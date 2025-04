KAMASI WASHINGTON + Maria Chiara Argirò: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Andrea Ripamonti



Quando si pensa al futuro del jazz non si può che fare riferimento a Kamasi Washington. Il gigante al sassofono di los angeles approda a jazzmi per una preview dal sapore visionario e innovativo. Una performance esclusiva in cui verrà presentato dal vivo “fearless movement”, il suo nuovo lavoro musicale ispirato alla danza e alla nascita della prima figlia, in uscita il prossimo 3 maggio.

Polistrumentista e compositore, Kamasi si è distinto a livello mondiale nel panorama jazz e non. Il suo spirito è dimora di una perfetta miscela di stile avanguardista, talento, rielaborazione e innovazione che hanno reso i suoi album tra i più acclamati di questo secolo.

Il 2020 è l’anno in cui diventa co-fondatore dei Dinner Party in cui collabora con amici di lunga data come Terrace Martin, Robert Glasper e 9th Wonder: il loro EP DinnerP arty (Dessert) è stato successivamente nominato ai Grammy come miglior album R&B progressivo.

Un’ascesa incredibile che lo ha visto condividere palchi di tutto il mondo con giganti del panorama musicale internazionale come Kendrick Lamar, Florence + the Machine, Herbie Hancock – con cui curerà l’Hollywood Bowl Jazz Fest per il secondo anno consecutivo – e molti altri.

Non solo figura di spicco in ambito musicale, ma nella sua carriera ha vesto anche i panni di regista con As Told To G/D Thyself, cortometraggio in cui hanno preso forma i brani tratti da Heaven and Earth, suo album del 2018, che ha debuttato al Sundance Film Festival 2019 riscuotendo ampi consensi.

KAMASI WASHINGTON: la scaletta del concerto di Milano

Lesanu Asha the First Lines in the Sand Road to Self (KO) Get Lit Vi lua vi sol Together Prologue

BIS