un percorso originale, costruendo un sound rock classico arricchito da influenze diverse e testi legati a riscatto, crescita personale e voglia di migliorarsi. Con un forte percorso live e diversi contest alle spalle, hanno portato energia, identità e passione sul palco.

Hanno aperto la prima giornata del Firenze Rocks.

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Burning Blood in concerto al Firenze Rocks 2026 alla Visarno Arena di Firenze. Foto di Luna La Chimia per www.rockon.it

“Firenze Rocks 2025 – Day 1” – Sotto La Cupola



Sotto La Cupola è un progetto nato dall’incontro tra rap e metal, costruito su energia, rispetto e senso di appartenenza. Con rime taglienti, riff potenti e un sound ruvido e diretto, la band porta sul palco uno show intenso, pensato per creare un legame vero con il pubblico e farlo sentire parte della stessa famiglia.

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Sotto La Cupola in concerto al Firenze Rocks 2026 alla Visarno Arena di Firenze. Foto di Luna La Chimia per www.rockon.it

“Firenze Rocks 2025 – Day 1” – The Sophs

The Sophs trasformano impulsi e pensieri intrusivi in un sound imprevedibile e senza filtri. Guidati dalla voce camaleontica di Ethan Ramon, attraversano con naturalezza pop-punk, funk, blues ed emo. La loro musica è cruda, provocatoria e in continuo movimento. Scoperti da Rough Trade, si distinguono per una creatività fuori dagli schemi.

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The Sophs in concerto al Firenze Rocks 2026 alla Visarno Arena di Firenze. Foto di Luna La Chimia per www.rockon.it

“Firenze Rocks 2025 – Day 1” – Anna Calvi

Anna Calvi è un’acclamata cantautrice, compositrice e chitarrista inglese, considerata una delle artiste più originali della sua generazione. Candidata tre volte al Mercury Prize e nominata ai BRIT Award, ha lasciato un segno importante con il suo lavoro. Il suo album Hunter sfida le convenzioni di genere con un suono elettrizzante, un’intensità creativa che ha portato anche nella composizione delle colonne sonore delle ultime due stagioni di Peaky Blinders.

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Anna Calvi in concerto al Firenze Rocks 2026 alla Visarno Arena di Firenze. Foto di Luna La Chimia per www.rockon.it

“Firenze Rocks 2026 – Day ” – Salmo

Salmo, eclettico e anticonformista, è tra le figure più rivoluzionarie della musica italiana. Con sette album in studio, tre dischi live e un impressionante numero di certificazioni, ha ridefinito i confini del rap e del crossover, portando il suo sound verso territori sempre nuovi. Nel 2024 è uscito Ranch, album già Disco di Platino, frutto di un percorso creativo intenso e personale.

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Salmo in concerto al Firenze Rocks 2026 alla Visarno Arena di Firenze. Foto di Luna La Chimia per www.rockon.it

“Firenze Rocks 2025 – Day 1” – Lenny Kravitz

Lenny Kravitz, artista poliedrico, autore e produttore, tra i più iconici degli ultimi decenni, ha chiuso la prima giornata del Firenze Rocks.

Kravitz sta vivendo una nuova stagione creativa, celebrata dalla critica come una vera “Lennaissance”, tra show sold out, riconoscimenti globali tra cui una stella sulla Hollywood Walk of Fame e il “Fashion Icon Award” del CFDA e un pubblico internazionale sempre più vasto.

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FIRENZE ROCKS 2025 – DAY 1 – La Scaletta Del Concerto Di Lenny Kravitz



Bring It On

Dig In

TK 421

What The Fuck Are We Saying

Live

Always On The Run

Fields Of Joy

I Belong To You

Stillness Of Heart

Believe

Honey

Beyond The 7th Sky

Low

The Chamber

It Ain’T Over Til It’s Over

Mr. Cab Driver

American Woman

Fly Away

Again

Let Love Rule

Are You Gonna Go My Way



