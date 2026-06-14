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Reportage Live

OPEL FIRENZE ROCKS 2026 – DAY 2: le foto e la scaletta del concerto alla Visarno Arena di Firenze

Seconda giornata del Festival ad alta dose di rock. Headliner della serata Robbie Williams.

Published

Robbie Williams - Firenze Rocks 2026 - Visarno Arena 2026

Foto di Luna La Chimia

Il Firenze Rocks 2026, il festival musicale fiorentino divenuto negli anni un’eccellenza a livello mondiale, è tornato per una tre giorni di musica all’insegna del rock alla Visarno Arena di Firenze.

“Firenze Rocks 2026” – La Seconda Giornata

Il programma del 12 Giugno ha visto succedersi sul palco:

16.45 – Ejent
18.00 – Mystery Jets
19.45 – KT Tunstall
21.30 – Robbie Williams

“Firenze Rocks 2025 – Day 2” – Ejent

Gli EJENT sono una band pop rock fiorentina nata nel 2023.
Il loro sound unisce influenze rock, pop e alternative, con un forte impatto live e un’identità giovane e diretta. Hanno pubblicato il loro primo EP “Sono Vivo”.
Hanno aperto la seconda giornata del Firenze Rocks.

Clicca qui per vedere le foto del concerto degli EJENT a Firenze

EJENT in concerto al Firenze Rocks 2026 alla Visarno Arena di Firenze
EJENT in concerto al Firenze Rocks 2026 alla Visarno Arena di Firenze. Foto di Luna La Chimia per www.rockon.it

“Firenze Rocks 2025 – Day 2” – Mystery Jets


I Mystery Jets sono una band indie britannica nata a Londra, con un percorso costruito su un’identità musicale personale e riconoscibile. Tra legami creativi di lunga data e una scrittura sempre in evoluzione, hanno saputo passare da atmosfere più intime a uno sguardo rivolto al mondo esterno, raccontando tensioni, cambiamenti e sentimenti collettivi con sensibilità e autenticità.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Mystery Jets a Firenze

Mystery Jets in concerto al Firenze Rocks 2026 alla Visarno Arena di Firenze
Mystery Jets in concerto al Firenze Rocks 2026 alla Visarno Arena di Firenze. Foto di Luna La Chimia per www.rockon.it

“Firenze Rocks 2025 – Day 2” – KT Tunstall

KT Tunstall è una delle cantautrici britanniche più riconoscibili degli ultimi vent’anni. Dopo il successo mondiale del debut album “Eye To The Telescope”, ha costruito una carriera solida tra songwriting, live internazionali e progetti speciali, confermandosi una voce capace di unire energia pop, sensibilità folk e grande presenza sul palco.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di KT Tunstall a Firenze

KT Tunstall in concerto al Firenze Rocks 2026 alla Visarno Arena di Firenze
KT Tunstall in concerto al Firenze Rocks 2026 alla Visarno Arena di Firenze. Foto di Luna La Chimia per www.rockon.it

“Firenze Rocks 2025 – Day 2” – Robbie Williams

Robbie Williams, tra le più grandi popstar della sua generazione, ha ridefinito l’idea stessa di frontman ed entertainer: irriverente, emotivo, magnetico, capace di trasformare ogni concerto in un’esperienza totale.
Dalle origini nei Take That all’incredibile carriera solista iniziata con “Life Thru A Lens”, Williams ha collezionato record impressionanti: 90 milioni di dischi venduti, 15 album al numero 1 in UK e un primato assoluto di 18 BRIT Awards.
Arriverà in Italia accompagnato dall’attesissimo nuovo album “Britpop e da una rinnovata attenzione globale, dai sold out del suo Long 90’s Tour agli exploit recenti tra Netflix, cinema e progetti speciali.
L’album, anticipato da singoli come “Pretty Face” e da collaborazioni con Chris Martin, Tony Iommi e Gaz Coombes, segna un autentico ritorno alle radici degli anni ’90. 

Clicca qui per vedere le foto dei concerti del Firenze Rocks – Day 2 a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

Robbie Williams

FIRENZE ROCKS 2025 – DAY 2 – La Scaletta Del Concerto Di Robbie Williams


Intro
Let Me Entertain You
Moonsoon
Rocket (Club Version)
Rock DJ
Love My Life
Pretty Face
Betterman/Sexed Up/Candy/Relight My Fire
Something Beautiful
Millenium
New York, New York
Band Intros
Come Undone
Kids
She’s The One
My Way
Feel
Angels


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