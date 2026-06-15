OPEL FIRENZE ROCKS 2026 – DAY 3: le foto e la scaletta del concerto alla Visarno Arena di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Il Firenze Rocks 2026, il festival musicale fiorentino divenuto negli anni un’eccellenza a livello mondiale, è tornato per una tre giorni di musica all’insegna del rock alla Visarno Arena di Firenze.

“Firenze Rocks 2026” – La Terza Giornata

Il programma del 14 Giugno ha visto succedersi sul palco:

16.15 – Just Mustard

17.45 – The Twilight Sad

19.15 – Mogwai

21.30 – The Cure

“Firenze Rocks 2025 – Day 3” – Just Mustard

Just Mustard sono una band irlandese di Dundalk formata da Katie Ball, David Noonan, Mete Kalyoncuoğlu, Rob Clarke e Shane Maguire.

Il loro sound bilancia spesso intensità e atmosfera, spaziando da temi di dolore e malinconia a tavolozze emotive più ampie influenzate dai club, dall’energia fisica e dalla ricerca di connessioni umane.

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Just Mustard in concerto al Firenze Rocks 2026 alla Visarno Arena di Firenze. Foto di Luna La Chimia per www.rockon.it

“Firenze Rocks 2025 – Day 3” – The Twilight Sad



I The Twilight Sad hanno costruito la loro ascesa in maniera tradizionale, con determinazione, lavoro duro e cinque straordinari album in studio.

L’ultimo album della band,”It Won/t Be Like This All The Time” del 2019, è stato accolto con entusiasmo dalla critica e ha ottenuto successo commerciale, segnando un nuovo punto più alto nella traiettoria della amata band scozzese.

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The Twilight Sad in concerto al Firenze Rocks 2026 alla Visarno Arena di Firenze. Foto di Luna La Chimia per www.rockon.it

“Firenze Rocks 2025 – Day 3” – Mogwai

I Mogwai, formatisi a Glasgow nel 1995, sono composti da Stuart Braithwaite, Barry Burns, Dominic Aitchison e Martin Bulloch. Dal 1997 hanno pubblicato dieci album in studio, tra cui “As The Love Continues” (2021), acclamato dalla critica e dal pubblico: ha raggiunto il primo posto nella classifica ufficiale britannica, ottenuto una nomination al Mercury Prize e vinto il premio Scottish Album of the Year.

La band ha inoltre composto musiche per produzioni Amazon Prime e Apple TV+.

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Mogwai in concerto al Firenze Rocks 2026 alla Visarno Arena di Firenze. Foto di Luna La Chimia per www.rockon.it

“Firenze Rocks 2025 – Day 3” – The Cure

The Cure, attivi dal 1978, i sono stati capaci di ridefinire l’immaginario dark e new wave con un catalogo che ha ispirato intere generazioni e che ad oggi li ha visti fare 1800 concerti in giro per il mondo. La loro estetica, il carisma unico di Robert Smith e una serie di dischi imprescindibili, quattordici, oltre a numerose raccolte, live e box, tra cui “Disintegration” e “Wish”, e la presenza obbligata in ogni classifica li hanno consacrati come icone senza tempo. Arrivano in Italia in un momento particolarmente felice della loro carriera recente, forti del successo di pubblico e critica dell’ultimo disco “Songs Of A Lost World”, celebrato da uno show di lancio di 3 ore al Troxy di Londra e trasmesso gratuitamente in streaming in tutto il mondo per oltre un milione di persone.

L’album è stato accolto con entusiasmo unanime da fan e critica, raggiungendo il primo posto in più di 30 Paesi. Entrati nella Rock’n’Roll Hall of Fame nel 2019, la loro è una presenza che incarna alla perfezione lo spirito di Firenze Rocks.

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FIRENZE ROCKS 2025 – DAY 3 – La Scaletta Del Concerto Dei The Cure



Alone

Pictures of You

High

A Night Like This

Lovesong

Secrets

Just Like Heaven

Treasure

Want

A Fragile Thing (Tour debut)

Burn

Fascination Street

Alt.end

Push

In Between Days

Play for Today

A Forest

Trust

From the Edge of the Deep Green Sea

Endsong

Lullaby

The Walk

Let’s Go to Bed

Mint Car

Friday I’m in Love

The Lovecats

Close to Me

Why Can’t I Be You?Boys Don’t Cry



