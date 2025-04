SLEEP TOKEN: esce il 9 maggio il nuovo album “Even in Arcadia”

È disponibile in digitale “CARAMEL”, l’ultimo singolo degli Sleep Token, estratto dal loro nuovo album “EVEN IN ARCADIA” in uscita il 9 maggio (RCA Records / Sony Music), e che ha debuttato al primo posto della “TOP Songs Debut Global” di Spotify. Il brano, uscito lo scorso venerdì, fonde melodie delicate con ritmi intensi, creando un mix unico di bellezza fragile e forza implacabile, con una voce che esprime una vulnerabilità inquietante e un dolore taciuto.

L’album “EVEN IN ARCADIA” promette di spingersi oltre i confini del suono e dell’emozione, dissolvendosi in qualcosa di ultraterreno.

Con il brano “Emergence”, che ha raggiunto la classifica Billboard Hot 100, la posizione numero 1 nella classifica Hot Hard Rock e il primo posto su iTunes, la band offre un viaggio sonoro raffinato, continuando la loro esplorazione della profondità emotiva e della narrazione enigmatica.

Questo nuovo capitolo è il seguito di “Take Me Back To Eden” e continua il viaggio in cui gli Sleep Token intrecciano ulteriormente i confini del suono e delle emozioni, dissolvendosi in qualcosa di ultraterreno.

La band sarà inoltre protagonista del loro primo tour nei palasport negli Stati Uniti con “Even in Arcadia Tour”, che li vedrà impegnati in 17 città diverse.