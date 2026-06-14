OPEL FIRENZE ROCKS 2026 – DAY 2: le foto e la scaletta del concerto alla Visarno Arena di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Il Firenze Rocks 2026, il festival musicale fiorentino divenuto negli anni un’eccellenza a livello mondiale, è tornato per una tre giorni di musica all’insegna del rock alla Visarno Arena di Firenze.

“Firenze Rocks 2026” – La Seconda Giornata

Il programma del 12 Giugno ha visto succedersi sul palco:

16.45 – Ejent

18.00 – Mystery Jets

19.45 – KT Tunstall

21.30 – Robbie Williams

“Firenze Rocks 2025 – Day 2” – Ejent

Gli EJENT sono una band pop rock fiorentina nata nel 2023.

Il loro sound unisce influenze rock, pop e alternative, con un forte impatto live e un’identità giovane e diretta. Hanno pubblicato il loro primo EP “Sono Vivo”.

Hanno aperto la seconda giornata del Firenze Rocks.

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EJENT in concerto al Firenze Rocks 2026 alla Visarno Arena di Firenze. Foto di Luna La Chimia per www.rockon.it

“Firenze Rocks 2025 – Day 2” – Mystery Jets



I Mystery Jets sono una band indie britannica nata a Londra, con un percorso costruito su un’identità musicale personale e riconoscibile. Tra legami creativi di lunga data e una scrittura sempre in evoluzione, hanno saputo passare da atmosfere più intime a uno sguardo rivolto al mondo esterno, raccontando tensioni, cambiamenti e sentimenti collettivi con sensibilità e autenticità.

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Mystery Jets in concerto al Firenze Rocks 2026 alla Visarno Arena di Firenze. Foto di Luna La Chimia per www.rockon.it

“Firenze Rocks 2025 – Day 2” – KT Tunstall

KT Tunstall è una delle cantautrici britanniche più riconoscibili degli ultimi vent’anni. Dopo il successo mondiale del debut album “Eye To The Telescope”, ha costruito una carriera solida tra songwriting, live internazionali e progetti speciali, confermandosi una voce capace di unire energia pop, sensibilità folk e grande presenza sul palco.

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KT Tunstall in concerto al Firenze Rocks 2026 alla Visarno Arena di Firenze. Foto di Luna La Chimia per www.rockon.it

“Firenze Rocks 2025 – Day 2” – Robbie Williams

Robbie Williams, tra le più grandi popstar della sua generazione, ha ridefinito l’idea stessa di frontman ed entertainer: irriverente, emotivo, magnetico, capace di trasformare ogni concerto in un’esperienza totale.

Dalle origini nei Take That all’incredibile carriera solista iniziata con “Life Thru A Lens”, Williams ha collezionato record impressionanti: 90 milioni di dischi venduti, 15 album al numero 1 in UK e un primato assoluto di 18 BRIT Awards.

Arriverà in Italia accompagnato dall’attesissimo nuovo album “Britpop“ e da una rinnovata attenzione globale, dai sold out del suo Long 90’s Tour agli exploit recenti tra Netflix, cinema e progetti speciali.

L’album, anticipato da singoli come “Pretty Face” e da collaborazioni con Chris Martin, Tony Iommi e Gaz Coombes, segna un autentico ritorno alle radici degli anni ’90.

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FIRENZE ROCKS 2025 – DAY 2 – La Scaletta Del Concerto Di Robbie Williams



Intro

Let Me Entertain You

Moonsoon

Rocket (Club Version)

Rock DJ

Love My Life

Pretty Face

Betterman/Sexed Up/Candy/Relight My Fire

Something Beautiful

Millenium

New York, New York

Band Intros

Come Undone

Kids

She’s The One

My Way

Feel

Angels



