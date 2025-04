AVANTASIA: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Luna La Chimia

Gli Avantasia, il supergruppo di stile Metal-Opera ideato da Tobias Sammet degli Edguy, si sono esibiti ieri sera all’Alcatraz di Milano.

“Here Be Dragons” – Il Tour Nei Club

Gli Avantasia stanno portando in giro per il mondo il loro “Here Be Dragons Tour 2025” a supporto della loro nuova uscita discografica, la decima della loro carriera.

Naturalmente non sono mancati i grandi classici come “Twisted Mind”, “Scarecrow”, “Farewell”, “Lost In Space”, “Dying For An Angel” e tanti altri.

Una scaletta importante che, tra nuovi brani e i pezzi divenuti ormai storici, ha regalato un concerto di quasi due ore e mezza.

Del resto gli Avantasia calcano le scene da ormai 25 anni, la produzione discografica è ricca, e sono considerati la punta di diamante del Symphonic Rock/Metal tedesco. Il leader Tobias Sammet è ormai annoverato tra gli artisti del genere di maggior successo della sua generazione.

In questo quarto di secolo, gli artisti che hanno partecipato al progetto sono stati tantissimi e, anche questa volta, in molti hanno preso parte anche al tour duettando con Tobias oppure cantando insieme tra di loro.

Tra le voci già conosciute: Adrienne Cowan (Seven Spires), Ronnie Atkins (Pretty Maids), Eric Martin (Mr. Big) e Herbie Langhans (Seventh Avenue/Firewind); tra le nuove entrate invece Tommy Karevik (Kamelot), Kenny Lackremo (H.E.A.T.) e Chiara Tricarico (Moonlight Haze).

Clicca qui per vedere le foto del concerto degli Avantasia a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

AVANTASIA: La Scaletta Del Concerto di Milano

Creeshow

Reach Out For The Light (feat. Adrienne Cowan)

The Witch (feat. Tommy Karevik)

Devil In The Belfry (feat. Herbie Langhans)

Phantasmagoria (feat. Ronnie Atkins)

What’s Left Of Me (feat. Eric Martin)

Dying For An Angel (feat. Eric Martin)

Against The Wind (feat. Kenny Leckremo)

Here Be Dragons (feat. Tommy Karevik)

Avalon (feat. Adrienne Cowan)

Let The Storm Descend Upon You (feat. Ronnie Atkins & Herbie Langhans)

Promised Land (feat. Ronnie Atkins & Eric Martin, without Tobias Sammet)

The Toy Master

Twisted Mind (feat. Ronnie Atkins & Eric Martin, without Tobias Sammet)

The Wicked Symphony (feat. Tommy Karevik & Kenny Leckremo without Tobias Sammet)

Shelter From The Rain (feat.Herbie Langhans & Kenny Leckremo without Tobias Sammet)

Farewell (feat. Chiara Tricarico)

The Scarecrow (feat. Ronnie Atkins)

Death Is Just A Feeling

Lucifer

Lost In Space

Sign Of The Cross / The Seven Angels (tutti sul palco)