MARILYN MANSON – One Assassination Under God – Chapter 1

Marilyn Manson è tornato. Dopo anni di silenzio e controversie legali, il “Reverendo” presenta il suo dodicesimo album in studio, One Assassination Under God – Chapter 1, uscito il 22 novembre 2024.

Insieme all’album, è stata successivamente annunciato un tour che comprende anche l’Italia. Il concerto previsto per il prossimo 11 Febbraio 2025 a Milano ha registrato il Sold Out in tempo zero, vale comunque la pena monitorare se qualcuno rimette in vendita il proprio biglietto sul servizio ufficiale di VivaTicket.

One Assassination Under God – Chapter 1, la recensione

L’album si apre con la title track, “One Assassination Under God”, un brano che instaura immediatamente un’atmosfera minacciosa e opprimente, ricordando le sonorità cupe di Holy Wood. Segue “No Funeral Without Applause”, con arpeggi inquietanti che culminano in un ritornello potente, mentre “Nod If You Understand” riporta l’aggressività vocale e i riff taglienti tipici di Antichrist Superstar.

Il primo singolo estratto, “As Sick As The Secrets Within”, offre sonorità moderne ed enigmatiche, con un riff di chitarra ipnotico e una batteria martellante. Il testo, “You’re only as sick as the secrets within”, riflette le lotte interiori di Manson, forse legate ai suoi recenti problemi personali. Il videoclip associato rafforza questa sensazione di rinascita artistica.

“Sacrilegious” si distingue per la sua critica al cristianesimo, con immagini forti che rappresentano una visione oscura e irriverente della religione. “Death Is Not A Costume” combina l’introspezione di Mechanical Animals con la potenza di Holy Wood, creando una melodia avvolgente e inquietante.

Nonostante alcuni momenti meno incisivi, come “Meet Me In Purgatory”, l’album recupera vigore con “Raise The Red Flag”, caratterizzato da un’introduzione energica e un ritornello intenso che dimostra come Manson sia ancora in grado di sorprendere. La conclusione è affidata a “Sacrifice Of The Mass”, una ballata acustica che chiude l’opera con toni cupi e malinconici.

In sintesi, One Assassination Under God – Chapter 1 segna un ritorno alle radici per Marilyn Manson, richiamando le atmosfere dei suoi lavori più iconici. Pur non introducendo elementi rivoluzionari, l’album offre una solida performance che soddisferà i fan di lunga data, evidenziando una rinascita artistica dopo anni di turbolenze personali.

MARILYN MANSON in concerto

27 gennaio 2025 – MILANO – Alcatraz – SOLD OUT