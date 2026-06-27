LINKIN PARK alla Visarno Arena di Firenze: la rinascita di un mito davanti a 60.000 anime

Ieri sera, venerdì 26 giugno 2026, la Visarno Arena di Firenze è stata il cuore pulsante del rock mondiale, ospitando l’unica, attesissima data italiana del “From Zero World Tour” dei Linkin Park.

Oltre 60.000 persone hanno risposto alla chiamata, polverizzando i biglietti in tempi record e confermando un legame viscerale tra il nostro Paese e la band, a distanza di due anni esatti dalla pubblicazione di “From Zero”, l’album che ha ridisegnato i confini del loro cammino.

Quattro atti di pura potenza e vulnerabilità

Lo show è stato strutturato come un vero e proprio viaggio cinematografico diviso in quattro atti distinti, capaci di far convivere il passato glorioso di Hybrid Theory e Meteora con il presente luminoso guidato dall’energia di Emily Armstrong.

L’Act I si è aperto con l’extended intro di “The Emptiness Machine”, un brano che nel 2024 ha ridefinito le classifiche rock mondiali e che dal vivo esplode con una cattiveria d’altri tempi. A ruota, classici come “Lying From You” e “Crawling” hanno messo subito a dura prova le corde vocali del pubblico.

Linkin Park in concerto alla Visarno Arena di Firenze

L’Act II e l’Act III hanno mostrato le mille sfumature della band: dai campionamenti hip-hop e i mash-up guidati da Joe Hahn (con incursioni di Fort Minor e frammenti di “Remember the Name”), fino alla catarsi emotiva di una versione acustica e ridotta di “Lost”, che ha lasciato l’arena con il fiato sospeso, seguita dalla monumentale “What I’ve Done”.

Il gran finale: un urto sotterraneo

Il quarto atto ha spinto l’acceleratore al massimo. L’arena è letteralmente tremata sull’accoppiata “Numb” (introdotta dai richiami della celebre versione Numb/Encore) e sulla devastante “Heavy Is The Crown”, prima che “Bleed It Out” chiudesse il set principale con un tributo serrato a “A Place for My Head”.

Ma il vero colpo di grazia è arrivato con l’encore. Tre tracce che sono la spina dorsale di una generazione: “Papercut”, un’immensa “In the End” cantata da 60.000 voci all’unisono, e la furia cieca di “Faint”, che ha chiuso la serata lasciando Firenze avvolta in una nube di sudore, adrenalina e trionfo.

I Linkin Park sono tornati da zero, hanno resettato il contatore, ma l’impatto della loro musica sul pubblico italiano resta, oggi più che mai, un assoluto “per sempre sì”.

Clicca qui per vedere le foto dei Linkin Park in concerto a Firenze o sfoglia la gallery qui sotto

LINKIN PARK – la scaletta del concerto di Firenze 2026

Act I

The Emptiness Machine (extended intro)

Lying From You

Crawling

Up From the Bottom

Somewhere I Belong

Act II

The Catalyst (shortened)

Burn It Down

Over Each Other

Where’d You Go (Fort Minor cover) (shortened)

Waiting for the End

Lies Greed Misery

Two Faced (Joe intro; extended bridge)

Joe Hahn Solo (with Colin)

When They Come for Me / Remember the Name (with Colin; ext. bridge w/ Step Up chorus and It’s Goin’ Down V1; Emily on drums during RTN)

IGYEIH

One Step Closer (extended intro and outro)

Act III

Lost (shortened acoustic version)

Breaking the Habit

Let You Fade

What I’ve Done (extended bridge)

Act IV

Overflow (extended intro w/ Metallica’s “One” synth melody)

Lost in the Echo

Numb (with Numb/Encore intro)

Everybody Wants to Rule the World (Tears for Fears cover) (partial)

Heavy Is the Crown

Bleed It Out (extended intro; extended bridge w/ A Place for My Head V1; extended outro)

Encore:

Papercut

In the End

Faint (extended outro)