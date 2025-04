PHOMEA: ascolta in anteprima il disco “Il sonno delle balene”

Anticipato dai singoli “Odio” e “Muoversi Controtempo/Muoversi Lenti” il 18 aprile, a sei anni esatti dall’esordio “Annie”, esce il nuovo album di Phomea “Il sonno delle balene”.

“Il sonno delle balene” è un viaggio che inizia idealmente su un bagnasciuga e torna a farsi i suoi castelli dopo aver affrontato la marea.

Per me “Il sonno delle balene” è un viaggio lungo 45 minuti, lungo una vita intera, lungo un abbraccio: perché dentro un abbraccio puoi riconoscere affetto, gioia, passione, malinconia, voglia di rivalsa, odio, paura, sollievo, solitudine.

Un abbraccio non si programma, è una connessione spontanea dove provare a riconoscersi veramente.

Il titolo del disco nasce da una foto di Paul Nicklen in cui vediamo un capodoglio dormire, sospeso a pochi metri dalla superficie, sempre all’erta e mai del tutto addormentato.

“Siamo rimasti a galla solo un momento una boccata veloce per poi tornare a dormire”

PHOMEA

Phomea è il progetto solista di Fabio Pocci, musicista attivo dal 1999 e già membro delle band S.U.S. e Sparflatz. Dopo aver autoprodotto cinque demo/CD esplorando vari generi e pubblicato due album con i S.U.S., ha iniziato a focalizzarsi su Phomea come progetto principale.

Nel 2011, con il chitarrista Raffaele Baccolini e il bassista Matteo Giomi, Phomea ha intensificato l’attività live. Questo trio ha portato alla pubblicazione del primo EP ufficiale, “La stessa condizione” uscito nel 2012 per SalmoneRec.

Dal 2013, tornato solista, ha proposto live semi-acustici. Ha pubblicato il primo LP ufficiale “Annie” il 18 aprile 2019 per MelaVerde Records, dedicato alla madre scomparsa e accompagnato da esibizioni intime con voce, chitarra e loop station.

Fino alla fine del 2019, Phomea ha realizzato diverse date soprattutto nel centro Italia, partecipando a festival come Pistoia Blues, Serravalle Rock e Cottonfioc Festival, e condividendo il palco con artisti come Giulio Casale e Urali.

Nel 2022 esce “Me and my army”, secondo disco in studio, un progetto che coinvolge 20 musicisti da Italia, Germania e Spagna, tra cui Flavio Ferri e Alessandro Fiori. Nel 2023 viene pubblicato “What about us”, il disco live registrato al Circolo Progresso di Firenze.

